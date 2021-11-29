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Епископ московского монастыря ударил по лбу священника во время литургии

Епископ московского монастыря ударил по лбу священника во время литургии (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2021 12:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Андреевский монастырь   Москва   Священник   видео   епископ   патриарх   удар   
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Ждём видео с извинениями покаянием.

Наместник Андреевского мужского монастыря епископ Мытищинский Феолактит (Моисеев) во время литургии разгневался на священника и зарядил тому каким-то предметом по голове. На записи слышен звон от удара. Возможно, это бы какой-то колокольчик, а возможно, зазвенела пустая голова. В этом сейчас разбирается Общецерковная дисциплинарная комиссия.

Патриарх Московский всея Руси Кирилл, которому напрямую подчиняется Андреевский ставропигиальный мужской монастырь, на время разбирательств отстранил епископа от руководства как самим монастырём, так и снял с него обязанности помощника первого патриаршего викария по Москве. Отмечается, что результаты проверки сразу же будут представлены патриарху и Священному синоду. Какое наказание грозит впавшему во греховный гнев епископу, к сожалению, неизвестно.

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Метки: Андреевский монастырь   Москва   Священник   видео   епископ   патриарх   удар   
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16  комментариев
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49k
doker 55 минут назад
Им не привыкать в лоб получать.

Заметил, что этот мультик не котируется на центральных каналах.

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26k
Григорий 6 минут назад
Кадилом неразумного отрока!
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3k
Дарвин и аморальная премия 16 минут назад
Однозначно новость дня на фишках
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1k
Лёха 22 минуты назад
Что-то вспомнилось:" Не материться в божьем храме,а то кадилом нае@ну..."
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4k
Димыч 22 минуты назад
Вот так вот, промеж смиренных очей...
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37k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Прям на Деда Мороза похож)))
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46k
Хельги Полчаса назад
Епископ - по умолчанию МОНАХ.
Т.е. не собственности, ни жилья, мало того, Епископ в РПЦ даже не имеет права больше недели находится в одном и том же месте (обязан носится по вверенной ему так сказать территории и это еще послабление, раньше было максимум 3-и дня на одном месте).
Так сказать человек он по умолчанию крайне уставший и задолбанный, может и вспылил косяком и засветил, а может подустал малеха и решил получить так называемое покаяние и отдохнуть на одном месте в келье месяцок другой.
Монашество само по себе крест тяжкий, а епископство так и вообще извините за выражение - адовая работа в режиме 7 на 24...
Да еще и наместник монастыря, должность - жесть жестокая...
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30k
Растрелли В.В. 37 минут назад
Ой, как смешно! Прямо Петросян!
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12k
Великий Кормчий 40 минут назад
Бедный поп Подставил лоб: С первого щелка Прыгнул поп до потолка; Со второго щелка Лишился поп языка, А с третьего щелка Вышибло ум у старика. А Балда приговаривал с укоризной: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной"
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2k
lekha-fil 47 минут назад
Да и хрен с ним.
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23k
Юрьевич 48 минут назад
"Возможно, это бы какой-то колокольчик, а возможно, зазвенела пустая голова. В этом сейчас разбирается Общецерковная дисциплинарная комиссия."

Общецерковная дисциплинарная комиссия будет разбираться колокольчик это или пустая голова?
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396
Сергей 48 минут назад
изгнал бесов
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808
Hallo FreeSpace 53 минуты назад
видимо задолбал косячить )))
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