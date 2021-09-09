FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6047 постов • 712 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Победительницы конкурса «Мисс Россия» : тогда и сейчас

Победительницы конкурса «Мисс Россия» : тогда и сейчас (19 фото)

Автор:
09 сентября 2021 09:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   девушки   красота   мисс России   тогда и сейчас   фото   
1491
19

Вот те, кто удостоился этого звания, и то, как они выглядят сейчас.

«Мисс Россия» — конкурс, участницы которого борются за звание самой красивой девушки в своей стране. Симпатичность — главное, но не единственное требование к конкурсанткам. Приветствуются также высшее образование, знание иностранных языков, спортивные или творческие увлечения. Благодаря сумме этих параметров и выбирают самую красивую девушку России.


2001 год, Оксана Фёдорова, Санкт-Петербург

×

Выиграла конкурс в 23 года.


2002 год, Светлана Королёва, Карелия

Выиграла конкурс в 19 лет.


2003 год, Виктория Лопырёва, Ростовская область

Выиграла конкурс в 19 лет.


2004 год, Диана Зарипова, Татарстан

Выиграла конкурс в 19 лет.


2005 год, Александра Ивановская, Хабаровский край

Выиграла конкурс в 16 лет.


2006 год, Татьяна Котова, Ростовская область

Выиграла конкурс в 21 год.


2007 год, Ксения Сухинова, Тюменская область

Выиграла конкурс в 19 лет.

С 2009 года было решено проводить конкурс «Мисс Россия» в начале марта как главный национальный праздник весны и красоты, поэтому летом 2008 года конкурс был перенесён на следующий год.


2009 год, София Рудьева, Санкт-Петербург

Выиграла конкурс в 18 лет.


2010 год, Ирина Антоненко, Свердловская область

Выиграла конкурс в 18 лет.


2011 год, Наталья Гантимурова, Москва

Выиграла конкурс в 19 лет.


2012 год, Елизавета Голованова, Смоленская область

Выиграла конкурс в 18 лет.


2013 год, Эльмира Абдразакова, Кемеровская область

Выиграла конкурс в 18 лет.

Если с титулом за звание самой красивой девушки страны всё понятно, то как определить, кто круче — Мисс Мира или Мисс Вселенная?


2014 год, Юлия Алипова, Саратовская область

Выиграла конкурс в 23 года.


2015 год, София Никитчук, Свердловская область

Выиграла конкурс в 21 год.


2016 год, Яна Добровольская, Тюменская область

Выиграла конкурс в 18 лет.


2017 год, Полина Попова, Свердловская область

Выиграла конкурс в 22 года.


2018 год, Юлия Полячихина, Чувашия

Выиграла конкурс в 18 лет.


2019 год, Алина Санько, Ростовская область

Выиграла конкурс в 20 лет.

Победительницы конкурса «Мисс Россия» получают возможность побороться за корону самой-самой красивой девушки на планете на конкурсе «Мисс Вселенная».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: было стало   девушки   красота   мисс России   тогда и сейчас   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
158k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Комментарий к фото
Кажется это отвечала в интервью что Солнце вокруг Земли вращается))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
A 50 минут назад
Фотошоп-молодец! Не стареет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
БУЛЬБАШ 53 минуты назад
А это точно разные тётки ???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18
kuzi1974 57 минут назад
Конченые всё с возрастом!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Манахов Час назад
Все красивые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop 2 часа назад
11:7 брюнетки выиграли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Мария Коненкова 2 часа назад
Все эти "сейчас" абсолютно не достоверные. Ни одной необработанной фотографии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
21
Показать ещё
Redkey F10 - беспроводной пылесос, который сгибается за вас Redkey F10 - беспроводной пылесос, который сгибается за вас Победительницы «Мисс Вселенной»: тогда и сейчас Победительницы «Мисс Вселенной»: тогда и сейчас Как выглядела Дженис Дикинсон до многочисленных пластических операций Как выглядела Дженис Дикинсон до многочисленных пластических операций 19 фото звёзд, показывающих, как время отразилось на их лицах 19 фото звёзд, показывающих, как время отразилось на их лицах Ретрофотографии: от панталон до бикини — как менялись купальники за последние 120 лет Ретрофотографии: от панталон до бикини — как менялись купальники за последние 120 лет Стиль женщин 40-х годов: винтажные фото Стиль женщин 40-х годов: винтажные фото
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1231010



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 удивительных штуковин, которые, оказывается, существуют на самом деле
1
204
15 удивительных штуковин, которые, оказывается, существуют на самом деле
"Выборы, выборы..": порция традиционного предвыборного юмора из России
2
81
"Выборы, выборы..": порция традиционного предвыборного юмора из России
Профессия - Родину защищать: как и из чего складывается карьера военного
Профессия - Родину защищать: как и из чего складывается карьера военного
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Первая женщина в жизни каждого советского мужчины
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#ynews#люди#кино#история#в мире#аварии#авто аварии#Разное#фейл
#Юмор#Россия#прикол#интересное#автомобили#новости#дтп#природа#подборка#милота
#интересно#факты#животные#автомир#картинки#СССР#фотографии#красота#неудача#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться