Самые интересные музыкальные музеи мира, о которых вы могли не знать

Хотя бы одну их песню слышал каждый. Но далеко не все знакомы с их историей: как зарождалась группа, как они искали авторов текстов, как работали с инструменталом. Есть даже данные о том, почему они выступали в строго определённых костюмах и у кого они их заказывали. В общем группа разобрана “от и до”.

Музей Боба Марли (Кингстон, Ямайка)