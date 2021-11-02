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Престарелый американец посмотрел детское порно и угодил за решётку

Престарелый американец посмотрел детское порно и угодил за решётку (2 фото)

Автор:
02 ноября 2021 20:26
Сообщество : Жизнь в США
Метки: незаконные фото   порно   самолёт   сша   тюрьма   флорида   
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Пожилой мужчина просматривал незаконные видео во время полёта и был задержан правоохранителями.
70-летний Дональд Макс Ингрэм в сентябре 2020 года совершал перелёт из Иллинойса во Флориду. Мужчина решил развлечься и начал просматривать на своём смартфоне детскую порнографию. Другой пассажир заметил это и по прилёту обратился к стражам порядка.
Ингрэм был задержан в аэропорту. В изъятом телефоне было найдено 59 изображений сексуального насилия с участием несовершеннолетних.

Только в мае мужчина признал себя виновным в хранении и просмотре незаконных изображений детей, некоторые из них не достигли 12-летнего возраста.

В итоге американца приговорили к 5 годам лишения свободы, пишет Daily mail.

А вы поддерживаете такое судебное решение?

Источник:

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Метки: незаконные фото   порно   самолёт   сша   тюрьма   флорида   
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17  комментариев
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93
Mixan 2 часа назад
США страна стукачей ! Для них это даже "херойство" и еще премию получит ..А когда гей-парады идут и детей туда привлекают ,это гуд ай эм сорри
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4k
livaneth Минуту назад
Спросить деда на следствии, как находил да как покупал.
И размотать цепочку посредников.
вплоть до продюссера, режисера и актеров.
А посадить одного зрителя - это как одного закладчика закрыть.
Придут другие.
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19k
иванов дмитрий Полчаса назад
то что происходит в америке , для меня на вторых-третьих позициях.
я надеюсь у нас за такое тоже наказывают ? хотя не помню чтоб в новостях было(
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1k
Сергей Борисов Полчаса назад
Неприятно уже сама мысль о существовании такого контента. И удивляют некоторые комменты. Вы что, не осуждаете старого извращенца?
Нет дыма без огня! Раз в телефоне такой объём материалов, то это уже диагноз.
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56k
parallax 38 минут назад
Его надо было посадить уже за то, что он старый дурак. Он бы ещё наркоту на борту самолёта начал продавать.
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5k
Ruk 2 часа назад
потому что надо смотреть законное детское порно. а вообще выбешивают ублюдки которые заглядывают к тебе в телефон или электрокнигу, так бы и у.бал по глазкам
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3k
мемфрид 2 часа назад
[мат] надо яйца с зерном отчикать и свиньям скормить у него же на глазах
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