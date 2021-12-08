Акция "Фиксация": на Красной площади задержали мужчину, пытавшегося прибить гениталии к брусчатке

О задержании РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. Перформанс не состоялся - нарушитель общественного порядка был задержан раньше,чем успел приступить к действу, а затем сдан сотрудниками ФСО из рук в руки работникам скорой психиатрической помощи. "При себе у него нашли молоток и саморезы", — сказал собеседник агентства.

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Правоохранителям неудавшийся акционист сообщил, что совершить обряд его подговорили потусторонние силы, с которыми он, якобы, вступил в контакт. Они же указали на место для ритуала. Разбираться в чем правда и есть ли в ней место паранормальным явлениям теперь будут психиатры.

На задержанного 1997 года рождения, проживающего в городе Долгопрудный, составили протокол за мелкое хулиганство (часть 2 статьи 20.1 КоАП). Ему грозит штраф до 2,5 тысячи рублей или административный арест до 15 суток.

Похожий перформанс в ноябре 2013 года пытался провести скандально-известный художник Глеб Павленский. Кроме художественной акции, которой он сам дал название "Фиксация", Павленский зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывался колючей проволокой, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ. Позже Павленский эмигрировал во Францию, где получил статус беженца и в октябре 2017-го продолжил свое дело - поджёг двери Банка Франции, объяснив, что хочет начать «всемирный пожар революций». За это он получил три года тюрьмы, два из которых — условно.