Турорганизация ООН признала российскую деревню одной из лучших в мире

Cело Бёхово обошло деревни из Швейцарии, Австрии, Японии и Испании.
Село Бёхово (Тульская область) заняла первое место в конкурсе "Лучшие туристические деревни" по версии Всемирной туристкой организации (UNWTO). Среди претендентов на это звание были 170 деревень, сел и поселков из 75 стран.
При выборе победителя жюри учитывало множество параметров: природные ресурсы, самобытность, которую не испортили запросы туристов, а также экономическую, экологическую и социальную устойчивость, туристический потенциал, инфраструктуру, здоровье и безопасность.
Следом за Бёхово в списке победителей оказались 44 населенных пункта из 32 стран. Как рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова, эти населённые пункты Всемирная туристская организация будет поддерживать, курировать и продвигать.
"Бёхово — единственная деревня не только в России, но и на всем постсоветском пространстве, которая оказалась среди победителей. Это живописное место на берегу Оки. Там особая атмосфера", - поделилась Догузова.
Конкурс "Лучшие туристические деревни" был запущен с целью популяризации сельского туризма.
Помимо Бёхово в конкурсе Россию представляли деревни из Свердловской и Ярославской областей - поселок Висим и село Вятское.
Согласно переписи населения от 2010 года, в Бёхово проживает всего 58 человек.
Село расположено на берегу реки Ока и является частью национального заповедника, носящего имя художника Василия Поленова.
В селе расположен мемориальный некрополь, где похоронен живописец и его усадьба. Главная достопримечательность населённого пункта - Церковь Живоначальной Троицы, которую Поленов самолично спроектировал и построил в 1904 году.
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Огромные луга ,реки ,с рыбой ,дичь леса хвойные и прочии Соловьи поют и т.д. Сейчас многие в Москву рванули на заработки и природа еще чище стала на огромных просторах России !!
Помимо Бёхово в списке победителей оказались 44 населенных пункта из 32 стран.
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