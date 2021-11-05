В Тульской области узбека, сделавшего непристойное предложение девушке, заставили извиняться на коленях

Мигрант из Узбекистана написал незнакомой девушке в соцсети и предложил сделать ей "приятно". В итоге сладострастному товарищу пришлось каяться за свое поведение.
Как часто девушки в соцсетях оказываются беззащитными перед хамами, заваливающими их неприличными картинками, интимными фото и предложениями! Жительница г. Алексин из Тульской области получила от незнакомца сообщение, в котором тот пообещал ей сказочный куннилингус, но терпеть эти домогательства не стала. Она рассказала о пристающем к ней мигранте своему парню, и тот решил действовать. На личной встрече сладострастный узбек был избит, но этот урок не пошел ему впрок.
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Мигрант решил отомстить русскому и назначил новую встречу, на которую пришел уже с толпой земляков. Иностранцев встретили гостеприимно, побратались с применением силы и идиоматических выражений, а виновника конфликта попросили показать, насколько хорошо он усвоил правила приличия. Объясняться пришлось на коленях.
А для тех комментаторов, кто посчитал, что во всем виновата девушка, мужчины напомнили, что подобное поведение неандертальцев, осыпающих незнакомых женщин непристойными предложениями, базируется не только на плохом воспитании. Причина этого, в том числе, безнанаказнность. А вы как считаете, уважаемые фишкяне?
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