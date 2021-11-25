Что случилось с самым популярным микроавтобусом СССР

1043
7
После войны в Советском Союзе был острый дефицит транспорта и власть пришла к тому, что необходимо строить еще больше заводов. Один из них был выстроен в Риге - так и появилась автобусная фабрика.
Микроавтобусы стали выпускать в середине ХХ века только на двух предприятиях: в Риге и Ульяновске. Рижская фабрика была основана в 1949 году, а до этого здесь работал авторемонтный завод №2. Ну а до него - частные мастерские.
Изначально предприятие называлось Рижский завод автобусных кузовов. Здесь хотели наладить выпуск автобусов средней величины. Через два года произошло объединение с Рижской экспериментальной автомобильной фабрикой. Налаживание конвейерной линии шло четыре года. После очередной реорганизации в 1954 году на базе РАРЗ и РЗАК появилось автопредприятие, которое назвали РАФ.
×
×
Самым первым автобусом стал РАФ-65. Он был полной копией модели ГЗА-651 на деревянном каркасе из Горького (Нижний Новгород). В нем было 16 пассажирских сидений, а всего пассажиров могло поместиться 25. Таких моделей было собрано 25 штук.
В 1955 году был создан РАФ-251, основанный на шасси пассажирского транспорта ГАЗ-51. И при этом специалисты Риги занялись вагонной разработкой. Вместе с пассажирскими автобусами разрабатывались грузопассажирский и служебные модели. За три года было создано примерно полторы тысяч экземпляров. На микроавтобусы рижане переключились только в 1957 году, выпустив РАФ-10. Новая модель называлась "Фестиваль" и, кстати, очень много элементов этой конструкции было заимствовано от Volkswagen.
Самой распространенной моделью стал бус РАФ-977 "Латвия". Его разработали в 1959 году и потом несколько раз модернизировали. Потом эту же разработку перебросили на Луганский авторемонтный завод, где ее назвали ЛАРЗ-977 "Луганск".
РАФ-2203 "Латвия" хорошо знаком поколению 90-х. Его разработали в 1976 году и этот мини-автобус стал почти легендой. Его можно было увидеть в Африке, где он легко преодолел 12 тысяч км и на Килиманджаро. Во время Олимпиады-80 гостей в Москве перевозили именно на нем. Финляндия, приобретя лицензию, тоже выпускала рижский автобус.
А уже в 80-х это процветающее предприятие пришло в упадок. Как, впрочем, и большинство советских заводов в тот период. В 1986 году РАФ обвинили в резком снижении качества выпускаемой продукции.
Спустя год, коллектив на собрании выбрал нового директора. Но уже через три года на его место пришел другой руководитель. После того как Латвия отделилась от СССР в 1991 году, РАФ стал акционерным обществом и завод стал выпускать малолитражки. Но на рынке это оказалось нерентабельным.
Спустя год, коллектив на собрании выбрал нового директора. Но уже через три года на его место пришел другой руководитель. После того как Латвия отделилась от СССР в 1991 году, РАФ стал акционерным обществом и завод стал выпускать малолитражки. Но на рынке это оказалось нерентабельным.
Рижане в 1993 году стала искать инвесторов в Западной Европе для моделей РАФ-М1 "Роксана" и РАФ-М2 "Стилс". Но поиски оказались безуспешными. Попробовали обратиться в Россию, но там уже была ГАЗель. В 1996 году фабрика попыталась заключить договор о сотрудничестве с ГАЗом, но власти Латвии заблокировали подписание документов.
В 1997 году РАФ объявили себя банкротом.
В 1997 году РАФ объявили себя банкротом.
Источник:
Еще крутые истории!
- Полярник из Беларуси рассказал о своей работе в Антарктиде
- 1 лайк = 1 факт про работу официанткой в США
- Семейная пара договорилась не заводить друзей противоположного пола
- Кошка с парализованными лапами каждый день благодарит хозяйку за спасение
- 25 случаев, когда точно нужен специалист
Метки: СССР авто автомобили история производство факты
33
Понравилось33
Новости партнёров
Круто, че уж там