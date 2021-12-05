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Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 55

Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 55 (54 фото + 3 видео)

Автор:
05 декабря 2021 15:32
Сообщество : Ютуб-Обзорка
Метки: Разное   Юмор   картинки   позитив   
1434
54
3
Подборка юмора, сатиры и другое. ( Возможны небольшие баянчики).

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Метки: Разное   Юмор   картинки   позитив   
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8  комментариев
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Ego sum qui sum 2 часа назад
на такую милоту и сейчас никто не посигналит
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36k
Александр Полчаса назад
Ржу уже 15 минут, как и с девочки с березовым соком и с вырезания дворян ))) Супер пост наконец т о!
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15k
Агент Безопасной Национальности 45 минут назад
Что училке не понравилось в слове "Классная"?
При этом одна "н" в слове "утоплеников" ее не смутила, ее смутил сам факт.

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11k
geminisf 2 часа назад
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533
Mixan 2 часа назад
Не все в России доживают до этого возраста ,но нужно нам стремиться к этому мужики ..!!! хе хе .Сразу жить захочется и есть к чему стремится ха ха ха Я не доживу это точно ,но может хоть кто то ..

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11k
geminisf 2 часа назад
Комментарий к фото
Можно набирать кредитов и делать вид, что ты богатый. Жаль только что не получится увидеть лицо молодой супруги после твоей смерти.
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