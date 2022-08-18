Самые интересные музыкальные музеи мира, о которых вы могли не знать

Это уникальные и исторические площадки, где представлена вся музыкальная “кухня” артистов: как они искали своё направление, как создавали знаменитые хиты и на каких инструментах играли.
The Beatles Story (Ливерпуль, Великобритания)
Одна из главных достопримечательностей Ливерпуля, где можно узнать всю историю легендарной четвёрки.
Музей Поп Культуры (Сиэтл, США)
Одно из самых посещаемых общественных мест Сиэтла с необычным дизайном и интересным содержанием. Он посвящён изучению творчества, причём не только поп-групп и исполнителей: здесь можно узнать о всех направлениях - от первых шагов Metallica до грандиозного успеха "Purple Rain" Принса.
Музей американской соул-музыки Стакс (Мемфис, США)
На их сайте висит гордая надпись: “Единственный в мире музей, посвящённый строго американской соул-музыке”. Так и есть - там собрано множество пластинок, костюмов и инструментов соул-музыкантов. Нигде в мире вы найдёте более полной и интересной коллекции.
Музей ABBA (Стокгольм, Швеция)
Хотя бы одну их песню слышал каждый. Но далеко не все знакомы с их историей: как зарождалась группа, как они искали авторов текстов, как работали с инструменталом. Есть даже данные о том, почему они выступали в строго определённых костюмах и у кого они их заказывали. В общем группа разобрана “от и до”.
Музей Боба Марли (Кингстон, Ямайка)
Их его резиденции сделали музей и буквально вложили в него душу. Там даже есть его старая студия звукозаписи - это уже не говоря о костюмах и инструментах знаменитого артиста.
Handel & Hendrix in London (Лондон, Великобритания)
В доме на Брук-стрит 25 в Лондоне жило целых два великих музыканта и композитора: Георг Гендель и Джимми Хендрикс. Их разделяло два столетия и совершенно разные взгляды на музыку. А позже из этой резиденции сделали шикарный музей.
Грейсленд (Мемфис, США)
Это бывшая резиденция Элвиса Пресли и один из самых известных музеев рок-н-ролла в мире. Там сохранилась потрясающая атмосфера тех лет, а в саду находится могила Элвиса. Так что не зря туда приезжает по 750 000 человек в год.
Дом-музей Эдит Пиаф (Париж, Франция)
Музей находится в квартире и управляет им поклонник и друг знаменитой певицы. Там можно полюбоваться на её костюмы, послушать архивные записи и даже почитать её письма.
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АНТИФИШКИ
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