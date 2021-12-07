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"Чем ты недоволен? Деньги неси!": обзор новостроек бизнес-класса за 22 миллиона рублей

"Чем ты недоволен? Деньги неси!": обзор новостроек бизнес-класса за 22 миллиона рублей (1 фото + 4 видео)

Автор:
07 декабря 2021 11:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   видео   и так сойдет   недвижимость   новостройки   обзор   рукожопы   тяп ляп   
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В серии видео их автор показывает, с чем приходится сталкиваться новоселу при приемке квартиры в Москве. Заметим, это "недвига" бизнес-класса. По крайней мере, так ее позиционирует застройщик.

Собственная квартира в столице далеко не каждому по карману. Чтобы обзавестись заветными квадратными метрами, люди впрягаются в ипотеку и работают, не покладая рук. При этом цены на недвижимость давно перешли все разумные границы. И хорошо, если жилье от застройщика радует новоселов - чаще бывает совсем наоборот.


Мелкие и крупные недоделки - будут ли они исправлены застройщиком? Или он рассчитывает на то, что квартиру и так купят?


Больше всего недоделок и "косяков" приемщик усмотрел в установке оконных систем, мимоходом отметив отсутствующие заглушки в канализационных трубах, замятые конвекторы и прочие "мелочи".


Последнее видео снято в офисе застройщика. Похоже, перед покупкой квартиры всем потенциальным клиентам лучше внимательно осмотреть именно офис продаж жилья.

А вы готовы купить квартиру за 22-24 миллиона рублей с такими недоделками?

Источник:

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Метки: Москва   видео   и так сойдет   недвижимость   новостройки   обзор   рукожопы   тяп ляп   
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5k
Dima 59 минут назад
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3k
Дмитрий 2 минуты назад
Эти окна для самоуничтожителей? Открыл-шагнул-привет маме и папе? Я бы побоялся жить в такой квартире с детьми. Помнится дети в годика 3-4 форточку открыли и игрушки в неё выкинули(убрались так сказать в комнате). Я представляю в такой квартире кто бы "убрался" первым.....На ...й, на.....й!!!!
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776
Карл Такойто 19 минут назад
Это ещё ничего,у некоторых сами дома уже в первые пару лет всё в трещинах или с них начинает отваливаться облицовка. А чего хотеть,когда с одной стороны дома строят таджики и узбеки которые этому не учились,да и вообще может ничему не учились,а с другой за взятку можно сдать дом с любыми косяками(коррупция это же всё таки всеобщий процесс) Поэтому застройщикам иногда даже дешевле построить тяп-ляп всё равно при приемке деньги будут вымогать,ну и чего напрягаться если всё равно платить
Такова система
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5k
Максим 21 минуту назад
Квартиру можно купить, о чём будет заключен договор купли- продажи. А подписывать акт не обязательно, точнее можно, но со своими замечаниями. Люди забывают о своих правах. Застройщик не только будет обязан устранить нарушения, выявленные при подписании акта, но ещё и гарантию на постройку даёт. Да и ещё и несет материальную ответственность за нарушение сроков. Так что у покупателя много прав. Если только не ограничиться пустым видео и нытьём.
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999
Vad Полчаса назад
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7k
КОСТЯН 41 минуту назад
Сделано всё на отъепись
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12k
Великий Кормчий 42 минуты назад
Купить хату в мск - быть дибилом.
Чего здесь делать?
За это бабло я сам построю себе хату и всю технику на Ладоге и свалю нахрен отсюда!
Сделали из Столицы - приют для лимиты.
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240
Дмитрий Д 43 минуты назад
99% заложенной стоимости жилья в Москве - это локация, а не покоцанные окна
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6k
Bartello 47 минут назад
Не нравится - не бери, в чём проблема. Следующий за тобой купит уже за 24.
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691
Дмитрий 47 минут назад
Что значит готовы или нет купить? Странный вопрос. Готовы и как пирожки раскупают. 22 млн. Нормальная уже для Москвы цена уже. Как правило еще на этапе стройки все раскупается. Рыночная экономика и капитализм в действии. Какой спрос, такое и предложение.
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3k
Outcast Час назад
Ну так их строят не для того что бы в них жить. А что бы деньги из людей выжимать. А себестоимость у них тысяч 30 р. за кв.м и то с натяжкой.
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