FISHKINET
Сообщество RealFishki 69 постов • 10 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Страшный мультфильм по мотивам произведения недоброго сказочника

Страшный мультфильм по мотивам произведения недоброго сказочника (4 фото)

Автор:
01 декабря 2021 17:26
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   интересное   история   советские мультфильмы   страшилки   факты   
913
4
"Мутабор"! Если вы вспомнили это заклинание, то наверняка вспомнили один из самых пугающих советских мультфильмов.

Источник:

Еще крутые истории!
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: СССР   интересное   история   советские мультфильмы   страшилки   факты   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Растрелли В.В. Час назад
Ну а что же ссылку на произведение не вставили:
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Raush Час назад
Автор идей для "Король и шут"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
4ijik Час назад
Этот мульт еще ничего так... Мрачноватый в детстве казался, не больше.
А вот от "Чёрной курицы" просто мурашки по коже бегали...


Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Опиум для народа Час назад
В детстве боялся его, самый жуткий мультик для меня был. Зато и запомнился лучше всех.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Клёст Час назад
У меня в детстве был сборник сказок Гауфа, и сборники других сказочников, и просто сборники сказок разных народов мира и не припомню чтобы его сказки как-то пугали.
А вот в умении снимать пугающие картины, советским мультипликаторам не откажешь))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Время лечит - это неправда». Вечная любовь и трагедия Валерия Гаркалина (4 фото) «Время лечит - это неправда». Вечная любовь и трагедия Валерия Гаркалина (4 фото) История мотороллеров "Муравей" История мотороллеров "Муравей" Что случилось с самым популярным микроавтобусом СССР Что случилось с самым популярным микроавтобусом СССР Жесть по-венгерски: кем на самом деле была кровавая графиня Батори Жесть по-венгерски: кем на самом деле была кровавая графиня Батори Как появилась гомеопатия и почему она так долго существует Как появилась гомеопатия и почему она так долго существует "12 стульев" экранизировали до Захарова и Гайдая "12 стульев" экранизировали до Захарова и Гайдая
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74486



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда снег помешал получить работу мечты
5
208
Когда снег помешал получить работу мечты
Роскошная жизнь
0
137
Роскошная жизнь
Набирающие популярность в сообществах
Американский синдром стабильности
0
6
Американский синдром стабильности
Трогательные книги
0
2
Трогательные книги
Китайцы клонировали еще не выпущенный пикап Cybertruck от Tesla (2 фото)
Китайцы клонировали еще не выпущенный пикап Cybertruck от Tesla (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хороший тамада
0
0

Популярные теги
#фото#интересно#животные#факты#автомобили#Ynews#дтп#подборка#позитив#город
#Юмор#история#прикол#картинки#кино#в мире#новости#кот#спорт#падение
#Россия#ватермарк#люди#интересное#автомир#СССР#фотомир#аварии#Москва#эстетика

На что жалуетесь?

Вернуться