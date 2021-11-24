----"12 стульев" экранизировали до Захарова и Гайдая

В этом телеспектакле также можно увить Ирину Асмус (Лиза Калачёв), Валентину Савельеву (мадам Грицацуева), Константина Адашевского (дворник Тихон), Веру Сонину (теща Воробьянинова), Рэма Лебедева (отец Федор) и других актеров. Съемка была черно-белая, да и лет ей уже много, что несомненно отразилось на качестве. И стоит отметить, что трактовка романа Белинским серьезно повлияла на поздние экранизации.