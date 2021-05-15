Редкие и интересные фото Ларисы Гузеевой

"Мой драгоценный СЫН, какое счастье, что ты родился у меня. Я росла вместе с тобой и если стала чуть мудрее и терпеливее, то только благодаря тебе. Благороднее и добрее тебя я никого не встречала. Пусть Судьба будет тоже добра к тебе! Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, смыслом и желаниями! Спасибо что ты есть! Моя любовь к тебе вечная!"