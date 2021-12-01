Страшный мультфильм по мотивам произведения недоброго сказочника

Конечно же "Халиф-аист". Давно смотрели? Для тех, кто подзабыл: это история заскучавшего от богатства юного халифа с дурным характером, который как-то раз получил возможность превратиться в любое животное. И сначала он превратился в рыбу, потом в паука, потом в аиста и... забыл обратное заклинание.

История сама по себе вполне себе стандартная для сказок. Но вот иллюстрации...