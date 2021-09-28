Как правильно сделать макияж в домашних условиях — инструкция с пошаговыми фото

В то же время неровная линия тонального крема, слишком темные румяна или безумные стрелки дают обратный эффект.

В этой статье выясняем, как правильно сделать макияж в домашних условиях, не потратить на это кучу времени и всегда выглядеть свежо.



Основы макияжа для женщин любого возраста неизменны — правильный make up создан, чтобы подчеркнуть естественность и красоту лица.

И если в 18 достаточно правильно ухаживать за кожей, прокрашивать реснички и подводить губы, чтобы выглядеть безупречно, то после 30 или 40 только этим не обойтись.

К сожалению, универсального рецепта от старения пока не существует.

Чтобы скрыть все недостатки лица и подчеркнуть достоинства, понадобится хороший тональный крем, консилер от кругов под глазами, нужные оттенки теней и помад, карандаши для бровей и еще масса всяких приспособлений.

С чего же начать?