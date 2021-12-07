В столичном МФЦ мужчина застрелил двух человек

Помимо пистолета при себе у нападавшего была сумка с проводами. Сейчас её обследуют сапёры. Следственный комитет возбудил против Глазова два уголовных дела. Ему грозит пожизненное.





"Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ - 105 ("Убийство") и 222 ("Незаконный оборот оружия"). Оно передано в первый отдел по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве", сообщили в пресс-службе СК.



Список раненых: