FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5343 поста • 701 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
10 caмыx красивых наших актрис по мнению американцев

10 caмыx красивых наших актрис по мнению американцев (11 фото)

Автор:
06 декабря 2021 09:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   девушки   знаменитости   кино   красота   фото   шоу бизнес   
1596
11

Американцы по-своему понимают красоту. Посмотрите на рейтинг наших самых красивых актрис-соотечественниц, составленный американцами.

Настасья Самбурская

×
×

Дебют Настасьи Самбурской состоялся в сериале «Есенин», где она сыграл в массовой сцене. Но популярность пришла к ней после участия в молодёжном сериале «Универ». Сейчас Самбурская не только играет в сериалах, но и выступает как певица, телеведущая и блогер.


Юлия Снигирь

Знаете ли вы, что Юлия Снигирь проявив недюжинные способности в шахматах, стала кандидатом в мастера спорта? Актриса обрела известность, снявшись в «Великой», «Кровавой барыне» и «Пассажирах». Перед обаянием Юлии не устоял Евгений Цыганов. Актёр женился на ней, хотя у него уже была семья и шесть маленьких детей.


Екатерина Редникова

Екатерина Редникова сыграла во многих полнометражных фильмах и сериалах. Дебют актрисы состоялся в 1990-м году. Сыграв в картине «Барышня-крестьянка», она проснулась знаменитой, но всенародную любовь Екатерина получила после фильма «Вор». С тех пор иностранные режиссёры не оставляли без внимания российскую актрису.


Ксения Раппопорт

Впервые Ксения Раппопорт исполнила эпизодическую роль в 16 лет. Сегодня в копилке заслуженной артистки около 90 проектов. Благодаря роли в итальянском детективе «Незнакомка» она попала во внимание европейских критиков, высоко оценивших её игру.


Татьяна Лютаева

Слава пришла к Татьяне Лютаевой после участия в серии фильмов о гардемаринах. Привлекательная актриса быстро заинтересовала режиссёров. Сегодня Лютаева часто появляется на экране в новых проектах.


Агния Дитковските

Не уступает в популярности матери дочь Лютаевой, которую западники включили в число самых красивых российских актрис. Агния не смогла завершить обучение во ВГИКЕ, но это не помешало ей добиться неплохих успехов в киноиндустрии.


Марина Александрова

На счету Марины Александровой не менее 60 проектов. В большинстве это исторические сериалы и фильмы. В течение двух лет актриса находилась в отношениях с Александром Домогаровым, позже стала женой Ивана Стебунова. Сегодня актриса счастлива в браке с режиссёром Андреем Болтенко.


Анна Ковальчук

Красота Анны Ковальчук завоевала сердце не только американских поклонников, но и российских режиссёров. Актриса доверили главную роль в сериале «Мастер и Маргарита». Также большим проектом Ковальчук является многосерийная картина «Тайны следствия».


Анна Снаткина

Почти до 13 лет в жизни Анны Снаткиной на первом месте был профессиональный спорт. Но Анна связала свою жизнь с кинематографом. Получив соответствующее образование во ВГИКЕ, Снаткина всё чаще появляется в сериалах.


Лянка Грыу

Необычные имя и фамилия актрисе достались от отца, имеющего молдавские корни. Первые съёмки случились у Грыу, когда ей было 4 года. А уже в 6-летнем возрасте Грыу была ведущей детской программы на Первом канале. Активное участие в съёмках и сериалах принесло свои плоды — актриса вышла на зарубежный уровень.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: актриса   девушки   знаменитости   кино   красота   фото   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Владимир 2 часа назад
ну и вкус!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
499
Вадим В. Новоженов Минуту назад
А на каком источнике (СМИ, Интернет, ТВ) и кто эти "американцы", которые оценивали наших актрис?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
azuver 7 минут назад
О половине "актрис" не слышал и не видел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Алексей 15 минут назад
Раппопорт, Александрова и Ковальчук. Все остальные на одно лицо.
Странные, ИМХО, у пендосов вкусы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Хороший, Плохой, Злой Полчаса назад
Работники сериального конвейера, актрис тут нет, да еще и красивых...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
454
Вжик 36 минут назад
На безрыбье и рак...
Не, не то.
...и крокодил красавец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
3.6o6pa 47 минут назад
"– А что, отец, невесты у вас в городе есть?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Диагноз 54 минуты назад
Около половины мне не знакомы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитр Стар 59 минут назад
такое ощущение,что в пост самые уродливые фотки этих актрис подбирали. есть же фотки лучше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
onebibis Час назад
Как ни странно в большинстве случаев согласен с этим рейтингом. Губа не дура!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Мерзавец... Час назад
Шоу- подборка уродцев! Я вообще понятия не имею что это за "актрисы", а пендосы знают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Андрей 2 часа назад
а по каким работам американцы знают Самбурскую?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Serg2001 2 часа назад
А где?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
isaevsasha2011 2 часа назад
Лютаева с дочкой-класс!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
961
Monher 2 часа назад
Первые три на одно лицо,, остальные тоже не фонтан...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Хью́берт 2 часа назад
Да, я только Анну Ковальчук знаю, остальных нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии 52-летняя Джей Ло отдохнула на яхте с Беном Аффлеком, поразив поклонников своей фигурой 52-летняя Джей Ло отдохнула на яхте с Беном Аффлеком, поразив поклонников своей фигурой Редкие и интересные фото Ларисы Гузеевой Редкие и интересные фото Ларисы Гузеевой 9 красивых актрис из Австралии которые стали известными в Голливуде 9 красивых актрис из Австралии которые стали известными в Голливуде 10 актеров, которым было противно целоваться во время съемок 10 актеров, которым было противно целоваться во время съемок Деми Мур с дочерьми снялись в рекламе купальников Деми Мур с дочерьми снялись в рекламе купальников
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

446476



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Вдали от цивилизации: как выглядит жилье в Заполярье
4
31
Вдали от цивилизации: как выглядит жилье в Заполярье
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака
8
77
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака
Набирающие популярность в сообществах
Петербургский художник запечатлел эпические падения горожан на льду
0
8
Петербургский художник запечатлел эпические падения горожан на льду
Не Франкенморгеном единым: есть пиарщики похлеще на той стороне шарика
0
9
Не Франкенморгеном единым: есть пиарщики похлеще на той стороне шарика
Хорошими делами прославиться нельзя! Или все-таки можно?
Хорошими делами прославиться нельзя! Или все-таки можно?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Произошёл сбой
1
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
4
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#СССР#Ynews#мемы#Разное#зима#прикол#забавно
#Юмор#картинки#кино#Россия#интересное#приколы#подборка#сарказм#природа#знаменитости
#интересно#история#позитив#фотографии#комментарии#шоу бизнес#животные#прикольные#в мире#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться