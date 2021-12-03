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Преступник заявил, что он теперь Андромеда и был переведён в женскую тюрьму, где изнасиловал заключённую

Преступник заявил, что он теперь Андромеда и был переведён в женскую тюрьму, где изнасиловал заключённую (2 фото)

Автор:
03 декабря 2021 13:40
Сообщество : RealFishki
Метки: закон   интересное   преступник   сша   трансгендр   тюрьма   фото   
3099
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В Вашингтоне Управление исполнения наказаний установило особые процедуры «для обеспечения справедливого отношения к трансгендерным, интерсексуальным и (или) гендерно неконформным лицам». Это касается также и условий заключения. Позже об этом пожалели. Преступник Хобби Бингем заявил, что теперь он считает себя женщиной. Согласно новым законам, его перевели в женскую тюрьму, где он изнасиловал заключённую. О, дивный новый мир!

Хобби Бингем отбывал срок за половой контакт с несовершеннолетней. Уже после суда и оглашения приговора преступник заявил, что oн тeперь жeнщина и дaже придyмал cебе нoвое имя - Принцесcа Зoи Мaри Андромеда Лав. Согласно новым поправкам, Хобби добился перевода в женскую тюрьму.

В женской тюрьме Андромеда изнасиловало заключённую, пытаясь убедить её, что они «родственные души», сообщает RT в Telegram.

Бывший охранник исправительного учреждения Скотт Флеминг рассказал, что сначала руководство пыталось скрыть инцидент. Офицер, который поймал Андромеду за насилием, через несколько дней обнаружил, что рапорт о преступлении удалён с компьютера.

Сейчас Андромеда снова считает себя мужчиной и уже вышла из тюрьмы.


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Метки: закон   интересное   преступник   сша   трансгендр   тюрьма   фото   
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29  комментариев
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17k
生气Robot 2 часа назад
прежде чем переводить оно в женскую тюрьму, надо было причиндал отрезать и выбросить)
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3k
Danya Минуту назад
анекдот напоминает
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3k
solovei7 4 минуты назад
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149
ЛикБез 7 минут назад
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77
Алишер Утанов 23 минуты назад
А чё так можно было ?
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161k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
можно подумать заключенная была против)
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2k
александр Полчаса назад
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1k
Irenne Mustafina 39 минут назад
Хз, но мне смешно
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5
Виталий Власенко Час назад
А если кто-то внезапно почувствует себя бутылкой портвейна,значит его должны отправить отбывать срок на складе алкогольной продукции?
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132
Мурчелло Виталий Власенко Минуту назад
Вые...выпьют и на мусорку.
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699
Демьян Час назад
Ссылка youtu.be
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8k
Александр Час назад
А интерсексуальные - это куда?
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209
Михаил Час назад
В оригинале "изнасиловал" женщину-инвалида, в тюрьме любое соитие считается без согласия. Но там фиг знает. https://www.nationalreview.com/news/male-inmate-sexually-assaulted-female-in-washington-womens-prison-former-guard-sayshttps://www.nationalreview.com/news/male-inmate-sexually-assaulted-female-in-washington-womens-prison-former-guard-says
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5k
Максим Час назад
Ничего страшного. Женская сексуальность тоже есть. А так, согласно их же законам, женщина приласкала женщину.
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107
Liberman Час назад
Началось!!! Лезбияны!
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445
Ямщик 2 часа назад
Пусть его в нашу зону отправят! Там таких любят.... по-настоящему)))
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3k
foggen2 2 часа назад
Окно овертона не столь уж и фантастично.Доказано на практике......
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954
Лимонадный Джо 2 часа назад
Эти люди сами себя закапывают в могилу. И своими дурацкими законами ставят на ней памятник человеческой глупости. Давайте,ребята,продолжайте! На ваше место придут другие нации,которые проповедуют совсем другие законы.
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110
eutace Лимонадный Джо Час назад
те, кто придумывает такие законы от них не пострадает, простые люди страдают
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16k
SpoiltNail 2 часа назад
Я думал, бабы очередь к нему займут
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8k
кот базилий 2 часа назад
Хитрый какой.
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829
Дмитрий 2 часа назад
Сейчас Андромеда снова считает себя мужчиной и уже вышла из тюрьмы.(с)

Т.е.? Чтобы выйти из тюрьмы надо прикинуться бабой, перевестись в женскую тюрьму, изнасиловать соседку и вспомнить, что ты всё таки мужик? И всё? Привет свобода?
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52k
alertol 2 часа назад
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