Завтра столицу накроет очередная непогода, но на этот раз — историческая

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Сильнейший за послевоенную историю — так метеорологи характеризуют снегопад, ожидаемый в Москве 7 декабря.
Не успели московские дворники разгрести старые снежные завалы, как синоптики предвещают еще более обильные снегопады. Завтра, 7 декабря, с большой долей вероятности, может быть перекрыт рекорд 1949 года. Тогда, 72 года назад, напоминают сотрудники центра погоды "Фобос", было зафиксировано 12,7 миллиметра осадков. По дате 7 декабря этот объем остается максимальным по сей день.
Но завтра, предсказывает ведущий сотрудник Центра Евгений Тишковец, рекорд может пасть. "Сильнейший снегопад за послевоенную историю пройдет в Москве 7 декабря", — выдает он прогноз. Это примерно пятая часть месячной нормы.
Но завтра, предсказывает ведущий сотрудник Центра Евгений Тишковец, рекорд может пасть. "Сильнейший снегопад за послевоенную историю пройдет в Москве 7 декабря", — выдает он прогноз. Это примерно пятая часть месячной нормы.
Снегопад по прогнозу начнется уже в середине ночи, к утру он дополнится метелью. В итоге в дневные часы заметно ухудшится видимость на дорогах (до 500-1000 метров), возможны проблемы и с авиасообщением.
Вновь поползут вверх сугробы, а на проводах будет налипать снег. К вечеру снег умерит свой пыл. Но радоваться рано: он сменится мешаниной с дождем при нулевой температуре.
Вновь поползут вверх сугробы, а на проводах будет налипать снег. К вечеру снег умерит свой пыл. Но радоваться рано: он сменится мешаниной с дождем при нулевой температуре.
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Без всяких сильнейших, за последние тыщщу лет, аномальных , не имеющих аналогов в мире и.т.д.?
Случись, что - почему не предупредили?
А не случилось, так и хорошо же...
12,7 миллиметра ерунда. Или это какие-то специальные миллиметры?
За день немало.