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Виктор Бут вышел на свободу, отсидев 10 лет в американской тюрьме и летит в Россию

Виктор Бут вышел на свободу, отсидев 10 лет в американской тюрьме и летит в Россию

Автор:
08 декабря 2022 23:30
Сообщество : Политика
Метки: Россия   США   баскетболистка   виктор бут   обмен   освобождение   политика   тюрьма   
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Российский предприниматель Виктор Бут вышел на свободу, отсидев в американской тюрьме 10 из назначенных 25 лет. В 2012 году федеральный суд Нью-Йорка признал Бута виновным в торговле оружием и поддержке терроризма. В общей сложности Бут находился под арестом с 2008 года — сначала в Таиланде, затем в США.

8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен заключенными между Россией и США. Грайнер отправилась на родину, а в Москву улетел Виктор Бут. Россия вела переговорный процесс с США по освобождению Бута, но Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. Переговоры по обмену заключенными велись с момента вынесения Грайнер обвинительного приговора, однако американская сторона неоднократно называла позицию России недоговороспособной. Изначально США предлагали обменять Бута не только на Грайнер, но и на осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, и еще одного гражданина Америки по схеме 3 за одного, однако представители России категорически отвергали это предложение, как неравноценное.

Будни в заключении у Бута были непростыми, - пишет NEWS.RU, - Бут - вегетарианец, поэтому отказывался от тюремных гамбургеров и хот-догов. Администрация обвиняла его в изготовлении «настоек из собственноручно выращиваемого чайного гриба». А однажды россиянин оказался в карцере за сушку полотенца в неположенном месте.
Чтобы как-то отвлечься, Бут рисовал картины — карандашом, шариковой ручкой, пастелью, восковыми мелками, цветными карандашами и масляными красками. Их выставка даже прошла в Совете Федерации.

Жена Виктора Бута рассказала RT, как узнала о его освобождении:
«Мы новости не смотрим, только вечером. Мне позвонила Мария Бутина и сказала: «Давай держись». Я сказала: «Так, ну понятно. Наверное, поменяли». Ужасный озноб, сердцебиение. Мы узнали от друзей»:

Константин Ярошенко прокомментировал RT новость об обмене Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер: «Я просто рад, от души всей рад, что он будет дома! Очень рад! Сейчас самое главное [для Бута] — воссоединиться с семьёй».
Сам Ярошенко провёл в тюрьме США более десяти лет и вернулся в Россию в апреле, после того как его обменяли на американца Тревора Рида. Бут провёл в заключении в Штатах около 14 лет.

​​Тем временем, обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер вызвал настоящий скандал в США. Оппоненты Байдена набросились на Белый дом - обвиняя его в осуществлении неравноправного обмена. Экс-советник Трампа Джон Болтон так и вовсе назвал это “капитуляцией Америки”.

Бут - которого в США именуют не иначе как “торговцем смертью” - был осуждён за торговлю оружием. Грайнер - за наркотики. Команда Байдена, понимая, что такой обмен сложно будет представить как свою победу, долгое время пыталась уговорить Россию отдать ещё и Пола Уилана - но безуспешно.
Теперь сделку же по его обмену клеймят как буквально “худшую” в истории США.

Произошедший обмен стал едва ли не главной новостью в западных (и особенно американских) СМИ. Всячески подчеркивается, что он прошел в формате «один на один» и напоминают, что Бут (мало ли кто забыл) – это «известный оружейный барон» и «торговец смертью».

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Метки: Россия   США   баскетболистка   виктор бут   обмен   освобождение   политика   тюрьма   
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8  комментариев
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50k
dima423 Час назад
Ну отличная новость) Молодцы что вытащили
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26k
albedo 12 минут назад
А это событие и правда офигенный провал США.
Столько было рекламы со стороны США - "мы это да то, русские сломатся".

А Россия США в ответ - обмен 1:1 и никак иначе.
И Россия настояла на своем - так непривычно для США.
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6k
workmen77 Полчаса назад
Ждем нового депутата ГД от ЕР.
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72k
Максим 46 минут назад
Учитывая что Грайнер лесба и там её ждала жена.. НУ думаю байдену там около круги старые яйца крутили норм.
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3k
Трям 54 минуты назад
Винника отпустите, пендосы ибаные!
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8k
au3 58 минут назад
А кому эта полубаба так нужна? Дочь деда бидона что-ли?
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