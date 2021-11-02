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Заключенный из США провел за решеткой 45 лет. Теперь оказалось, что он невиновен

Заключенный из США провел за решеткой 45 лет. Теперь оказалось, что он невиновен (2 фото)

Автор:
02 ноября 2021 14:30
Сообщество : Криминал
Метки: алиби   заключение   правосудие   следствие   сша   тюрьма   убийство   
797
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83-летний мужчина теперь на свободе. Он болен раком и передвигается на инвалидной коляске, зато полностью реабилитирован.

Исайя Эндрюса посадили в 1974 году. Причина — убийство жены, она умерла от 11 ножевых ранений. Мужчина сразу отказался признать свою вину, но его никто не слушал: быстро провели процесс и отправили на зону.

И вот он почти полвека просидел и все это время достижения справедливости. наконец его услышали — в 2020 звезды сошлись правильно и началось повторное разбирательство. И тут выяснилось, что по делу проходил еще один подозреваемый. Но его не пристегнули, потому что «у него было железное алиби».

Знаете на что опиралось это алиби? На время смерти жертвы, якобы она скончалась до того, как появился второй подозреваемый, поэтому он чист. Вот только время женщины смерти было указано неверно — обычная ошибка следствия, на которую никто не обратил внимания. Из-за этого невиновный полжизни провел в тюрьме, а убийца спокойно гулял на свободе, пока тихо-мирно не помер в 2011 году от старости.

Сюжет как в «Побеге из Шоушенка», только без стандартного хеппи-энда. Сейчас Эндрюса отпустили: он серьезно болен и уже не может ходить. Ну хотя бы перед смертью добился справедливости.

Все-таки она бывает. Хоть и приходит с «небольшим» опозданием.

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Метки: алиби   заключение   правосудие   следствие   сша   тюрьма   убийство   
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63k
Нанук Паналык 23 минуты назад
Таких историй у пиндосов пруд пруди...
Зато у нас - ни единой!
Вот что значит профессиональное и справедливое правосудие!
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3k
Александр 14 минут назад
Не совсем понял.Как они через 40 лет,узнали точное время смерти.Пиндосы машину времени изобрели,а мир не в курсе?Спалились однако ).
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47k
Дворняга 16 минут назад
"время женщины смерти"

"Ну хотя бы перед смертью добился справедливости." - а она нужна, такая "справедливость"? Из тюрьмы в дом престарелых, помирать. Главное что не за госсчёт. Угробили мужику жизнь и извинились. Ой, ошибочка вышла.
А как теперь ему жить? Всё позади и не наверстать.
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293
комнатный сибиряк 19 минут назад
Настоящего убийцу наверное уже в котёл кинули с кипящим маслом за две загубленные жизни
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65k
Viktor 22 минуты назад
Ну надо добавить 45 лет жизни и денюжков дать!
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3k
Ivan 23 минуты назад
Клево. А у нас на Тесака повесили висяков и повесили в камере. Да, он не ангел, но так быть не должно.
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-ШУТ- 24 минуты назад
ах жижь проклятыи пиндосы... не любят рабочего человека!!!!!!!
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