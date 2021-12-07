"Чем ты недоволен? Деньги неси!": обзор новостроек бизнес-класса за 22 миллиона рублей

В серии видео их автор показывает, с чем приходится сталкиваться новоселу при приемке квартиры в Москве. Заметим, это "недвига" бизнес-класса. По крайней мере, так ее позиционирует застройщик.
Собственная квартира в столице далеко не каждому по карману. Чтобы обзавестись заветными квадратными метрами, люди впрягаются в ипотеку и работают, не покладая рук. При этом цены на недвижимость давно перешли все разумные границы. И хорошо, если жилье от застройщика радует новоселов - чаще бывает совсем наоборот.
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Мелкие и крупные недоделки - будут ли они исправлены застройщиком? Или он рассчитывает на то, что квартиру и так купят?
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Больше всего недоделок и "косяков" приемщик усмотрел в установке оконных систем, мимоходом отметив отсутствующие заглушки в канализационных трубах, замятые конвекторы и прочие "мелочи".
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Последнее видео снято в офисе застройщика. Похоже, перед покупкой квартиры всем потенциальным клиентам лучше внимательно осмотреть именно офис продаж жилья.
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А вы готовы купить квартиру за 22-24 миллиона рублей с такими недоделками?
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Чего здесь делать?
За это бабло я сам построю себе хату и всю технику на Ладоге и свалю нахрен отсюда!
Сделали из Столицы - приют для лимиты.