FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5253 поста • 809 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Акция "Фиксация": на Красной площади задержали мужчину, пытавшегося прибить гениталии к брусчатке

Акция "Фиксация": на Красной площади задержали мужчину, пытавшегося прибить гениталии к брусчатке (1 фото)

Автор:
08 декабря 2021 11:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Красная площадь   Москва   акция   молоток   перформанс   
1921
1

Осень ушла, психические обострения остались. В Москве задержали наполовину раздетого мужчину, собиравшегося прибить половые органы к брусчатке главной площади России.

О задержании РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. Перформанс не состоялся - нарушитель общественного порядка был задержан раньше,чем успел приступить к действу, а затем сдан сотрудниками ФСО из рук в руки работникам скорой психиатрической помощи. "При себе у него нашли молоток и саморезы", — сказал собеседник агентства.

×
×

Правоохранителям неудавшийся акционист сообщил, что совершить обряд его подговорили потусторонние силы, с которыми он, якобы, вступил в контакт. Они же указали на место для ритуала. Разбираться в чем правда и есть ли в ней место паранормальным явлениям теперь будут психиатры.

На задержанного 1997 года рождения, проживающего в городе Долгопрудный, составили протокол за мелкое хулиганство (часть 2 статьи 20.1 КоАП). Ему грозит штраф до 2,5 тысячи рублей или административный арест до 15 суток.

Похожий перформанс в ноябре 2013 года пытался провести скандально-известный художник Глеб Павленский. Кроме художественной акции, которой он сам дал название "Фиксация", Павленский зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывался колючей проволокой, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ. Позже Павленский эмигрировал во Францию, где получил статус беженца и в октябре 2017-го продолжил свое дело - поджёг двери Банка Франции, объяснив, что хочет начать «всемирный пожар революций». За это он получил три года тюрьмы, два из которых — условно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Красная площадь   Москва   акция   молоток   перформанс   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
54
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
54  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Кархародон 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Nikolay 8 минут назад
Ну и на хрена помешали?! Прибил, посидел голой задницей на льду часок другой и никаких проблем с ущербным потомством. Народ бы повеселился, фоток бы поделали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
472
Сергей Spb 12 минут назад
Вот зачем перетсься на Красную площадь? Прибил бы себе яйца где нибуди в Отрадном за баней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ivan 17 минут назад
Дождались бы, пока прибил. Был бы шанс, что без потомства останется, а это-2-в-1 сразу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 19 минут назад
Во Францию захотел?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
212
capbutt 23 минуты назад
При себе у него нашли молоток и саморезы - Ну что за варварство? Когда уже перестанут забивать шурупы молотком?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Vampire 24 минуты назад
Плагиат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
sssss3 Полчаса назад
Надо было МОЛОТОК у него отобрать, а выдать КУВАЛДУ, и поснимать в назидание потомкам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T 38 минут назад
Тоже во Францию хочет?
Классика: увидеть Париж и/или умереть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
kotkot 38 минут назад
Ну пускай бы прибил... Обставили бы со всех сторон заборчиком и оставили на потеху... Он бы сам через полчаса гвоздодер запросил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Kucher 45 минут назад
Ну хоть бы что-то своё придумал. Один дебил, в смысле "художник и борцун за всё хорошее", во Францию слинял, но дело его нашло подражателей.
Я б его оградкой непрозрачной обнёс, чтоб людей не смущать, и пусть себе сидит. В декабре, на брусчатке, голой жопой. Он человек свободный. Зачем ему мешать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Афанасий 47 минут назад
дык, наверно тоже во Францию захотел...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−33
zz 50 минут назад
Оказывается это тоже заразно, но скрытый период длинный. Должна обязательно произойти мутация, после которой вся либерастня выйдет на площать и одновременно прибьет себя. Вот это будет перфоманс, а лайков у каждого снимающего будет миллион.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
foggen2 53 минуты назад
Так себе и представляю экскурсовода ,проводящего иностранную группу по Красной пощади.....
*-Дамы,господа!Посмотрите сюда,здесь Кремль....А вот по обратную стогону ГУМ.....А вот Спас Василия Блаженного....А вот тут вот........Ох,этит твою мать!!!!!!ЭээээээА вот тут тут инсталляция...."Несчастный эмигрант не хочет возвращаться в горы...Любыми путями....Пройдёмте дальше...."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
358
Чумной Доктор 53 минуты назад
зря поспешили . сейчас зима и яйца сами бы отвалились через пол часа сидения на морозе голой жопой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Григорий 54 минуты назад
Зима на дворе, холодно, небось найти свои причиндалы не смог.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
ЦСКА Час назад
А молоток то зачем к шурупам??
Надо было шуруповерт брать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Павел Астахов Час назад
Олигофрены множатся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
358
Чумной Доктор Павел Астахов 52 минуты назад
зато после такого не размножались бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Великий Кормчий Час назад
Зачем задержали то?
Ну прибил бы он свой члендр к брусчатке. Ну сдох бы там. Сразу в яму бы отвезли потом трупак и всё.
Какая экономическая выгода в дибиле?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
uutb Час назад
"При себе у него нашли молоток и саморезы" (с)
=========
Хорошо забитый шуруп, держится лучше, чем плохо вкрученный гвоздь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
ПаганецЪ Час назад
(С)...При себе у него нашли молоток и саморезы...(/С)

Мало того, что плагиатор, так ещё и технически безграмотный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 28 комментариев (из 32)
Показать ещё
19-летняя Маша Юмашева: запретный роман и гламурная жизнь внучки Ельцина (15 фото) 19-летняя Маша Юмашева: запретный роман и гламурная жизнь внучки Ельцина (15 фото) В столичном МФЦ мужчина застрелил двух человек В столичном МФЦ мужчина застрелил двух человек СМИ опубликовали видео нападения на московский МФЦ СМИ опубликовали видео нападения на московский МФЦ В Москве задержали тиктокера, курившего в храме В Москве задержали тиктокера, курившего в храме В Москве водитель "Кадиллака" расстрелял таксиста В Москве водитель "Кадиллака" расстрелял таксиста Завтра столицу накроет очередная непогода, но на этот раз — историческая Завтра столицу накроет очередная непогода, но на этот раз — историческая
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13952



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
И оберег не помог: во Владикавказе юный борец в майке с надписью "Ахмат - сила" проиграл и не сумел справиться с гневом
1
210
И оберег не помог: во Владикавказе юный борец в майке с надписью "Ахмат - сила"...
Фотограф и модели: 40 лет спустя
1
40
Фотограф и модели: 40 лет спустя
Набирающие популярность в сообществах
На 18-летнюю британку в Замбии напал крокодил
0
5
На 18-летнюю британку в Замбии напал крокодил
Россияне стали намного чаще обращаться к психологам и психотерапевтам
1
54
Россияне стали намного чаще обращаться к психологам и психотерапевтам
19-летняя Маша Юмашева: запретный роман и гламурная жизнь внучки Ельцина (15 фото)
19-летняя Маша Юмашева: запретный роман и гламурная жизнь внучки Ельцина (15 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное фото!
0
0

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#факты#интересное#люди#новости#Россия#автомир#в мире#прикольные
#прикол#животные#подборка#Москва#приколы#Разное#автомобили#коты#позитив#аварии
#интересно#ватермарк#картинки#кино#СССР#история#дтп#Ynews#сарказм#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться