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В столичном МФЦ мужчина застрелил двух человек

В столичном МФЦ мужчина застрелил двух человек (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2021 16:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: МФЦ   Москва   пистолет   следственный комитет   стрельба   
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По предварительной версии, перед стрельбой у посетителя и работников Многофункционального центра возник конфликт из-за маски.

Посетитель московского Многофункционального центра (МФЦ) "Рязанский" застрелил двух и ранил трёх человек, среди которых 10-летняя школьница. Стрелявшего уже задержали. Им оказался 45-летний Сергей Глазов, который при входе в МФЦ не захотел надевать маску. В ходе вспыхнувшего конфликта Глазов достал переделанный под боевые патроны газовый пистолет и открыл беспорядочную стрельбу.

По уточнённой информации, Глазов изначально планировал нападение на МФЦ, и никакого конфликта из-за маски не было. Мужчина просто ворвался в здание и начал стрелять. Первым погиб охранник Алексей Резвлёв. Следом за ним смертельные ранения получил Владимир Шмелёв - администратор центра.

Глазов уже дает показания. По словам источников из правоохранительных органов, он несет какой-то бред про вакцинацию и мировой заговор. Стало известно, что нападавший служил в военной части 33949 в подразделении Службы внешней разведки. В отставку ушел в 2010 году в звании подполковника. Ни судимостей, ни психических заболеваний у нападавшего не было.

Помимо пистолета при себе у нападавшего была сумка с проводами. Сейчас её обследуют сапёры. Следственный комитет возбудил против Глазова два уголовных дела. Ему грозит пожизненное.


"Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ - 105 ("Убийство") и 222 ("Незаконный оборот оружия"). Оно передано в первый отдел по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве", сообщили в пресс-службе СК.

Список раненых:

UPD: десятилетняя девочка Соня от полученных ранений скончалась в больнице.


UPD 2: в Следственном комитете опровергли гибель ребёнка. Власти Москвы сообщают, что состояние пострадавших при стрельбе оценивается как тяжелое. Все они находятся в операционных. По предварительным данным, у Глазова при себе был не переделанный из газового пистолет, а боевой "Глок".


UPD 3: СМИ ошиблись с фотографией Сергея Глазова, и проиллюстрировали материалы снимками его полного тёзки.

Источник:

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Метки: МФЦ   Москва   пистолет   следственный комитет   стрельба   
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28  комментариев
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16k
SpoiltNail Час назад
Ибанько. И не в маске дело. Раз ствол переделал, всё к тому и шло. Не маска, так какая-нибудь другая причина бы нашлась рано или поздно
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35
Greg Staton Минуту назад
Гнида вонючая. Как эта тварь ещё служила, пропил наверное всю службу. Что ж тебя чмыря не грохнули где нибудь в ГТ.
Люди не русской национальности, обратите внимание, что мы и русских ублюдков ненавидим и желаем им смерти . Для нас цвет кожи и национальность не важны.
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1k
elf3399 3 минуты назад
нашёл с кем воевать, болван
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−48
патриот ваня 9 минут назад
реакция на спутник
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23k
Ваня 12 минут назад
сцуко мразота отбитая... сгнить тебе на до суда...
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27k
Aqueronte 18 минут назад
В сизо на годик а потом в расход. Чепуха вонючая
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18k
sanchesS80 20 минут назад
Вот вам и ограничение возраста владения оружием. Как вопили недавно: нельзя с 18, надо чтобы психика созрела. Ну вот, человеку 45 лет - а никакая психика походу у него никогда не созревала.
Если это конфликт из-за маски, то зачем стрелял в ребенка?
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10k
harlamov Полчаса назад
"Стало известно, что нападавший служил в военной части 33949 в подразделении Службы внешней разведки. В отставку ушел в 2010 году в звании подполковника".

Ну кто бы сомневался, что это подполковник ельцинско-пиночетовской гвардии, а не журналист или адепт навального...
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25k
Батончик с маком Полчаса назад
Почему не отстрелили ноги при задержании. Нормально же один раз получилось.
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11k
Majul 36 минут назад
Чтобы ты сгнил на нарах, мразь.
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2k
alex5450 45 минут назад
Теперь травматы ограничат мощностью в 3 джоуля, переделку их в боевое оружие запретят сильнейшим запретом.
Ограничения, как обычно, не коснутся силовиков, пенсионеров ВС и МВД. Это люди проверенные им можно.
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308
Чешира alex5450 Полчаса назад
Эм... а переделка в боевое в принципе когда-то была законной?
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34
Drago alex5450 10 минут назад
Это был боевой глок
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5k
Борис Карабанов 51 минуту назад
"Национальность, конечно, указывать нельзя? Ставлю на чёрное!"
Или это - другое? Хозяевам дома можно немного пошалить?
Соболезнования близким погибших, терпения и здравия пострадавшим. Одно утешает - ствол нелегальный, незаконного переделанный, а значит, законодатели разочарованно расходятся, не внеся очередных поправок ужесточающих оборот легального гражданского оружия. Хотя...
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340
АлоКин Борис Карабанов Полчаса назад
Медаль тебе за приплетание и розжиг
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773
Карл Такойто 51 минуту назад
Работал в службе внешней разведки,туда кастинг получается тоже как и в армию,две руки две ноги на месте уже годен
Подозреваю что его в МФЦ очень порадовало обслуживание и клиентоориентированость, ну а поскольку человек оказался психически не здоров и эмоционально не стабилен,закончилось всё печально.
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435
SHAGREEN 53 минуты назад
Главное чтоб эту мразь невменяемым не признали.
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15k
ВОВЧЕГ 54 минуты назад
Сережа Глазов знает то, о чем все подозревают.
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4k
Hunde Beißer2 56 минут назад
По всем другим источникам - маска не причем.
Он целеноправленно пришёл убивать.
Собака зарыта в другом месте.
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3k
foggen2 57 минут назад
Как же морально угнетают подобные этой мрази........
Ну обижен ты жизнью,ну может ещё девушка али жена поутру мло того что отказала,так ещё и нагрубила.....
Так если обиды за край-сходи в глухое место и убей себя,способов за край.
Нафига непричастных людей с собою волочь,что за самомнение??!!!
И я не только про упоминание о девочке.Жалко всех.
Живёшь себе,живёшь,думаешь что идеальный способ помириться после дурацкой ссоры с любимой-вот!Вот этот фильм скачать и посмотреть вечером под винцо и разговоры......
И тут ЭТО.........
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9k
wild cat Час назад
заразно?
Ссылка www.youtube.com
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25k
Федор Час назад
Если человек просто ходит по улицам с переделанным пистолетом под боевой, то это уже полностью неадекватный человек. Зачем ходить с пистолетом????? Ему угрожают на каждом углу? Вот теперь ...... больше не походит по улицам. Такие неадекваты должны быть изолированы, они опасны для общества!
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9k
wild cat Час назад
заразно?
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