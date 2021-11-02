Заключенный из США провел за решеткой 45 лет. Теперь оказалось, что он невиновен

83-летний мужчина теперь на свободе. Он болен раком и передвигается на инвалидной коляске, зато полностью реабилитирован.
Исайя Эндрюса посадили в 1974 году. Причина — убийство жены, она умерла от 11 ножевых ранений. Мужчина сразу отказался признать свою вину, но его никто не слушал: быстро провели процесс и отправили на зону.
И вот он почти полвека просидел и все это время достижения справедливости. наконец его услышали — в 2020 звезды сошлись правильно и началось повторное разбирательство. И тут выяснилось, что по делу проходил еще один подозреваемый. Но его не пристегнули, потому что «у него было железное алиби».
Знаете на что опиралось это алиби? На время смерти жертвы, якобы она скончалась до того, как появился второй подозреваемый, поэтому он чист. Вот только время женщины смерти было указано неверно — обычная ошибка следствия, на которую никто не обратил внимания. Из-за этого невиновный полжизни провел в тюрьме, а убийца спокойно гулял на свободе, пока тихо-мирно не помер в 2011 году от старости.
Сюжет как в «Побеге из Шоушенка», только без стандартного хеппи-энда. Сейчас Эндрюса отпустили: он серьезно болен и уже не может ходить. Ну хотя бы перед смертью добился справедливости.
Все-таки она бывает. Хоть и приходит с «небольшим» опозданием.
Источник:
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Зато у нас - ни единой!
Вот что значит профессиональное и справедливое правосудие!
"Ну хотя бы перед смертью добился справедливости." - а она нужна, такая "справедливость"? Из тюрьмы в дом престарелых, помирать. Главное что не за госсчёт. Угробили мужику жизнь и извинились. Ой, ошибочка вышла.
А как теперь ему жить? Всё позади и не наверстать.