Загадка смерти маршала Ахромеева. Могилу Маршала Советского Союза Ахромеева, который по официальной версии покончил с собой, осквернили в первую же ночь

«Маршал Сергей Ахромеев был моим другом. Его самоубийство — это трагедия, отражающая конвульсии, которые сотрясают Советский Союз. Он был коммунистом, патриотом и солдатом. И я полагаю, что именно так он сказал бы о себе сам».

Некролог американца стал смачной оплеухой тем в СССР, кто называл маршала Ахромеева "путчистом, преступником, защитником старого режима", кто старался о нем поскорее забыть. Размещая в память об Ахромееве некролог именно в Time, Кроу факт гибели советского маршала сделал достоянием мировой общественности, а назвав его патриотом, дал понять, что происходящее в СССР - никакие не перемены к лучшему, а истинная трагедия.

Коммунист. Патриот. Солдат. Эти слова были выбиты на памятнике Маршала Ахромеева по решению родственников - лучше все равно не сказать.

Самоубийство..?

Ничего ободряющего в контексте этой истории сказать не получается, хотя и хотелось бы. Душа самоубийцы, по христианскому толкованию, обрекла себя на вечные муки. Но кто из нас способен понять, что такое вечность? К тому же до конца не ясно, было ли это самоубийство. Жена покойного маршала Ахромеева, которая знала его лучше всех, уверена, что нет. В одном интервью, жена Ахромеева прямо сказала, что не верит в самоубийство и объяснила почему: "... у него, как у командира, отвечавшего за очень большие коллективы людей в войсках, бывали тяжелейшие ситуации, всякого рода ЧП. Естественно, переживал, иногда очень остро переживал, он ведь не железный. Но в растерянности, а тем более - в панике я не видела его ни разу. Вот и поэтому не верю, что мог руки на себя наложить».

По словам родственников, в тот день, Сергей Федорович, как обычно, сделал на улице зарядку. Потом семья завтракала. Обсуждали встречу жены Сергея Федоровича и внучки, которые должны были прилететь из Сочи. Уходя, он пообещал младшей внучке после обеда сводить на качели и попросил сообщить, когда будет известен номером рейса - хотел встретить своих сам.

Кроме того, известно, что Ахромеев собирался выступить на сессии Верховного Совета СССР 26 августа. Наброски этого выступления, сделанные рукой Ахрамеева 23 августа, хранятся в семейном архиве. Из текста черновика понятно, что Ахромеев собирался обнародовать факты предательства в руководстве страны.

В личном письме Горбачеву от 22 августа Ахромеев предположил, что во время разбирательств, которые считал неизбежными, у него будет возможность выступить и публично заявить обо всем происходящем и роли всех и каждого.

Человек явно готовился к борьбе. Опросы свидетелей также показали, что Ахромеев не выглядел подавленным или растерянным, напротив - был энергичен и собран.

До сих пор вызывает недоумение и сам способ самоубийства.

Но в материалах дела все подводило к тому, что это самоубийство. Нет никаких зацепок и намеков на присутствие посторонних в момент смерти. Хотя советник Горбачёва В. Загладин сообщал, что видел, как в кабинет Ахромеева входило несколько человек. Были и другие моменты, на которые следователь внимания не обратил, как на несущественные. Железобетонными доказательствами для следствия стали предсмертные записки, в одной из которых Ахромеев сообщал, что шнур оборвался и он собирается с силами, чтобы довершить начатое... абсурд.

Одна из записок была такого содержания: "Всегда для меня был главным долг воина и гражданина. Вы были на втором месте. Сегодня я впервые ставлю на первое место долг перед вами. Прошу вас мужественно пережить эти дни…" Разве его семье что-то угрожало? От чего или кого защищал свою семью маршал Ахромеев, решаясь на самоубийство?

Вопросов множество. Ответы у кого-то есть наверняка.. Бог все знает и все видит. Если смерть насильственная, убийцы и те, кто отдал приказ, живы и знают о том, кто они. Если все так, как сказано в официальной версии, то надеюсь, что для души такого человека должно найтись хоть какое-то оправдание и в том, другом мире он обретет покой.

Осквернение

Трагедия уничтожения СССР, которую не смогли пережить такие, как Ахромеев, для многих стало желанным и долгожданным событием. Среди них нашлись те, кто не удержался и показал свою сущность, осквернив могилу маршала в первую же ночь после похорон. Из гроба был похищен маршальский мундир покойного. То же самое сделали с могилой генерал-полковника Среднева. Преступление так и осталось нераскрытым. Украденное, наверняка, уже перекочевало в чью-то частную коллекцию, как и многие награды эпохи СССР.

Закончу очерк отрывком из одной публикации в АИФ, посвященной Ахромееву:

"Когда сегодня блок НАТО вплотную приблизился к границам России, когда Запад, отбросив дипломатию, напрямую угрожает нашей стране, хочется извиниться перед Сергеем Федоровичем Ахромеевым. Извиниться за то, что он, предвидя все это, в своей борьбе не находил необходимой поддержки.

Хочется извиниться и за тех, кто травил вас, товарищ маршал, и живого, и мертвого. Ведь сами они никогда перед вами не извинятся."

Память

Маршал Ахромеев пользовался огромным авторитетом в армии. Прошел свой путь от ротного командира в первые дни Великой Отечественной войны до начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР исключительно благодаря своему характеру.