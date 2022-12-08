Виктор Бут вышел на свободу, отсидев 10 лет в американской тюрьме и летит в Россию

Будни в заключении у Бута были непростыми, - пишет NEWS.RU, - Бут - вегетарианец, поэтому отказывался от тюремных гамбургеров и хот-догов. Администрация обвиняла его в изготовлении «настоек из собственноручно выращиваемого чайного гриба». А однажды россиянин оказался в карцере за сушку полотенца в неположенном месте.

Чтобы как-то отвлечься, Бут рисовал картины — карандашом, шариковой ручкой, пастелью, восковыми мелками, цветными карандашами и масляными красками. Их выставка даже прошла в Совете Федерации.

Жена Виктора Бута рассказала RT, как узнала о его освобождении:

«Мы новости не смотрим, только вечером. Мне позвонила Мария Бутина и сказала: «Давай держись». Я сказала: «Так, ну понятно. Наверное, поменяли». Ужасный озноб, сердцебиение. Мы узнали от друзей»: