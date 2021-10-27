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"Шмаргада" или "Подкаирово"?: в соцсетях придумывают новое название столицы Египта

"Шмаргада" или "Подкаирово"?: в соцсетях придумывают новое название столицы Египта (10 фото)

Автор:
27 октября 2021 13:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Юмор   египет   картинки из соцсетей   конкурс   смешно   столица Египта   
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Власти Египта объявили о том, что в ближайшем будущем главный город страны Каир перестанет быть столицей. Перегружен и не справляется со своей миссией. Любой египтянин может поучаствовать в конкурсе на название новой столицы. Но пользователи рунета решили, что такой важный вопрос нужно решать с завсегдатаями курортов и набросали своих вариантов.

Новую столицу планируют открыть до конца 2021 года. Времени осталось совсем немного, а потому египтянам нужно поднапрячься, и не только отстроить главный город страны, но и придумать ему название. Местное издание Ahram призвало соотечественников к мыслительному штурму и объявило о конкурсе. Победителю обещано денежное вознаграждение: за лучшее название и девиз - от 10 тыс. до 50 тыс. египетских фунтов (от $640 до $3 200), а за лучший дизайн - от 30 тыс. до 100 тыс. фунтов (от $1 920 до $6 400). В каждой номинации назовут трех лучших.


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Российским любителям отдыха в Хургаде эти "плюшки" не грозят, однако когда для нашего человека отсутствие поощрения было решающим фактором? В соцсетях принялись придумывать названия, которые максимально точно подошли бы столице Египта. Присоединяйтесь, фишкяне!



Кстати, новая столица находится в 50 километрах от Каира. Город на площади около 700 квадратных метров станет местом постоянного проживания для 6,5 миллионов человек.


Строить его начали аж в 2015 году (стоимость проекта оценили в $45 млрд) и планировали открыть столицу в 2020, но пандемия изменила планы. В новой столице обоснуются правительство и парламент, а вместе с ними переедут и более 50 тысяч чиновников и работников госсектора, а также иностранные посольства. Все это время строящийся город оставался безымянным, но пришел час, наконец, получить имя.



Кстати, для наших читателей из Египта сообщаем, что конкурс продлится до 18 ноября. После экспертная комиссия рассмотрит все предложения и выберет лучший вариант.

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Метки: Юмор   египет   картинки из соцсетей   конкурс   смешно   столица Египта   
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Алксандр Шевченко 45 минут назад
Шмаробад, Бл@дерия ...
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1k
lerich 15 минут назад
Школота в тупизне посоревновалась.
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21k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
Нью-Васюки блин))
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