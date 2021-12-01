Страшный мультфильм по мотивам произведения недоброго сказочника

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"Мутабор"! Если вы вспомнили это заклинание, то наверняка вспомнили один из самых пугающих советских мультфильмов.
Конечно же "Халиф-аист". Давно смотрели? Для тех, кто подзабыл: это история заскучавшего от богатства юного халифа с дурным характером, который как-то раз получил возможность превратиться в любое животное. И сначала он превратился в рыбу, потом в паука, потом в аиста и... забыл обратное заклинание.
История сама по себе вполне себе стандартная для сказок. Но вот иллюстрации...
История сама по себе вполне себе стандартная для сказок. Но вот иллюстрации...
А за кадром тем временем звучат по-настоящему легенды: Наталья Селезнёва, Василий Ливанов, Юрий Яковлев, Иннокентий Смоктуновский, Инна Чурикова. "Халиф-аист" получил ряд наград, а режиссер получил памятный диплом.
А история мультфильма началась несколько раньше.
Задолго до выхода на экраны мультфильма, был снят советский музыкальный фильм "Калиф-аист", в котором сыграли Владимир Андреев (калиф), Наталья Селезнёва (принцесса), Георгий Милляр (мудрец Селим) и Валентин Гафт (волшебник Кашнур).
А история мультфильма началась несколько раньше.
Задолго до выхода на экраны мультфильма, был снят советский музыкальный фильм "Калиф-аист", в котором сыграли Владимир Андреев (калиф), Наталья Селезнёва (принцесса), Георгий Милляр (мудрец Селим) и Валентин Гафт (волшебник Кашнур).
Автор этой истории Вильгельм Гауф. Он родился 29 ноября 1802 года в Шутгарте (Германия) и получил весьма необычное для того времени университетское образование и степень доктора теологии и философии. С таким дипломом больших денег не заработаешь, поэтому Гауф нанялся работать репетитором в семью военного министра, генерала барона Эрнста фон Хюгеля. И именно для его детей Гауф и начал писать сказки. Которые, если честно, и сейчас пугают не только детей, но и взрослых.
В 1862 году, когда Гауфу было 24 года, его сказки были опубликованы в альманахе "Для сыновей и дочерей знатных сословий". Чтобы внести полное понимание - вот какие произведения там были напечатаны: "Печёная голова", Александрийский шейх и его невольники", "История об отрубленной руке"... Сказки Гауфа нам хорошо знакомы. Он написал не только о халифе-аисте, но и о Беляночке и Розочке, Карлике Носе, Холодном сердце и маленьком Муке.
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А вот от "Чёрной курицы" просто мурашки по коже бегали...
А вот в умении снимать пугающие картины, советским мультипликаторам не откажешь))