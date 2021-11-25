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Что случилось с самым популярным микроавтобусом СССР

Что случилось с самым популярным микроавтобусом СССР (7 фото)

Автор:
25 ноября 2021 15:20
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   авто   автомобили   история   производство   факты   
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После войны в Советском Союзе был острый дефицит транспорта и власть пришла к тому, что необходимо строить еще больше заводов. Один из них был выстроен в Риге - так и появилась автобусная фабрика.
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Самым первым автобусом стал РАФ-65. Он был полной копией модели ГЗА-651 на деревянном каркасе из Горького (Нижний Новгород). В нем было 16 пассажирских сидений, а всего пассажиров могло поместиться 25. Таких моделей было собрано 25 штук.

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Метки: СССР   авто   автомобили   история   производство   факты   
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6  комментариев
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Mowgley 57 минут назад
Ни РВЗ, ни РАФа, ни "Альфы", ни "Радиотехники", ни даже шпрот.
Круто, че уж там
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BHU1004 Полчаса назад
С чего он популярный? Это говно с конвейера ржавым выходило.
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