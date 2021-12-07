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Во что выльется: купить квартиру, чтоб отдать под нож бульдозера

Во что выльется: купить квартиру, чтоб отдать под нож бульдозера (2 фото)

Автор:
07 декабря 2021 19:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Стоимость   дешево   квартира   переезд   реновация   снос   
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Только в декабре в Москве надеются продать свыше тысячи квартир в зданиях, обреченных на реновацию.
Свыше 1200 квартир в домах, что уже ждут очереди на реновацию, выставили на продажу в текущем декабре. Как сообщает РБК, самое дешевое из таких приобретений под снос — это 44-метровая «двушка» в Новой Москве. Ее готовы «отдать в хорошие руки» всего за 5,5 миллиона рублей. Такие данные информационному ресурсу предоставило агентство «Азбука Жилья».

Самым дорогим может стать приобретение 105-метровых хором в Южнопортовом районе, рядом с метро «Кожуховская». Этот лот оценен в 50,7 миллиона рублей. Цена варьируется так сильно в зависимости от обычных параметров квартиры, но самым важным критерием становится в таких случаях предполагаемый срок демонтажа здания.
С 2017 года столица живет «в режиме» реновации. Месяц назад вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев, курирующий строительный кластер, озвучил стоимость программы. Это шесть триллионов рублей, сумма получилась вдвое большей, нежели планировали изначально. Цена включает не только застройку, но и инфраструктурные работы.

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Метки: Москва   Стоимость   дешево   квартира   переезд   реновация   снос   
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8k
Дмитрий Данилов 4 часа назад
Блин, так во что выльется?
Где ответ, может у меня 50 млн. лишних завалялось
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96
Волк Тамбовский 40 минут назад
Собянин - осквернитель Москвы. Вместо обещанных 6-14-ти этажек строит башни больше 30 этажей. Реновация, в том виде, в котором он её делает, это преступление против москвичей.
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1k
Vladimir Час назад
СЦУКИ. Это не Россия. Это МАСКОВИЯ.
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4k
Владимир 2 часа назад
А Москва в какой стране? Видимо богатая страна!
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14k
vikklu 3 часа назад
Что-то непонятно, а зачем продавать убитую хрущобу, вместо того, чтобы заменит её на современную квартиру? Если я правильно понимаю, то будет предоставлена квартира аналогичной площади?
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27k
lem02 3 часа назад
Мда...Лужков, со своей точечной застройкой, прям невинный младенец получается. Ему, такие масштабы и не снились...
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41k
dima423 3 часа назад
Ну хорошее дело конечно, очень много людей получили новые квартиры в современных домах вместо убитых обоссаных хрущеб)
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1k
Александр Задорожный 3 часа назад
Цена реновации? А я думал на этом можно офигеть как заработать, увеличивая этажность. А оказывается это ещё чего-то стоить бюджету будет? Подозреваю коррупционную составляющую...
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3k
мемфрид 4 часа назад
Цена на реновацию вдвое больше получилась, потому что [мат] успели вдвое больше)
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