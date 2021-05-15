Редкие и интересные фото Ларисы Гузеевой

Из архивов актрисы с её комментариями.
Лариса Гузеева иногда делится снимками из своего домашнего архива. Хотите взглянуть на эти фотографии с комментариями Ларисы к ним?
К примеру, заглавное фото. Этот коллаж Лариса прокомментировала словами
"Между нами 30лет... Берегите себя"
Многие фанаты актрисы не догадались, что это Лариса сама с собой в молодости, думали, что это она с дочерью.
Следующий снимок получил вот такую подпись:
"Наверное у каждого человека есть фотография, где его не узнать".
"Давным-давно. Бесконечная тоска в глазах. Мне всё в себе не нравилось. Мне и вокруг не всё нравилось. Дурацкая молодость".
Я один вижу сходство с Милой Йовович на этом снимке?
И совсем другая Лариса на следующем фото.
"18 лет. Сама себе отстригла чёлку. Всегда шла по краю бритвы. Спасибо Господи что не оставляешь".
Это фото Лариса Гузеева сама нашла в сети.
"Мне здесь 30 лет. Я заметила: везде, где я не позирую — у меня стиснуты зубы... Ничего, никому не приплывает за просто так. Я и сегодня стараюсь не расслабляться: характер - это судьба. Ну и «учителям» спасибо. Всем счастья!"
Есть несколько снимков с сыном.
Этот — стоп-кадр из домашнего видео.
"Самая моя большая ошибка — то, что я не родила десятерых".
"Слава Богу за всё! Мой прекрасный, самый лучший на Свете СЫН, мечтай, летай, твори, люби, будь здоров, весел, счастлив и удачлив!"
"Мой драгоценный СЫН, какое счастье, что ты родился у меня. Я росла вместе с тобой и если стала чуть мудрее и терпеливее, то только благодаря тебе. Благороднее и добрее тебя я никого не встречала. Пусть Судьба будет тоже добра к тебе! Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, смыслом и желаниями! Спасибо что ты есть! Моя любовь к тебе вечная!"
Есть снимки с коллегами по работе.
"Нашей дружбе сто лет в обед. Моя любимая Небесная Ласточка".
"Я помню, как меня переродил фильм "Романс о влюблённых", и прекрасная Елена — фантастическая актриса. Разве я могла тогда подумать, что буду вот так близко с кумирами. Благодарю судьбу".
"На Питерской кухне с Сашей Яковлевой. Всем веселья!"
Не все снимки из домашнего архива Есть очень известные фотографии. Вот, к примеру, снимок с обложки журнала "Советский Экран".
"Я так ненавидела эту фотографию, что не сохранила или порвала, но времена такие, что скрыть теперь ничего нельзя: прошлое где-нибудь да выскочит".
"Не стареет тот, кто не живёт. Благодарю Судьбу за всё".
Следующие два снимка опубликовала дочь Гузеевой в своём блоге. Лариса прокомментировала их так:
Эти дурацкие девяностые... Я только родила Георгия. Хи-хи
Ну и закончим подборку снимком, который сама Лариса назвала своим любимым.
"У каждого, наверное, есть любимая фотография и непонятно почему. Моя вот эта".
Источник:
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