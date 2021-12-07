Во что выльется: купить квартиру, чтоб отдать под нож бульдозера

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Только в декабре в Москве надеются продать свыше тысячи квартир в зданиях, обреченных на реновацию.
Свыше 1200 квартир в домах, что уже ждут очереди на реновацию, выставили на продажу в текущем декабре. Как сообщает РБК, самое дешевое из таких приобретений под снос — это 44-метровая «двушка» в Новой Москве. Ее готовы «отдать в хорошие руки» всего за 5,5 миллиона рублей. Такие данные информационному ресурсу предоставило агентство «Азбука Жилья».
Самым дорогим может стать приобретение 105-метровых хором в Южнопортовом районе, рядом с метро «Кожуховская». Этот лот оценен в 50,7 миллиона рублей. Цена варьируется так сильно в зависимости от обычных параметров квартиры, но самым важным критерием становится в таких случаях предполагаемый срок демонтажа здания.
Самым дорогим может стать приобретение 105-метровых хором в Южнопортовом районе, рядом с метро «Кожуховская». Этот лот оценен в 50,7 миллиона рублей. Цена варьируется так сильно в зависимости от обычных параметров квартиры, но самым важным критерием становится в таких случаях предполагаемый срок демонтажа здания.
С 2017 года столица живет «в режиме» реновации. Месяц назад вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев, курирующий строительный кластер, озвучил стоимость программы. Это шесть триллионов рублей, сумма получилась вдвое большей, нежели планировали изначально. Цена включает не только застройку, но и инфраструктурные работы.
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Где ответ, может у меня 50 млн. лишних завалялось
Самое фееричное межевание , площадку для прогулки детей у детского сада урезали, и отдали участок с помойкой детскому саду....