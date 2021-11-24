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"12 стульев" экранизировали до Захарова и Гайдая

"12 стульев" экранизировали до Захарова и Гайдая (5 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2021 15:07
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   история   советские актеры   советское кино   факты   экранизации   
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Вряд ли найдется человек, который не читал роман Ильфа и Петрова. Но если и найдется, то уж одну из двух знаменитых экранизаций смотрел точно.

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Метки: СССР   история   советские актеры   советское кино   факты   экранизации   
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7  комментариев
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888
Гремлин 41 минуту назад
Ни один из фильмов не произвёл впечатления. Наверное потому, что у каждого при прочтении книги формируется свой образ Остапа.
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23k
Ваня 6 минут назад
первым роль бендера сыграл евгений яковлевич весник на театральной сцене в 1956 году
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17k
Vital Idol 19 минут назад
ЖУТЬ!!!
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15k
Вася Александрович Полчаса назад
Актёры, конечно, абсолютно не соответствуют типажам книги. Но играют качественно, в советском "понятном людям" стиле.
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5k
Наталья Полчаса назад
я сначала смотрела экранизацию с Мироновым в роли Бендера. Для меня он останется единственным эталонным Бендером) Читая позже книгу, я представляла именно его. Последняя трилогия о Бендере с Безруковым в гл.роли вызвала только разочарование
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1k
Alex Belarus Полчаса назад
Для меня Бендер в кино - это герои Миронова и Юрского.
Фильм Гайдая всё-таки слабее.
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2k
Алексей 37 минут назад
----"12 стульев" экранизировали до Захарова и Гайдая----
________________________
А еще их экранизировали после Захарова и Гайдая.
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