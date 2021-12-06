Завтра столицу накроет очередная непогода, но на этот раз — историческая

Снегопад по прогнозу начнется уже в середине ночи, к утру он дополнится метелью. В итоге в дневные часы заметно ухудшится видимость на дорогах (до 500-1000 метров), возможны проблемы и с авиасообщением.



Вновь поползут вверх сугробы, а на проводах будет налипать снег. К вечеру снег умерит свой пыл. Но радоваться рано: он сменится мешаниной с дождем при нулевой температуре.