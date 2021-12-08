Загадка смерти маршала Ахромеева. Могилу Маршала Советского Союза Ахромеева, который по официальной версии покончил с собой, осквернили в первую же ночь

Сначала заметили беспорядок на могиле другого военного, потом обратили внимание на неаккуратно набросанные венки уже на могиле маршала Ахромеева.
Самоубийство
Из материалов следствия: «...24 августа 1991 года в 21 час 50 мин. в служебном кабинете № 19 „а“ в корпусе 1 Московского Кремля дежурным офицером охраны...обнаружен труп маршала Советского Союза Ахромеева..., работавшего советником президента СССР. Труп находился в сидячем положении под подоконником окна кабинета. Спиной труп опирался на деревянную решетку, закрывающую батарею парового отопления. На трупе была надета форменная одежда маршала Советского Союза. Повреждений на одежде не было».
Афера
Ахромеев воспринял приход к власти Горбачева с надеждой на перемены, как и многие, кто Горбачеву поверил. Свою ошибку Ахромеев осознал, когда понял, что им прикрывались, чтобы протащить решение об уничтожении уникального оперативно-тактического ракетного комплекса "Ока", крайне опасного для американцев.
На переговорах по взаимному разоружению Ахромеев твердо и последовательно отстаивал интересы СССР. Когда стало ясно, что Ахромеева ни уговорить, ни запугать не удастся, госсекретарь США Джордж Шульц обратился к Шеварднадзе и получил согласие, что вопрос с "Окой" будет улажен, с несговорчивым маршалом тоже.
Что было потом, можно прочитать в книге маршала Ахромеева, вышедшей уже после его смерти: «На состоявшейся 23 апреля беседе М. С. Горбачева с Дж. Шульцем мое участие не планировалось, и та половина ее, в ходе которой была закреплена упомянутая договоренность о ракете „Ока“, прошла без моего участия. Однако в середине их беседы я совсем неожиданно был вызван генеральным секретарем для выяснения некоторых обстоятельств переговоров в Рейкьявике в составе рабочей группы Нитцке — Ахромеев. Я дал необходимые разъяснения и был оставлен на беседе, пошел разговор о конкретных вопросах будущего договора по сокращению СНВ. О решении же в ходе первого этапа этой беседы вопроса о ракете „Ока“ я узнал только на следующий день из газет, прочитав сообщение о встрече М. С. Горбачева с Дж. Шульцем, да еще с указанием, что на беседе присутствовал начальник Генерального штаба».
Вот так была провернута самая настоящая афера, в результате которой СССР лишился лучшего на тот момент ракетно-тактического комплекса своего класса. Но и тогда Ахромеев все еще думал, что во всем виновато окружение Горбачева.
Советник, депутат
В 1988 году Ахромеев подал в отставку, которая была принята. Чтобы присматривать за несговорчивым маршалом, Горбачеву посоветовали сделать его своим советником. Ахромеев согласился. Находясь в эпицентре событий, все больше убеждался, что Горбачев не тот за кого себя выдавал.
В 1989 году Ахромеев принял участие в альтернативных выборах в парламент Молдавской ССР и победил. В его выступлениях все резче звучала критика того, что разворачивалось в СССР под видом горбачевской перестройки.
Ахромеев вел записи, которые многое объясняют. О Горбачеве, в частности, есть такие слова: "...после 6 лет пребывания М. С Горбачева главой государства коренным вопросом стало: КАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО СТРАНА ОКАЗАЛАСЬ НА КРАЮ ГИБЕЛИ? Какие причины создавшейся ситуации объективные, они должны были проявиться независимо от того, кто возглавил бы страну в 1985 году, а чему виной является политика и практическая деятельность Горбачева? В 1985-1986 годах М. С. Горбачев и другие члены Политбюро вели себя как легкомысленные школьники. И это делали серьезные люди? Кто и почему организовал антиармейскую кампанию в стране? Как нам сегодня относиться к нашему прошлому.."
Незадолго до ГКЧП Ахромеев подал в отставку с поста советника, но Горбачев, понимая, что таким образом Ахромеев хочет развязать себе руки и возможно, примкнуть к открытой оппозиции, отставку не принял.
ГКЧП
Когда объявили о ГКЧП, Ахромеев находился в Сочи на отдыхе. Сразу выехал в Москву. Из записной книжки Ахромеева: "Я был уверен, что эта авантюра потерпит поражение, а приехав в Москву, лично убедился в этом. <…> Пусть в истории хоть останется след — против гибели такого великого государства протестовали."
В отличие от Ахромеева, многие искренне надеялись, что ситуацию возьмут наконец под контроль и хаос будет остановлен. Но члены ГКЧП не предполагали, что придется отдавать приказ - стрелять по протестующим, которых в те дни на улицах было немало. Никто из них на это так и не решился.
Через три для власть подхватил Ельцин, который вскоре подписал указ о запрете КПСС, Компартии РФ и национализации партийного имущества. С ненавистной Ельцину и его сторонникам коммунистической идеологией было покончено. С Советской властью они расправятся позже, разогнав Съезд народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, вошедшего в историю как расстрел Белого дома. Ельцин и его сторонники сделали то, на что члены ГКЧП не пошли - открыть огонь на поражение по своим согражданам.
Но этих событий маршал Ахромеев уже не увидит - 24 августа 1991 года он покончил с собой.
Маршала Ахромеева похоронили на Троекуровском кладбище, не отдав положенные его званию и статусу воинские почести. Не было даже некролога.
Некролог в журнале Time
Неожиданно для всех в американском журнале Time появился некролог от имени бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов США, адмирала Уильяма Джеймса Кроу.
«Маршал Сергей Ахромеев был моим другом. Его самоубийство — это трагедия, отражающая конвульсии, которые сотрясают Советский Союз. Он был коммунистом, патриотом и солдатом. И я полагаю, что именно так он сказал бы о себе сам».
Некролог американца стал смачной оплеухой тем в СССР, кто называл маршала Ахромеева "путчистом, преступником, защитником старого режима", кто старался о нем поскорее забыть. Размещая в память об Ахромееве некролог именно в Time, Кроу факт гибели советского маршала сделал достоянием мировой общественности, а назвав его патриотом, дал понять, что происходящее в СССР - никакие не перемены к лучшему, а истинная трагедия.
Коммунист. Патриот. Солдат. Эти слова были выбиты на памятнике Маршала Ахромеева по решению родственников - лучше все равно не сказать.
Самоубийство..?
Ничего ободряющего в контексте этой истории сказать не получается, хотя и хотелось бы. Душа самоубийцы, по христианскому толкованию, обрекла себя на вечные муки. Но кто из нас способен понять, что такое вечность? К тому же до конца не ясно, было ли это самоубийство. Жена покойного маршала Ахромеева, которая знала его лучше всех, уверена, что нет. В одном интервью, жена Ахромеева прямо сказала, что не верит в самоубийство и объяснила почему: "... у него, как у командира, отвечавшего за очень большие коллективы людей в войсках, бывали тяжелейшие ситуации, всякого рода ЧП. Естественно, переживал, иногда очень остро переживал, он ведь не железный. Но в растерянности, а тем более - в панике я не видела его ни разу. Вот и поэтому не верю, что мог руки на себя наложить».
По словам родственников, в тот день, Сергей Федорович, как обычно, сделал на улице зарядку. Потом семья завтракала. Обсуждали встречу жены Сергея Федоровича и внучки, которые должны были прилететь из Сочи. Уходя, он пообещал младшей внучке после обеда сводить на качели и попросил сообщить, когда будет известен номером рейса - хотел встретить своих сам.
Кроме того, известно, что Ахромеев собирался выступить на сессии Верховного Совета СССР 26 августа. Наброски этого выступления, сделанные рукой Ахрамеева 23 августа, хранятся в семейном архиве. Из текста черновика понятно, что Ахромеев собирался обнародовать факты предательства в руководстве страны.
В личном письме Горбачеву от 22 августа Ахромеев предположил, что во время разбирательств, которые считал неизбежными, у него будет возможность выступить и публично заявить обо всем происходящем и роли всех и каждого.
Человек явно готовился к борьбе. Опросы свидетелей также показали, что Ахромеев не выглядел подавленным или растерянным, напротив - был энергичен и собран.
До сих пор вызывает недоумение и сам способ самоубийства.
Но в материалах дела все подводило к тому, что это самоубийство. Нет никаких зацепок и намеков на присутствие посторонних в момент смерти. Хотя советник Горбачёва В. Загладин сообщал, что видел, как в кабинет Ахромеева входило несколько человек. Были и другие моменты, на которые следователь внимания не обратил, как на несущественные. Железобетонными доказательствами для следствия стали предсмертные записки, в одной из которых Ахромеев сообщал, что шнур оборвался и он собирается с силами, чтобы довершить начатое... абсурд.
Одна из записок была такого содержания: "Всегда для меня был главным долг воина и гражданина. Вы были на втором месте. Сегодня я впервые ставлю на первое место долг перед вами. Прошу вас мужественно пережить эти дни…" Разве его семье что-то угрожало? От чего или кого защищал свою семью маршал Ахромеев, решаясь на самоубийство?
Вопросов множество. Ответы у кого-то есть наверняка.. Бог все знает и все видит. Если смерть насильственная, убийцы и те, кто отдал приказ, живы и знают о том, кто они. Если все так, как сказано в официальной версии, то надеюсь, что для души такого человека должно найтись хоть какое-то оправдание и в том, другом мире он обретет покой.
Осквернение
Трагедия уничтожения СССР, которую не смогли пережить такие, как Ахромеев, для многих стало желанным и долгожданным событием. Среди них нашлись те, кто не удержался и показал свою сущность, осквернив могилу маршала в первую же ночь после похорон. Из гроба был похищен маршальский мундир покойного. То же самое сделали с могилой генерал-полковника Среднева. Преступление так и осталось нераскрытым. Украденное, наверняка, уже перекочевало в чью-то частную коллекцию, как и многие награды эпохи СССР.
Закончу очерк отрывком из одной публикации в АИФ, посвященной Ахромееву:
"Когда сегодня блок НАТО вплотную приблизился к границам России, когда Запад, отбросив дипломатию, напрямую угрожает нашей стране, хочется извиниться перед Сергеем Федоровичем Ахромеевым. Извиниться за то, что он, предвидя все это, в своей борьбе не находил необходимой поддержки.
Хочется извиниться и за тех, кто травил вас, товарищ маршал, и живого, и мертвого. Ведь сами они никогда перед вами не извинятся."
Память
Маршал Ахромеев пользовался огромным авторитетом в армии. Прошел свой путь от ротного командира в первые дни Великой Отечественной войны до начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР исключительно благодаря своему характеру.
Представить, что такой человек мог оказаться настолько слабым, чтобы не дать бой тем, кто разваливал страну - не возможно. Никогда в это не поверю. Потому для всех, кто его знал, Ахромеев останется тем, кем был - маршалом Советского Союза, патриотом, коммунистом и, однозначно, Человеком с большой буквы.
Источник:
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И то же странная смерть
Гордость,ум,хвала и честь,
Для Иуд же есть осины,
И осин сиих не счесть.