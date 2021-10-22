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Участники конкурса чучел слепили "аллигатора Локи" из теста

Участники конкурса чучел слепили "аллигатора Локи" из теста (12 фото)

Автор:
22 октября 2021 12:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Локи   аллигатор   вымышленный персонаж   забавно   конкурс   своими руками   скульптура   
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Те, кто смотрел сериал "Локи", сразу узнают этого персонажа. Да, это тот самый аллигатор, который является одним из вариантов Локи в альтернативной вселенной. В отличие от экранного он не двигается, так как изготовлен из воды и муки, но выглядит так же мило. Особенно удались золотые рога.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Локи   аллигатор   вымышленный персонаж   забавно   конкурс   своими руками   скульптура   
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