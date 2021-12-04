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Турорганизация ООН признала российскую деревню одной из лучших в мире

Турорганизация ООН признала российскую деревню одной из лучших в мире (15 фото)

Автор:
04 декабря 2021 13:16
Сообщество : Путешествия
Метки: Тульская область   конкурс   лучшая туристическая деревня   оон   село Бёхово   
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Cело Бёхово обошло деревни из Швейцарии, Австрии, Японии и Испании.

Село Бёхово (Тульская область) заняла первое место в конкурсе "Лучшие туристические деревни" по версии Всемирной туристкой организации (UNWTO). Среди претендентов на это звание были 170 деревень, сел и поселков из 75 стран.

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При выборе победителя жюри учитывало множество параметров: природные ресурсы, самобытность, которую не испортили запросы туристов, а также экономическую, экологическую и социальную устойчивость, туристический потенциал, инфраструктуру, здоровье и безопасность.

Следом за Бёхово в списке победителей оказались 44 населенных пункта из 32 стран. Как рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова, эти населённые пункты Всемирная туристская организация будет поддерживать, курировать и продвигать.

"Бёхово — единственная деревня не только в России, но и на всем постсоветском пространстве, которая оказалась среди победителей. Это живописное место на берегу Оки. Там особая атмосфера", - поделилась Догузова.

Конкурс "Лучшие туристические деревни" был запущен с целью популяризации сельского туризма.

Помимо Бёхово в конкурсе Россию представляли деревни из Свердловской и Ярославской областей - поселок Висим и село Вятское.

Согласно переписи населения от 2010 года, в Бёхово проживает всего 58 человек.

Село расположено на берегу реки Ока и является частью национального заповедника, носящего имя художника Василия Поленова.

В селе расположен мемориальный некрополь, где похоронен живописец и его усадьба. Главная достопримечательность населённого пункта - Церковь Живоначальной Троицы, которую Поленов самолично спроектировал и построил в 1904 году.

Источник:

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Метки: Тульская область   конкурс   лучшая туристическая деревня   оон   село Бёхово   
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4k
Джордж. Вашингтон. 52 минуты назад
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21k
Ватаку Накомоде 2 минуты назад
Теперь туда понаедут туристы и все засрут, не будет чистоты и самобытности.
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7k
amrita 7 минут назад
А что в этой деревне смотреть?..
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381
Сергей 22 минуты назад
Хорошая новость!
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504
Mixan Полчаса назад
Да у нас в России таких мест полно ,с чистым целебным воздухом богатой нетронутой природой Настоящим молоком и мясом выращенным без химии и прочих укольчиков для роста ..Все натуральное !
Огромные луга ,реки ,с рыбой ,дичь леса хвойные и прочии Соловьи поют и т.д. Сейчас многие в Москву рванули на заработки и природа еще чище стала на огромных просторах России !!

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144
MAKAPka 38 минут назад
Приезжайте в Бёхово, мы вас здесь отпёхаем. Кроме церквушки таб больше и нет ни х...
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4k
Hunde Beißer2 43 минуты назад
Село Бёхово (Тульская область) заняла первое место в конкурсе.

Помимо Бёхово в списке победителей оказались 44 населенных пункта из 32 стран.

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47
Мурчелло Tim_G 8 минут назад
В говнокомментаторе.
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