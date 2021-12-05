Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 55

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Подборка юмора, сатиры и другое. ( Возможны небольшие баянчики).
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Авторский пост
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При этом одна "н" в слове "утоплеников" ее не смутила, ее смутил сам факт.