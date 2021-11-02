Заключенный из США провел за решеткой 45 лет. Теперь оказалось, что он невиновен

Знаете на что опиралось это алиби? На время смерти жертвы, якобы она скончалась до того, как появился второй подозреваемый, поэтому он чист. Вот только время женщины смерти было указано неверно — обычная ошибка следствия, на которую никто не обратил внимания. Из-за этого невиновный полжизни провел в тюрьме, а убийца спокойно гулял на свободе, пока тихо-мирно не помер в 2011 году от старости.

Сюжет как в «Побеге из Шоушенка», только без стандартного хеппи-энда. Сейчас Эндрюса отпустили: он серьезно болен и уже не может ходить. Ну хотя бы перед смертью добился справедливости.

Все-таки она бывает. Хоть и приходит с «небольшим» опозданием.