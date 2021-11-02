Престарелый американец посмотрел детское порно и угодил за решётку

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Пожилой мужчина просматривал незаконные видео во время полёта и был задержан правоохранителями.
70-летний Дональд Макс Ингрэм в сентябре 2020 года совершал перелёт из Иллинойса во Флориду. Мужчина решил развлечься и начал просматривать на своём смартфоне детскую порнографию. Другой пассажир заметил это и по прилёту обратился к стражам порядка.
Ингрэм был задержан в аэропорту. В изъятом телефоне было найдено 59 изображений сексуального насилия с участием несовершеннолетних.
Только в мае мужчина признал себя виновным в хранении и просмотре незаконных изображений детей, некоторые из них не достигли 12-летнего возраста.
В итоге американца приговорили к 5 годам лишения свободы, пишет Daily mail.
А вы поддерживаете такое судебное решение?
Только в мае мужчина признал себя виновным в хранении и просмотре незаконных изображений детей, некоторые из них не достигли 12-летнего возраста.
В итоге американца приговорили к 5 годам лишения свободы, пишет Daily mail.
А вы поддерживаете такое судебное решение?
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И размотать цепочку посредников.
вплоть до продюссера, режисера и актеров.
А посадить одного зрителя - это как одного закладчика закрыть.
Придут другие.
я надеюсь у нас за такое тоже наказывают ? хотя не помню чтоб в новостях было(
Нет дыма без огня! Раз в телефоне такой объём материалов, то это уже диагноз.
з.ы. а всех причастных к созданию такого контента сжигать к уям.