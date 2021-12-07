В столичном МФЦ мужчина застрелил двух человек

По предварительной версии, перед стрельбой у посетителя и работников Многофункционального центра возник конфликт из-за маски.
Посетитель московского Многофункционального центра (МФЦ) "Рязанский" застрелил двух и ранил трёх человек, среди которых 10-летняя школьница. Стрелявшего уже задержали. Им оказался 45-летний Сергей Глазов, который при входе в МФЦ не захотел надевать маску. В ходе вспыхнувшего конфликта Глазов достал переделанный под боевые патроны газовый пистолет и открыл беспорядочную стрельбу.
В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 7, 2021
По уточнённой информации, Глазов изначально планировал нападение на МФЦ, и никакого конфликта из-за маски не было. Мужчина просто ворвался в здание и начал стрелять. Первым погиб охранник Алексей Резвлёв. Следом за ним смертельные ранения получил Владимир Шмелёв - администратор центра.
Глазов уже дает показания. По словам источников из правоохранительных органов, он несет какой-то бред про вакцинацию и мировой заговор. Стало известно, что нападавший служил в военной части 33949 в подразделении Службы внешней разведки. В отставку ушел в 2010 году в звании подполковника. Ни судимостей, ни психических заболеваний у нападавшего не было.
Помимо пистолета при себе у нападавшего была сумка с проводами. Сейчас её обследуют сапёры. Следственный комитет возбудил против Глазова два уголовных дела. Ему грозит пожизненное.
"Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ - 105 ("Убийство") и 222 ("Незаконный оборот оружия"). Оно передано в первый отдел по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве", сообщили в пресс-службе СК.
Список раненых:
UPD: десятилетняя девочка Соня от полученных ранений скончалась в больнице.
UPD 2: в Следственном комитете опровергли гибель ребёнка. Власти Москвы сообщают, что состояние пострадавших при стрельбе оценивается как тяжелое. Все они находятся в операционных. По предварительным данным, у Глазова при себе был не переделанный из газового пистолет, а боевой "Глок".
UPD 3: СМИ ошиблись с фотографией Сергея Глазова, и проиллюстрировали материалы снимками его полного тёзки.
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Люди не русской национальности, обратите внимание, что мы и русских ублюдков ненавидим и желаем им смерти . Для нас цвет кожи и национальность не важны.
Если это конфликт из-за маски, то зачем стрелял в ребенка?
Ну кто бы сомневался, что это подполковник ельцинско-пиночетовской гвардии, а не журналист или адепт навального...
Ограничения, как обычно, не коснутся силовиков, пенсионеров ВС и МВД. Это люди проверенные им можно.
Или это - другое? Хозяевам дома можно немного пошалить?
Соболезнования близким погибших, терпения и здравия пострадавшим. Одно утешает - ствол нелегальный, незаконного переделанный, а значит, законодатели разочарованно расходятся, не внеся очередных поправок ужесточающих оборот легального гражданского оружия. Хотя...
Он целеноправленно пришёл убивать.
Собака зарыта в другом месте.
Ну обижен ты жизнью,ну может ещё девушка али жена поутру мло того что отказала,так ещё и нагрубила.....
Так если обиды за край-сходи в глухое место и убей себя,способов за край.
Нафига непричастных людей с собою волочь,что за самомнение??!!!
И я не только про упоминание о девочке.Жалко всех.
Живёшь себе,живёшь,думаешь что идеальный способ помириться после дурацкой ссоры с любимой-вот!Вот этот фильм скачать и посмотреть вечером под винцо и разговоры......
И тут ЭТО.........
А вообще печальная история, девочку жалко, пострадала из-за идиота.