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20 лучших национальных костюмов на Miss Grand International 2021

20 лучших национальных костюмов на Miss Grand International 2021 (21 фото)

Автор:
04 декабря 2021 09:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: Miss Grand International   девушки   конкурс   конкурс красота   красота   наряд   страна   фото   
477
21

Miss Grand International — это конкурс красоты, который проводится с 2013 года. В нём, как и во многих других соревнованиях среди красавиц, девушки соревнуются друг с другом в показах купальников, вечерних нарядов и национальных костюмов.

Miss Grand International — это конкурс красоты, который проводится с 2013 года. В нём, как и во многих других соревнованиях среди красавиц, девушки соревнуются друг с другом в показах купальников, вечерних нарядов и национальных костюмов. Для победы также важны соцсети девушек и то, проголосуют ли за них зрители. Показ ярких нарядов своих стран — один из самых интересных моментов конкурса, ведь фантазия дизайнеров здесь не ограничена. Вот, какими образами конкурсантки решили покорить жюри в этом году.


Вьетнам

×
×

Испания

Маврикий

Чехия

Филиппины

Бразилия

Нидерланды

Мексика

Перу

Италия

Южная Корея

Таиланд

Франция

Египет

Гонконг

Армения

Малайзия

Швеция

Боливия

Россия

Наряды других участниц в этом и других конкурсах вы можете оценить на страничке Miss Grand International в Инстаграме.

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Метки: Miss Grand International   девушки   конкурс   конкурс красота   красота   наряд   страна   фото   
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8  комментариев
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9k
Andrei 49 минут назад
А это точно национальные костюмы? Несколько участниц восприняли задачу всерьёз, есть пару намёков ещё у нескольких, но большинство, по-моему, вообще не заморачивалось.

Хотя возможно, костюмы им предоставили организаторы в соответствии со своим, так сказать, видением. А после чёрной Анны Болейн видение может быть вообще любое .
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0
Oleg 38 минут назад
Россия+++
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64k
Доктор Джонс 42 минуты назад
Гонконг понравился, бюджетненько так... Взяли упаковочного картона и бумаги, липтитим - и костюм готов...
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16k
Наталья Час назад
Не слишком приятно, когда называют "национальными костюмами" не самую удачную стилизацию (я имею в виду прежде всего Гонконг).
Ну, а сами девушки, бесспорно, красивые.
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4k
Том Джоуд Час назад
Чё-та женственность и женская привлекательность только у России, Швеции Армении и Франции... А так, бразильский карнавал какой-то...
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470
Mixan 2 часа назад
Египет понравился ..!
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470
Mixan Andrei 38 минут назад
Ну тигр незнаю ,а египтянка так ничего на личико хе хе
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