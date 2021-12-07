"Чем ты недоволен? Деньги неси!": обзор новостроек бизнес-класса за 22 миллиона рублей

Собственная квартира в столице далеко не каждому по карману. Чтобы обзавестись заветными квадратными метрами, люди впрягаются в ипотеку и работают, не покладая рук. При этом цены на недвижимость давно перешли все разумные границы. И хорошо, если жилье от застройщика радует новоселов - чаще бывает совсем наоборот.