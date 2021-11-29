Епископ московского монастыря ударил по лбу священника во время литургии

Ждём видео с
извинениями покаянием.
Наместник Андреевского мужского монастыря епископ Мытищинский Феолактит (Моисеев) во время литургии разгневался на священника и зарядил тому каким-то предметом по голове. На записи слышен звон от удара. Возможно, это бы какой-то колокольчик, а возможно, зазвенела пустая голова. В этом сейчас разбирается Общецерковная дисциплинарная комиссия.
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Патриарх Московский всея Руси Кирилл, которому напрямую подчиняется Андреевский ставропигиальный мужской монастырь, на время разбирательств отстранил епископа от руководства как самим монастырём, так и снял с него обязанности помощника первого патриаршего викария по Москве. Отмечается, что результаты проверки сразу же будут представлены патриарху и Священному синоду. Какое наказание грозит впавшему во греховный гнев епископу, к сожалению, неизвестно.
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Заметил, что этот мультик не котируется на центральных каналах.
Т.е. не собственности, ни жилья, мало того, Епископ в РПЦ даже не имеет права больше недели находится в одном и том же месте (обязан носится по вверенной ему так сказать территории и это еще послабление, раньше было максимум 3-и дня на одном месте).
Так сказать человек он по умолчанию крайне уставший и задолбанный, может и вспылил косяком и засветил, а может подустал малеха и решил получить так называемое покаяние и отдохнуть на одном месте в келье месяцок другой.
Монашество само по себе крест тяжкий, а епископство так и вообще извините за выражение - адовая работа в режиме 7 на 24...
Да еще и наместник монастыря, должность - жесть жестокая...
Общецерковная дисциплинарная комиссия будет разбираться колокольчик это или пустая голова?