----"12 стульев" экранизировали до Захарова и Гайдая

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Вряд ли найдется человек, который не читал роман Ильфа и Петрова. Но если и найдется, то уж одну из двух знаменитых экранизаций смотрел точно.
В 1971 году вышла экранизация Леонида Гайдая, а через пять лет Марк Захаров выпустил четырехсерийный телевизионный фильм.
Но первой попыткой экранизации была осуществлена режиссером Александром Белинским еще в 1966 году. Варианты "12 стульев" выходили и раньше, в 30-х, но за границей: чешско-польский и британский. Их адаптировали под национальную почву.
Когда стали снимать телевизионный спектакль, то на роль Остапа Бендера Белинский пригласил Игоря Горбачева. Именно он стал первым Остапом отечественного экрана.
Кису сыграл Николай Боярский, который, стоит заметить, предопределил всех будущих Воробьяниновых. Также актеры читали авторские тексты, характеризующие их героев.
Кису сыграл Николай Боярский, который, стоит заметить, предопределил всех будущих Воробьяниновых. Также актеры читали авторские тексты, характеризующие их героев.
На роль Эллочки Людоедочки была приглашена актриса Ленсовета 32-летняя Алиса Фрейндлих. А прекрасная комедийная актриса Гликерия Богданова-Чеснокова сыграла роль давней зазнобы Кисы - Елены Станиславовны Боур ("вся такая воздушная, к поцелуям зовущая"). Она настолько была хороша, что Гайдай позже позвал ее на ту же роль в своем фильме.
В этом телеспектакле также можно увить Ирину Асмус (Лиза Калачёв), Валентину Савельеву (мадам Грицацуева), Константина Адашевского (дворник Тихон), Веру Сонину (теща Воробьянинова), Рэма Лебедева (отец Федор) и других актеров. Съемка была черно-белая, да и лет ей уже много, что несомненно отразилось на качестве. И стоит отметить, что трактовка романа Белинским серьезно повлияла на поздние экранизации.
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Фильм Гайдая всё-таки слабее.
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А еще их экранизировали после Захарова и Гайдая.