В Тульской области узбека, сделавшего непристойное предложение девушке, заставили извиняться на коленях

Как часто девушки в соцсетях оказываются беззащитными перед хамами, заваливающими их неприличными картинками, интимными фото и предложениями! Жительница г. Алексин из Тульской области получила от незнакомца сообщение, в котором тот пообещал ей сказочный куннилингус, но терпеть эти домогательства не стала. Она рассказала о пристающем к ней мигранте своему парню, и тот решил действовать. На личной встрече сладострастный узбек был избит, но этот урок не пошел ему впрок.