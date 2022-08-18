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Самые интересные музыкальные музеи мира, о которых вы могли не знать

Самые интересные музыкальные музеи мира, о которых вы могли не знать

Автор:
18 августа 2022 00:59
Сообщество : RealFishki
Метки: Музыка   США   Элвис Пресли   артисты   битлз   достопримечательность   музей   творчество   
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Это уникальные и исторические площадки, где представлена вся музыкальная “кухня” артистов: как они искали своё направление, как создавали знаменитые хиты и на каких инструментах играли.

The Beatles Story (Ливерпуль, Великобритания)

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Одна из главных достопримечательностей Ливерпуля, где можно узнать всю историю легендарной четвёрки.

Музей Поп Культуры (Сиэтл, США)

Одно из самых посещаемых общественных мест Сиэтла с необычным дизайном и интересным содержанием. Он посвящён изучению творчества, причём не только поп-групп и исполнителей: здесь можно узнать о всех направлениях - от первых шагов Metallica до грандиозного успеха "Purple Rain" Принса.

Музей американской соул-музыки Стакс (Мемфис, США)

На их сайте висит гордая надпись: “Единственный в мире музей, посвящённый строго американской соул-музыке”. Так и есть - там собрано множество пластинок, костюмов и инструментов соул-музыкантов. Нигде в мире вы найдёте более полной и интересной коллекции.

Музей ABBA (Стокгольм, Швеция)

Хотя бы одну их песню слышал каждый. Но далеко не все знакомы с их историей: как зарождалась группа, как они искали авторов текстов, как работали с инструменталом. Есть даже данные о том, почему они выступали в строго определённых костюмах и у кого они их заказывали. В общем группа разобрана “от и до”.

Музей Боба Марли (Кингстон, Ямайка)

Их его резиденции сделали музей и буквально вложили в него душу. Там даже есть его старая студия звукозаписи - это уже не говоря о костюмах и инструментах знаменитого артиста.

Handel & Hendrix in London (Лондон, Великобритания)

В доме на Брук-стрит 25 в Лондоне жило целых два великих музыканта и композитора: Георг Гендель и Джимми Хендрикс. Их разделяло два столетия и совершенно разные взгляды на музыку. А позже из этой резиденции сделали шикарный музей.

Грейсленд (Мемфис, США)

Это бывшая резиденция Элвиса Пресли и один из самых известных музеев рок-н-ролла в мире. Там сохранилась потрясающая атмосфера тех лет, а в саду находится могила Элвиса. Так что не зря туда приезжает по 750 000 человек в год.

Дом-музей Эдит Пиаф (Париж, Франция)

Музей находится в квартире и управляет им поклонник и друг знаменитой певицы. Там можно полюбоваться на её костюмы, послушать архивные записи и даже почитать её письма.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Музыка   США   Элвис Пресли   артисты   битлз   достопримечательность   музей   творчество   
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739
Arti 9 часов назад
Музей Queen в швейцарии
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Похабыч 3 часа назад
Зал славы рок-н-ролла (Кливленд, Огайо, США)
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Bill 9 часов назад
Сейчас в каждом городе-миллионнике есть по 10 баров сделанных под какой-нибудь "музей"
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