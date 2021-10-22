Участники конкурса чучел слепили "аллигатора Локи" из теста

Те, кто смотрел сериал "Локи", сразу узнают этого персонажа. Да, это тот самый аллигатор, который является одним из вариантов Локи в альтернативной вселенной. В отличие от экранного он не двигается, так как изготовлен из воды и муки, но выглядит так же мило. Особенно удались золотые рога.

0 Создательницы этой скульптуры, работающие в калифорнийской пекарне One House Bakery, назвали ее Dough-Ki (от слова "тесто"). Ханнали Перван призвала на помощь свою маму, и вместе они справились с задачей на отлично. Кто бы мог подумать, что хлеб может быть таким благодарным материалом для создания произведений искусства?

0 Источник: "Мы с мамой вместе смотрели сериал и обе были в восторге от аллигатора Локи, - рассказала Ханнали. - Когда нужно было придумать проект на конкурс чучел, мы решили воплотить нашего любимца в тесте".

×

0 Источник: Чтобы придать скульптуре вид настоящего аллигатора, мастерицы лепили, делали оттиски из кожи и выпекали чешуйки для его брони по отдельности, а затем вклеивали их во влажное тесто.

0 Источник: Это был непростой и долгий процесс. Работа над скульптурой началась в августе и закончилась в октябре, как раз к сезону Хэллоуина.

0 Источник: Аллигатор Dough-Ki был создан для участия в конкурсе Downtown Scarecrow Contest, который проводится в городе Бенисия ежегодно. Местные компании создают собственные версии чучел, а общественность голосует за своих фаворитов.

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник: