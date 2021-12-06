10 caмыx красивых наших актрис по мнению американцев

Знаете ли вы, что Юлия Снигирь проявив недюжинные способности в шахматах, стала кандидатом в мастера спорта? Актриса обрела известность, снявшись в «Великой», «Кровавой барыне» и «Пассажирах». Перед обаянием Юлии не устоял Евгений Цыганов. Актёр женился на ней, хотя у него уже была семья и шесть маленьких детей.

Екатерина Редникова