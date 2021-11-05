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В Тульской области узбека, сделавшего непристойное предложение девушке, заставили извиняться на коленях

В Тульской области узбека, сделавшего непристойное предложение девушке, заставили извиняться на коленях (2 фото + 1 видео)

Автор:
05 ноября 2021 09:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Тульская область   алексин   видео   извинения   мигранты   непристойное предложение   отношения   
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Мигрант из Узбекистана написал незнакомой девушке в соцсети и предложил сделать ей "приятно". В итоге сладострастному товарищу пришлось каяться за свое поведение.

Как часто девушки в соцсетях оказываются беззащитными перед хамами, заваливающими их неприличными картинками, интимными фото и предложениями! Жительница г. Алексин из Тульской области получила от незнакомца сообщение, в котором тот пообещал ей сказочный куннилингус, но терпеть эти домогательства не стала. Она рассказала о пристающем к ней мигранте своему парню, и тот решил действовать. На личной встрече сладострастный узбек был избит, но этот урок не пошел ему впрок.


Мигрант решил отомстить русскому и назначил новую встречу, на которую пришел уже с толпой земляков. Иностранцев встретили гостеприимно, побратались с применением силы и идиоматических выражений, а виновника конфликта попросили показать, насколько хорошо он усвоил правила приличия. Объясняться пришлось на коленях.


А для тех комментаторов, кто посчитал, что во всем виновата девушка, мужчины напомнили, что подобное поведение неандертальцев, осыпающих незнакомых женщин непристойными предложениями, базируется не только на плохом воспитании. Причина этого, в том числе, безнанаказнность. А вы как считаете, уважаемые фишкяне?

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Метки: Тульская область   алексин   видео   извинения   мигранты   непристойное предложение   отношения   
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7  комментариев
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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Нурик Нуриков 19 минут назад
Все правильно, что бы другие знали и не лезли!
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Игорь Иванов 38 минут назад
В многих СМИ активно начали раскачивать тему, не лодку понятно. С ковидобесием заигрались, надо пар выпустить. В многонациональной стране - хороший ход для тупых, которые считают себя умными. Сцуко, как все запарило - то внешние враги нагнетют, то внутренние теперь. Когда же уже по Воронежу...
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Sanar 50 минут назад
Ни дня без "замечательных" новостей про мигрантов, у соседа на строительстве таджики работают, пойду отпинаю, ну раз уже везде началось)
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38k
Александр Час назад
Нужно просто еще облегчить въезд мигрантов в страну.
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