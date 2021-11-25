Что случилось с самым популярным микроавтобусом СССР

А уже в 80-х это процветающее предприятие пришло в упадок. Как, впрочем, и большинство советских заводов в тот период. В 1986 году РАФ обвинили в резком снижении качества выпускаемой продукции.

Спустя год, коллектив на собрании выбрал нового директора. Но уже через три года на его место пришел другой руководитель. После того как Латвия отделилась от СССР в 1991 году, РАФ стал акционерным обществом и завод стал выпускать малолитражки. Но на рынке это оказалось нерентабельным.