Виктор Бут вышел на свободу, отсидев 10 лет в американской тюрьме и летит в Россию

Российский предприниматель Виктор Бут вышел на свободу, отсидев в американской тюрьме 10 из назначенных 25 лет. В 2012 году федеральный суд Нью-Йорка признал Бута виновным в торговле оружием и поддержке терроризма. В общей сложности Бут находился под арестом с 2008 года — сначала в Таиланде, затем в США.
8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен заключенными между Россией и США. Грайнер отправилась на родину, а в Москву улетел Виктор Бут. Россия вела переговорный процесс с США по освобождению Бута, но Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. Переговоры по обмену заключенными велись с момента вынесения Грайнер обвинительного приговора, однако американская сторона неоднократно называла позицию России недоговороспособной. Изначально США предлагали обменять Бута не только на Грайнер, но и на осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, и еще одного гражданина Америки по схеме 3 за одного, однако представители России категорически отвергали это предложение, как неравноценное.
Будни в заключении у Бута были непростыми, - пишет NEWS.RU, - Бут - вегетарианец, поэтому отказывался от тюремных гамбургеров и хот-догов. Администрация обвиняла его в изготовлении «настоек из собственноручно выращиваемого чайного гриба». А однажды россиянин оказался в карцере за сушку полотенца в неположенном месте.
Чтобы как-то отвлечься, Бут рисовал картины — карандашом, шариковой ручкой, пастелью, восковыми мелками, цветными карандашами и масляными красками. Их выставка даже прошла в Совете Федерации.
Жена Виктора Бута рассказала RT, как узнала о его освобождении:
«Мы новости не смотрим, только вечером. Мне позвонила Мария Бутина и сказала: «Давай держись». Я сказала: «Так, ну понятно. Наверное, поменяли». Ужасный озноб, сердцебиение. Мы узнали от друзей»:
Константин Ярошенко прокомментировал RT новость об обмене Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер: «Я просто рад, от души всей рад, что он будет дома! Очень рад! Сейчас самое главное [для Бута] — воссоединиться с семьёй».
Сам Ярошенко провёл в тюрьме США более десяти лет и вернулся в Россию в апреле, после того как его обменяли на американца Тревора Рида. Бут провёл в заключении в Штатах около 14 лет.
Тем временем, обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер вызвал настоящий скандал в США. Оппоненты Байдена набросились на Белый дом - обвиняя его в осуществлении неравноправного обмена. Экс-советник Трампа Джон Болтон так и вовсе назвал это “капитуляцией Америки”.
Бут - которого в США именуют не иначе как “торговцем смертью” - был осуждён за торговлю оружием. Грайнер - за наркотики. Команда Байдена, понимая, что такой обмен сложно будет представить как свою победу, долгое время пыталась уговорить Россию отдать ещё и Пола Уилана - но безуспешно.
Теперь сделку же по его обмену клеймят как буквально “худшую” в истории США.
Произошедший обмен стал едва ли не главной новостью в западных (и особенно американских) СМИ. Всячески подчеркивается, что он прошел в формате «один на один» и напоминают, что Бут (мало ли кто забыл) – это «известный оружейный барон» и «торговец смертью».
Источник:
- Американцы возмущены ростом цен на бензин
- ОИ-2022 в Пекине еще не стартовали, а уже полны скандалов
- Это лихие 90-е: редкие фотографии того неоднозначного времени
- Украина закрывает границы с Россией и Беларусью
- Выставка работ Виктора Бута - "самого опасного человека на Земле"
Столько было рекламы со стороны США - "мы это да то, русские сломатся".
А Россия США в ответ - обмен 1:1 и никак иначе.
И Россия настояла на своем - так непривычно для США.