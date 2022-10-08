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25 ярких образов участниц конкурса «Мисс США», в которых девушки представили свои штаты

25 ярких образов участниц конкурса «Мисс США», в которых девушки представили свои штаты

Автор:
08 октября 2022 09:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: америка   девушки   конкурс   красота   мисс сша   наряд   штаты   
759
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Конкурсы красоты — это всегда праздник. Яркие улыбки, костюмы, от которых захватывает дух, прекрасные девушки с идеальными макияжами и причёсками. 3 октября завершился конкурс «Мисс Америка 2022».

Одним из его этапов было дефиле девушек в костюмах, которые каким-то образом представляют их штат. Мы выбрали для вас самые яркие и интересные из 50 участниц:


«Мисс Техас» Р’Бонни Нола Габриэль

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28 летняя филиппино-американка Р’Бонни Нола Габриэль не просто ярко представила Техас, но и победила в конкурсе и стала новой «Мисс США 2022». Это первая американка азиатского происхождения, получившая титул «Мисс Техас США».


«Мисс Западная Вирджиния» Кристиан Александра Леонард


«Мисс Висконсин» Холлис Селеста Браун


«Мисс Вашингтон» Маззи Ли Эккель


«Мисс Вирджиния» Кайли Делан Хорват


«Мисс Северная Каролина» Морган Рене Романо


«Мисс Нью-Йорк» Хизер Элли Нуньес


«Мисс Нью-Мексико» Сюзанна Дейл Перес


«Мисс Нью-Джерси» Александра Николь Лахман


«Мисс Нью-Гэмпшир» Камила Изабелла Сакко


«Мисс Невада» Саммер Ракель Кеффелер


«Мисс Небраска» Натали Пипер


«Мисс Миннесота» Мэдлин Хелгет

«Мисс Массачусетс» Скарлет Рамирес

«Мисс Мэн» Элизабет Кервин

«Мисс Северная Дакота» Саноа Соланж ЛаРок

«Мисс Айдахо» Джордана Дамен

Надпись на плакате гласит: «Картофель». Признавайтесь, кто ещё любит картошечку «Айдахо»?


«Мисс Гавайи» Киана Ямат


«Мисс Джорджия» Холли Хейнс


«Мисс Флорида» Тейлор Фулфорд


«Мисс Коннектикут» Синтия Диас

Размах и разнообразие подходов к костюмам поражает!


«Мисс Колорадо» Алексис Гловер


«Мисс Калифорния» Тиффани Джонсон


«Мисс Арканзас» Райли Вагнер


«Мисс Род-Айленд» Элейн Колладо

Источник:

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Метки: америка   девушки   конкурс   красота   мисс сша   наряд   штаты   
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8  комментариев
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10k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная.
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4k
Александр 23 минуты назад
СимпатиШные)
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32k
russger 24 минуты назад
А теперь сравните с мисс Крым или мисс Москва. Что бы там не говорили про загнивающий запад, но согласитесь, разница есть ведь -_-
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
Где хоть одна.. настоящая представительница сев. Америки?
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2k
Дмитрий 50 минут назад
Белоруссия за Айдахо!!!
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5k
Котэ 56 минут назад
пиндосские шлюхи! ща с хохлами разберёмся и вас веником под шконки позагоняем! да ещё, наверное, половина из них трансвеститы
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