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Завтра столицу накроет очередная непогода, но на этот раз — историческая

Завтра столицу накроет очередная непогода, но на этот раз — историческая (2 фото)

Автор:
06 декабря 2021 18:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   авиарейсы   дороги   метель   непогода   погода   снегопад   
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Сильнейший за послевоенную историю — так метеорологи характеризуют снегопад, ожидаемый в Москве 7 декабря.
Не успели московские дворники разгрести старые снежные завалы, как синоптики предвещают еще более обильные снегопады. Завтра, 7 декабря, с большой долей вероятности, может быть перекрыт рекорд 1949 года. Тогда, 72 года назад, напоминают сотрудники центра погоды "Фобос", было зафиксировано 12,7 миллиметра осадков. По дате 7 декабря этот объем остается максимальным по сей день.

Но завтра, предсказывает ведущий сотрудник Центра Евгений Тишковец, рекорд может пасть. "Сильнейший снегопад за послевоенную историю пройдет в Москве 7 декабря", — выдает он прогноз. Это примерно пятая часть месячной нормы.
Снегопад по прогнозу начнется уже в середине ночи, к утру он дополнится метелью. В итоге в дневные часы заметно ухудшится видимость на дорогах (до 500-1000 метров), возможны проблемы и с авиасообщением.

Вновь поползут вверх сугробы, а на проводах будет налипать снег. К вечеру снег умерит свой пыл. Но радоваться рано: он сменится мешаниной с дождем при нулевой температуре.

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Метки: Москва   авиарейсы   дороги   метель   непогода   погода   снегопад   
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65k
Нанук Паналык Час назад
А разве нельзя просто использовать фразу "сильный снегопад"?
Без всяких сильнейших, за последние тыщщу лет, аномальных , не имеющих аналогов в мире и.т.д.?
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20k
Альберт 10 минут назад
Всегда перестраховываются.
Случись, что - почему не предупредили?
А не случилось, так и хорошо же...
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56
Simpatico Holgazan 11 минут назад
Буря столетия?
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2k
Natural Selection 19 минут назад
Турботаджиков на протонной тяге надо выпускать
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12k
ss 19 минут назад
А всё Грета со своей борьбой с глобальным потеплением. Вон оно как свирепствует.
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3k
Sunny11 20 минут назад
Где этот грамотей Корнхулио? А ну фас заголовок! Или такое правило слишком сложно?
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3k
Ivan Полчаса назад
И, сука, из всей недели, именно завтра мне надо ехать из своего колхоза в Москву, прививать ребенка, потом из Кунцево в Реутов, по работе, обратно, и, предварительно заскочив на молочную кухню и забрав жену с младшим ребенком, обратно в свой колхоз, так как старший сын остается там, за 60 км от МСК... Бля, сука, это же полный [мат]...
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12k
Великий Кормчий Полчаса назад
Дорожные службы хоть в курсе? Или к обеду отдуплят?
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460
Ivan Ivanov Полчаса назад
"...было зафиксировано 12,7 миллиметра осадков."
12,7 миллиметра ерунда. Или это какие-то специальные миллиметры?
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3k
Слава Андреев Полчаса назад
Отлично. Супер !!!! Кайфанем с детьми
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2k
Mowgley 41 минуту назад
Никогда такого не было, и вот опять ©
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456
Собака 43 минуты назад
Снег, зимой?
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11k
Максим 43 минуты назад
Москвичи, поделитесь с ростовской областью морозом и снегом, у нас блин +10,в декабре никогда такого не было
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1k
Sanek 47 минут назад
За последний месяц в Москве уже обещали сильнейший за 70 лет дождь, а потом сильнейший за сколько там лет снегопад. Но так никто и не дождался ни того, ни другого
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11k
Oleg 52 минуты назад
А у нас четвёртый день подряд льёт снег...
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2k
Владимир 52 минуты назад
опять зима пришла неожиданно!
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287
Николай Час назад
Недели две назад уже обещали....
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