10 caмыx красивых наших актрис по мнению американцев

Американцы по-своему понимают красоту. Посмотрите на рейтинг наших самых красивых актрис-соотечественниц, составленный американцами.
Настасья Самбурская
Дебют Настасьи Самбурской состоялся в сериале «Есенин», где она сыграл в массовой сцене. Но популярность пришла к ней после участия в молодёжном сериале «Универ». Сейчас Самбурская не только играет в сериалах, но и выступает как певица, телеведущая и блогер.
Юлия Снигирь
Знаете ли вы, что Юлия Снигирь проявив недюжинные способности в шахматах, стала кандидатом в мастера спорта? Актриса обрела известность, снявшись в «Великой», «Кровавой барыне» и «Пассажирах». Перед обаянием Юлии не устоял Евгений Цыганов. Актёр женился на ней, хотя у него уже была семья и шесть маленьких детей.
Екатерина Редникова
Екатерина Редникова сыграла во многих полнометражных фильмах и сериалах. Дебют актрисы состоялся в 1990-м году. Сыграв в картине «Барышня-крестьянка», она проснулась знаменитой, но всенародную любовь Екатерина получила после фильма «Вор». С тех пор иностранные режиссёры не оставляли без внимания российскую актрису.
Ксения Раппопорт
Впервые Ксения Раппопорт исполнила эпизодическую роль в 16 лет. Сегодня в копилке заслуженной артистки около 90 проектов. Благодаря роли в итальянском детективе «Незнакомка» она попала во внимание европейских критиков, высоко оценивших её игру.
Татьяна Лютаева
Слава пришла к Татьяне Лютаевой после участия в серии фильмов о гардемаринах. Привлекательная актриса быстро заинтересовала режиссёров. Сегодня Лютаева часто появляется на экране в новых проектах.
Агния Дитковските
Не уступает в популярности матери дочь Лютаевой, которую западники включили в число самых красивых российских актрис. Агния не смогла завершить обучение во ВГИКЕ, но это не помешало ей добиться неплохих успехов в киноиндустрии.
Марина Александрова
На счету Марины Александровой не менее 60 проектов. В большинстве это исторические сериалы и фильмы. В течение двух лет актриса находилась в отношениях с Александром Домогаровым, позже стала женой Ивана Стебунова. Сегодня актриса счастлива в браке с режиссёром Андреем Болтенко.
Анна Ковальчук
Красота Анны Ковальчук завоевала сердце не только американских поклонников, но и российских режиссёров. Актриса доверили главную роль в сериале «Мастер и Маргарита». Также большим проектом Ковальчук является многосерийная картина «Тайны следствия».
Анна Снаткина
Почти до 13 лет в жизни Анны Снаткиной на первом месте был профессиональный спорт. Но Анна связала свою жизнь с кинематографом. Получив соответствующее образование во ВГИКЕ, Снаткина всё чаще появляется в сериалах.
Лянка Грыу
Необычные имя и фамилия актрисе достались от отца, имеющего молдавские корни. Первые съёмки случились у Грыу, когда ей было 4 года. А уже в 6-летнем возрасте Грыу была ведущей детской программы на Первом канале. Активное участие в съёмках и сериалах принесло свои плоды — актриса вышла на зарубежный уровень.
Источник:
- Редкие и интересные фото Ларисы Гузеевой
- 52-летняя Джей Ло отдохнула на яхте с Беном Аффлеком, поразив поклонников своей фигурой
- Деми Мур с дочерьми снялись в рекламе купальников
- 9 красивых актрис из Австралии которые стали известными в Голливуде
- Рита Хейворт - мечта моряка
Понравилось13
Странные, ИМХО, у пендосов вкусы.
Не, не то.
...и крокодил красавец.