Британцы провели конкурс на самую грязную детскую

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Британская сеть мебельных магазинов Happy Beds объявила конкурс на самую захламленную детскую комнату. Сотни родителей по всей стране с радостью предоставили фотографии комнат своих детишек. Да и российские родители наверняка увидят в этих снимках кое-что знакомое!
Победитель: Эмили, 8 лет, Глазго
Эмили любит играть со своими зверями и прячет их в одежные джунгли.
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Джейми, 10 лет, Лондон
Многочисленные сумки и пакеты как бы намекают, что владельцу комнаты нужно больше шкафчиков.
Лилли, 10 лет, и ее сестра, Лондон
Зато девочки могут заниматься своими делами, не видя друг друга.
Джаспер, 8 лет, Кардифф
Коварная ловушка из Лего венчает композицию. Попробуй, не наступи!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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