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Британцы провели конкурс на самую грязную детскую

Британцы провели конкурс на самую грязную детскую (11 фото)

Автор:
25 ноября 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Великобритания   бардак   детская комната   забавно   конкурс   мелкое свинство   смешно   уборка   
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Британская сеть мебельных магазинов Happy Beds объявила конкурс на самую захламленную детскую комнату. Сотни родителей по всей стране с радостью предоставили фотографии комнат своих детишек. Да и российские родители наверняка увидят в этих снимках кое-что знакомое!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   бардак   детская комната   забавно   конкурс   мелкое свинство   смешно   уборка   
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1  комментарий
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Злодей 56 минут назад
Нормальные комнаты. Я когда своих двоих отселю в одну комнату, там тоже самое будет. Пока они нашу разносят так же ))
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