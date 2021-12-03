Преступник заявил, что он теперь Андромеда и был переведён в женскую тюрьму, где изнасиловал заключённую

В Вашингтоне Управление исполнения наказаний установило особые процедуры «для обеспечения справедливого отношения к трансгендерным, интерсексуальным и (или) гендерно неконформным лицам». Это касается также и условий заключения. Позже об этом пожалели. Преступник Хобби Бингем заявил, что теперь он считает себя женщиной. Согласно новым законам, его перевели в женскую тюрьму, где он изнасиловал заключённую. О, дивный новый мир!
Хобби Бингем отбывал срок за половой контакт с несовершеннолетней. Уже после суда и оглашения приговора преступник заявил, что oн тeперь жeнщина и дaже придyмал cебе нoвое имя - Принцесcа Зoи Мaри Андромеда Лав. Согласно новым поправкам, Хобби добился перевода в женскую тюрьму.
В женской тюрьме Андромеда изнасиловало заключённую, пытаясь убедить её, что они «родственные души», сообщает RT в Telegram.
Бывший охранник исправительного учреждения Скотт Флеминг рассказал, что сначала руководство пыталось скрыть инцидент. Офицер, который поймал Андромеду за насилием, через несколько дней обнаружил, что рапорт о преступлении удалён с компьютера.
Сейчас Андромеда снова считает себя мужчиной и уже вышла из тюрьмы.
Источник:
- Детей, чьи родители выступили против экспресс-тестов на коронавирус, не пустят в школу
- В Москве задержали ангела, гладиатора и Харли Квинн за вымогательство
- Российским дачникам запретили разводить кур
- В США появились самолёты для оргий в воздухе
- Гувервилль: как выглядела жизнь в трущобах Великой депрессии
Понравилось56
Т.е.? Чтобы выйти из тюрьмы надо прикинуться бабой, перевестись в женскую тюрьму, изнасиловать соседку и вспомнить, что ты всё таки мужик? И всё? Привет свобода?