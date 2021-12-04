20 лучших национальных костюмов на Miss Grand International 2021

Miss Grand International — это конкурс красоты, который проводится с 2013 года. В нём, как и во многих других соревнованиях среди красавиц, девушки соревнуются друг с другом в показах купальников, вечерних нарядов и национальных костюмов.
Miss Grand International — это конкурс красоты, который проводится с 2013 года. В нём, как и во многих других соревнованиях среди красавиц, девушки соревнуются друг с другом в показах купальников, вечерних нарядов и национальных костюмов. Для победы также важны соцсети девушек и то, проголосуют ли за них зрители. Показ ярких нарядов своих стран — один из самых интересных моментов конкурса, ведь фантазия дизайнеров здесь не ограничена. Вот, какими образами конкурсантки решили покорить жюри в этом году.
Вьетнам
Испания
Маврикий
Чехия
Филиппины
Бразилия
Нидерланды
Мексика
Перу
Италия
Южная Корея
Таиланд
Франция
Египет
Гонконг
Армения
Малайзия
Швеция
Боливия
Россия
Наряды других участниц в этом и других конкурсах вы можете оценить на страничке Miss Grand International в Инстаграме.
Источник:
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Хотя возможно, костюмы им предоставили организаторы в соответствии со своим, так сказать, видением. А после чёрной Анны Болейн видение может быть вообще любое .
Ну, а сами девушки, бесспорно, красивые.