20 лучших национальных костюмов на Miss Grand International 2021

Miss Grand International — это конкурс красоты, который проводится с 2013 года. В нём, как и во многих других соревнованиях среди красавиц, девушки соревнуются друг с другом в показах купальников, вечерних нарядов и национальных костюмов. Для победы также важны соцсети девушек и то, проголосуют ли за них зрители. Показ ярких нарядов своих стран — один из самых интересных моментов конкурса, ведь фантазия дизайнеров здесь не ограничена. Вот, какими образами конкурсантки решили покорить жюри в этом году.

Вьетнам