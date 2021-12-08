Акция "Фиксация": на Красной площади задержали мужчину, пытавшегося прибить гениталии к брусчатке

Осень ушла, психические обострения остались. В Москве задержали наполовину раздетого мужчину, собиравшегося прибить половые органы к брусчатке главной площади России.
О задержании РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. Перформанс не состоялся - нарушитель общественного порядка был задержан раньше,чем успел приступить к действу, а затем сдан сотрудниками ФСО из рук в руки работникам скорой психиатрической помощи. "При себе у него нашли молоток и саморезы", — сказал собеседник агентства.
Правоохранителям неудавшийся акционист сообщил, что совершить обряд его подговорили потусторонние силы, с которыми он, якобы, вступил в контакт. Они же указали на место для ритуала. Разбираться в чем правда и есть ли в ней место паранормальным явлениям теперь будут психиатры.
На задержанного 1997 года рождения, проживающего в городе Долгопрудный, составили протокол за мелкое хулиганство (часть 2 статьи 20.1 КоАП). Ему грозит штраф до 2,5 тысячи рублей или административный арест до 15 суток.
Похожий перформанс в ноябре 2013 года пытался провести скандально-известный художник Глеб Павленский. Кроме художественной акции, которой он сам дал название "Фиксация", Павленский зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывался колючей проволокой, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ. Позже Павленский эмигрировал во Францию, где получил статус беженца и в октябре 2017-го продолжил свое дело - поджёг двери Банка Франции, объяснив, что хочет начать «всемирный пожар революций». За это он получил три года тюрьмы, два из которых — условно.
Источник:
- Завтра столицу накроет очередная непогода, но на этот раз — историческая
- Во что выльется: купить квартиру, чтоб отдать под нож бульдозера
- В Москве задержали тиктокера, курившего в храме
- В столичном МФЦ мужчина застрелил двух человек
- СМИ опубликовали видео нападения на московский МФЦ
Понравилось26
Классика: увидеть Париж и/или умереть
Я б его оградкой непрозрачной обнёс, чтоб людей не смущать, и пусть себе сидит. В декабре, на брусчатке, голой жопой. Он человек свободный. Зачем ему мешать?
*-Дамы,господа!Посмотрите сюда,здесь Кремль....А вот по обратную стогону ГУМ.....А вот Спас Василия Блаженного....А вот тут вот........Ох,этит твою мать!!!!!!ЭээээээА вот тут тут инсталляция...."Несчастный эмигрант не хочет возвращаться в горы...Любыми путями....Пройдёмте дальше...."
Ну прибил бы он свой члендр к брусчатке. Ну сдох бы там. Сразу в яму бы отвезли потом трупак и всё.
Какая экономическая выгода в дибиле?
=========
Хорошо забитый шуруп, держится лучше, чем плохо вкрученный гвоздь!
Мало того, что плагиатор, так ещё и технически безграмотный.