Как правильно сделать макияж в домашних условиях — инструкция с пошаговыми фото

Аккуратный макияж, соответствующий типу лица, кожи и поводу, преображает представительниц прекрасного пола в считанные минуты.
В то же время неровная линия тонального крема, слишком темные румяна или безумные стрелки дают обратный эффект.
В этой статье выясняем, как правильно сделать макияж в домашних условиях, не потратить на это кучу времени и всегда выглядеть свежо.
Основы макияжа для женщин любого возраста неизменны — правильный make up создан, чтобы подчеркнуть естественность и красоту лица.
И если в 18 достаточно правильно ухаживать за кожей, прокрашивать реснички и подводить губы, чтобы выглядеть безупречно, то после 30 или 40 только этим не обойтись.
К сожалению, универсального рецепта от старения пока не существует.
Чтобы скрыть все недостатки лица и подчеркнуть достоинства, понадобится хороший тональный крем, консилер от кругов под глазами, нужные оттенки теней и помад, карандаши для бровей и еще масса всяких приспособлений.
С чего же начать?
Сделать безупречный макияж самостоятельно возможно!
Как правильно сделать дневной макияж в домашних условиях — пошаговое фото
Шаг 1: очищаем и увлажняем лицо
Главное правило ухоженного лица — наносить косметику обязательно на чистую увлажненную кожу.
После умывания для этого подойдет крем по типу эпидермиса:
- С матирующим эффектом — для жирной кожи
- Жирный с интенсивным увлажнением — для сухой
- Простой увлажняющий — для нормальной
Нашей коже необходимо регулярное увлажнение
Шаг 2: наносим основу под макияж
Даем крему как следует впитаться и наносим основу под макияж.
Основа или праймер выступает в роли своеобразного барьера между косметикой и эпидермисом.
Она способствует равномерному распределению средств, увеличивает их стойкость и делает цвета более насыщенными. Выбирают праймер в соответствии с возрастом и типом кожи.
В первую очередь наносим основу
Шаг 3: освежаем взгляд при помощи консилера
После основы наступает очередь консилера — он нужен, чтобы скрыть темные круги и мешки под глазами.
По цвету консилер должен совпадать с оттенком кожи и тонального крема.
В идеале лучше приобрести два средства одной марки. Слишком светлые круги сразу же выдадут ваше желание от них избавиться всеми доступными и недоступными способами.
Схема правильного нанесения консилера
Шаг 4: закрепляем результат тональным кремом
Первоначально выполняем небольшое скульптурирование лица, в зависимости от формы.
Какие части следует осветлить хайлайтером, а какие затемнить, схематически изображено на рисунке ниже.
Схема скульптурирования всех типов лица
Далее наносим тональную основу.
Когда крем полностью впитается, слегка припудриваем лицо прозрачной пудрой, чтобы добавить коже матовости.
Выбирайте тональные кремы с легкой текстурой
Тональный крем должен идеально подходить к цвету кожи, поскольку слишком светлые или темные тона сделают лицо похожим на маску.
Средства также обязательно наносить на шею и зону декольте, иначе перепад оттенков будет заметен невооруженным взглядом.
Пудру наносим преимущественно на Т-зону
Шаг 5: прорисовываем брови
Прорисовка бровей — одно из базовых условий идеального мейкапа.
Придать им красивую форму можно при помощи коричневого карандаша и теней соответствующего оттенка.
Однако предварительно нужно удалить лишние волоски и подстричь слишком длинные.
Далее аккуратно прорисовываем контур брови от начала до окончания, после чего растушевываем. Чтобы добиться открытого взгляда, кончик и изгиб делаем изогнутыми.
Пошаговая схема прорисовывания бровей
Совет: при подборе косметики обязательно учитывать не только оттенок кожи и форму лица, но и цвет волос. Макияж должен освежать, а не превращать в куклу, поэтому лучше избегать контрастных цветовых перепадов.
Шаг 6: наносим румяна
Если не знаете, как правильно определить место нанесения румян, слегка улыбнитесь и сделайте легкие мазки на образовавшихся ямочках, растушевывая средство к вискам.
Не используйте бронзатор вместо румян
Чтобы тон лег ровно, наносить румяна лучше непрерывным движением кисточкой из натуральных материалов.
Не забывайте также, что при выборе румян тоже обязательно учитывать оттенок кожи.
Часто вместо румян девушки пользуются бронзаторами, однако важно понимать, что в природе не существует коричневого румянца — розовый, коралловый, красный — да.
Бронзатор пригодится для затемнения некоторых участков кожи.
Подсказка для выбора правильного оттенка румян
Шаг 7: подчеркиваем красоту глаз
Далее наступает очередь теней для глаз, карандашей и подводок.
Выбирая оттенок, следует ориентироваться на уместность макияжа — для дневного подойдет черный/коричневый карандаш и тени 2-3 светлых оттенков.
Предпочтение лучше отдавать матовым, поскольку перламутровые надежно ушли в прошлое.
Карандашом заштриховываем линию роста ресниц — ресницы таким образом будут казаться более густыми, а взгляд — выразительным.
Линия карандаша не должна быть толстой, иначе макияж будет выглядеть вульгарным и неаккуратным.
Пошаговая схема правильного макияжа глаз
Никогда не используйте черную подводку для внутренней части века, выделяйте его исключительно светлым оттенком. В противном случае глаза визуально уменьшатся.
Сами тени наносим аппликатором либо кистью. Разобраться с оттенками, которые подходят к вашему цвету глаз, поможет таблица ниже.
Светлые тени наносим с внутренней стороны, темные — с наружной. Завершающий этап — тушь.
При ее выборе также ориентируйтесь на тип и густоту ресниц и откажитесь от прокрашивания ресниц на нижнем веке, чтобы не выглядеть старше своего возраста.
Как подобрать тени под цвет глаз
Совет: холодные оттенки теней подойдут для создания неповторимого вечернего образа.
Шаг 8: помада или блеск?
Нанесение помады или блеска — завершающий этап в макияже.
Подчеркнуть красоту губ помогут приближенные к натуральным, но не слишком бледные оттенки: коралловый, персиковый, розовый или светло-ягодный.
Выбирайте помады и блески естественных оттенков
Для создания классического дневного макияжа также можно использовать блеск.
Как правильно выбрать оттенок помады
Шаг 9: продлеваем макияжу жизнь
Задача любого мейкапа — продержаться несколько часов. Для этого вам на помощь придет фиксатор для вечернего выхода и термальная вода — для дневного.
Шаг 10: правильный демакияж
Кожа на лице особенно тонкая и уязвимая. Она легко поддается негативному воздействию в том числе косметических средств.
Поэтому обязательно смывайте косметику перед сном, чтобы дать порам возможность дышать.
Обязательно смывайте косметику вечером
Как правильно сделать макияж в домашних условиях пошаговое фото — тонкости возрастного макияжа
«Мне уже не 30 лет», — часто думают женщины в 40, 45, 50, 55 лет и пренебрегают элементарным мейкапом, чего делать ни в коем случае нельзя.
Выглядеть свежо и эффектно — священная обязанность каждой представительницы прекрасного пола в любом возрасте.
Тем более правила макияжа в зрелом возрасте остаются теми же, что и в 30 или 35 лет. Несколько меняется состав средств.
С возрастом подходить к выбору косметики рекомендуется более внимательно
Всем известно, что после 35 лет кожа начинает активно увядать, поэтому приобрейте косметику с эффектом лифтинга, созданную специально для женщин зрелого возраста.
Начинать повседневный макияж в домашних условиях для женщин за 40 нужно с нанесения омолаживающего крема и через четверть часа приступать к основным манипуляциям.
Шаг 1: наносим праймер, который помогает заполнить морщинки и неровности кожи, делая ее более гладкой.
Шаг 2: выравниваем текстуру лица при помощи тонального крема с матирующим эффектом.
Шаг 3: круги под глазами маскируем корректором.
Праймер, консилер и тональный крем помогут добиться идеального тона
Совет: линия нанесения корректора должна напоминать перевернутый треугольник.
Шаг 4: переходим к скульптурированию. Для этого понадобится пудра или бронзатор на оттенок темнее и хайлайтер.
Выделяем скулы, линию роста волос, подбородок, крылья носа и лоб в соответствии с типом лица и схемой из предыдущего раздела.
Шаг 5: на выступающие части щек наносим румяна.
Шаг 6: прорисовываем брови.
Шаг 7: на верхние веки наносим базу под тени, чтобы основной цвет лег ровнее и выглядел насыщенно.
Фото до и после: обратите внимание, насколько молодит правильный make up
Наносим сами тени, после чего прорисовываем линию роста ресниц карандашом и завершаем макияж глаз тушью.
Шаг 8: контур губ подводим восковым карандашом, затем покрываем нужным оттенком.
Использование карандаша для прорисовки контура губ — обязательное условие для женщин после 40 лет.
Женщинам в возрасте обязательно пользоваться карандашом для губ
Этой быстрый и эффективный способ подчеркнуть их форму и не допустить растекания помады по морщинкам в уголках.
Совет: если для вечернего выхода вы хотите использовать красную помаду, выберите спокойный макияж глаз, поскольку два акцента в одном образе недопустимы.
Фотоподсказка, как правильно нанести красную помаду для торжественного выхода
Как правильно сделать макияж в домашних условиях — 10 ошибок, которые делают нас старше
Вне зависимости от того, сколько вам лет, 30 или 55, использование этих приемов не украсит ваш внешний вид:
Слишком много тонального крема — плюс несколько лет и дополнительный акцент на морщины. Вместо тяжелых плотных основ отдавайте предпочтение жидким флюидам.
Тушь на нижних ресницах — не сделает взгляд более выразительным, а подчеркнет морщины вокруг глаз.
Подкрашивайте только верхние ресницы
Темные тени, нанесенные на все веко — во-первых, они остались в глубоких 90-х. Во-вторых, они тоже старят.
Неправильный цвет помады — если от природы у вас тонкие губы, модные насыщенные цвета сделают их еще тоньше.
В таком случае наносить помаду лучше чуть выше природного контура.
Выбирайте правильную помаду
Подводка нижнего века — сделает ваши глаза не похожими на огромные глаза героинь японских мультфильмов, а, наоборот, зрительно уменьшит.
Огромные брови, не совпадающие по цвету с цветом волос, начисто испортят макияж. Если вы красите брови, их тон должен быть на тон светлее естественного цвета, но не на 5 темнее.
Пренебрежение корректором — с помощью одного только тонального крема не получится замаскировать темные круги и сделать взгляд свежим.
Пользуйтесь корректором
Зачем нужна пудра? Чтобы скрыть жирный блеск кожи преимущественно в Т-зоне. Когда пудры слишком много, она визуально делает кожу сухой и подчеркивает морщины.
Стрелки «от руки» — если у вас не выходит нарисовать ровные стрелки, это совсем не значит, что с ними придется распрощаться навсегда.
Попробуйте нарисовать их с помощью простой пластиковой карты или приобретите специальный лайнер.
Купите лайнер для стрелок
Отказ от праймера — базы под тени. С ней вам не придется жаловаться, как быстро тени «стекают».
Если тратиться на праймер нет желания, заменить его можно обычным тональным кремом.
Нанесите небольшое количество средства на веки и дайте высохнуть, после чего приступайте собственно к теням.
Макияж должен подчеркивать вашу естественную привлекательность
Как видите, с нашими советами и фото подсказками ежедневный make up не займет у вас слишком много времени.
Еще несколько советов, как правильно сделать макияж в домашних условиях, вы узнаете из видео с пошаговым описанием:
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