Победительницы конкурса «Мисс Россия» : тогда и сейчас

Вот те, кто удостоился этого звания, и то, как они выглядят сейчас.
«Мисс Россия» — конкурс, участницы которого борются за звание самой красивой девушки в своей стране. Симпатичность — главное, но не единственное требование к конкурсанткам. Приветствуются также высшее образование, знание иностранных языков, спортивные или творческие увлечения. Благодаря сумме этих параметров и выбирают самую красивую девушку России.
2001 год, Оксана Фёдорова, Санкт-Петербург
Выиграла конкурс в 23 года.
2002 год, Светлана Королёва, Карелия
Выиграла конкурс в 19 лет.
2003 год, Виктория Лопырёва, Ростовская область
Выиграла конкурс в 19 лет.
2004 год, Диана Зарипова, Татарстан
Выиграла конкурс в 19 лет.
2005 год, Александра Ивановская, Хабаровский край
Выиграла конкурс в 16 лет.
2006 год, Татьяна Котова, Ростовская область
Выиграла конкурс в 21 год.
2007 год, Ксения Сухинова, Тюменская область
Выиграла конкурс в 19 лет.
С 2009 года было решено проводить конкурс «Мисс Россия» в начале марта как главный национальный праздник весны и красоты, поэтому летом 2008 года конкурс был перенесён на следующий год.
2009 год, София Рудьева, Санкт-Петербург
Выиграла конкурс в 18 лет.
2010 год, Ирина Антоненко, Свердловская область
Выиграла конкурс в 18 лет.
2011 год, Наталья Гантимурова, Москва
Выиграла конкурс в 19 лет.
2012 год, Елизавета Голованова, Смоленская область
Выиграла конкурс в 18 лет.
2013 год, Эльмира Абдразакова, Кемеровская область
Выиграла конкурс в 18 лет.
Если с титулом за звание самой красивой девушки страны всё понятно, то как определить, кто круче — Мисс Мира или Мисс Вселенная?
2014 год, Юлия Алипова, Саратовская область
Выиграла конкурс в 23 года.
2015 год, София Никитчук, Свердловская область
Выиграла конкурс в 21 год.
2016 год, Яна Добровольская, Тюменская область
Выиграла конкурс в 18 лет.
2017 год, Полина Попова, Свердловская область
Выиграла конкурс в 22 года.
2018 год, Юлия Полячихина, Чувашия
Выиграла конкурс в 18 лет.
2019 год, Алина Санько, Ростовская область
Выиграла конкурс в 20 лет.
Победительницы конкурса «Мисс Россия» получают возможность побороться за корону самой-самой красивой девушки на планете на конкурсе «Мисс Вселенная».
Источник:
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