"Шмаргада" или "Подкаирово"?: в соцсетях придумывают новое название столицы Египта

Новую столицу планируют открыть до конца 2021 года. Времени осталось совсем немного, а потому египтянам нужно поднапрячься, и не только отстроить главный город страны, но и придумать ему название. Местное издание Ahram призвало соотечественников к мыслительному штурму и объявило о конкурсе. Победителю обещано денежное вознаграждение: за лучшее название и девиз - от 10 тыс. до 50 тыс. египетских фунтов (от $640 до $3 200), а за лучший дизайн - от 30 тыс. до 100 тыс. фунтов (от $1 920 до $6 400). В каждой номинации назовут трех лучших.