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Красота по-мужски: 17 ярких национальных костюмов с конкурса Mister Global

Красота по-мужски: 17 ярких национальных костюмов с конкурса Mister Global

Автор:
21 февраля 2023 09:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: Mister Global   в мире   конкурс   красота   мужчины   наряд   фото   
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В мире существуют самые разнообразные конкурсы красоты. Конечно, большинство из них посвящены женщинам, их великолепию и выдающимся талантам. А как же мужчины? Ведь они тоже могут продемонстрировать нам много всего интересного.

Торопимся исправить эту несправедливость и представить конкурсантов с крайне интересного и довольно молодого конкурса Mister Global. Готовы?

Mister Global — ежегодный мужской конкурс красоты, который проводится в Таиланде. Основали его в 2014 году. На первый взгляд кажется, что он ничем не отличается от мероприятий подобного плана. Всё, как говорится, по канону. Однако у него всё же есть крайне любопытная фишка — это представление участниками своих национальных костюмов. Конкурсанты стараются показать зрителям красочный образ, который будет характеризовать их страну и подчёркивать внешние достоинства.


Чили

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Конкурс красоты Mister Global 2022 (8-й по счёту) прошёл 9 февраля 2023 года. Красавчикам пришлось знатно постараться, чтобы произвести впечатление на зрителей мероприятий и судей, которые оценивали их возможности.


Мексика


Колумбия

С момента первого проведения Mister Global более 60 стран отправили своих делегатов для участия. Уверены, что в скором будущем их количество будет расти, а конкурс становиться более глобальным.


Индонезия


Гаити


Бразилия


Куба

Национальные костюмы с конкурса Mister Global — отдельное событие. Участники стараются удивить зрителей и судей нестандартными образами, вдохновлёнными культурными особенностями своих стран. Некоторые костюмы получаются крайне эпичными и довольно-таки странными.


Шри-Ланка

Панама

Перу

Бельгия

Филиппины

Таиланд

Франция

Южная Африка

Индия

Нидерланды

А вот и победитель конкурса Mister Global 2022

Главной звездой конкурса (а именно победителем всего состязания) стал Хуан Карлос Ариоса — участник из Кубы. Первое место занял Оскар Герреро, представлявший Колумбию. Вторым местом пришлось довольствоваться Уильяму Гама из Бразилии. Такое распределение мест является нормой для многих конкурсов красоты.

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Метки: Mister Global   в мире   конкурс   красота   мужчины   наряд   фото   
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12  комментариев
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6k
hhwost 2 часа назад
ахтунг! п..дор на сайте! ату его!!
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просто Дмитрий 12 минут назад
Представил латышса... весь обвешанный самоучителями латышсского языка
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1k
Nataly 16 минут назад
Чето как то фу. Разве что Индонезия наименее рвотно выглядит как образ чисто с художественной точки зрения.
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4
Алексей Иванов Полчаса назад
В Нидерландах видно плохи дела. Белых мужиков не осталось.
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10k
Shtoppi Полчаса назад
автор поста не боится за пропаганду гомосятины на севера, за казенный счет, лет на пять уехать? )))))))))
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Dema 43 минуты назад
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11k
Андрей Ма-С 53 минуты назад
я один обрадовался отсутствию в этой новости представителя России?
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homerchik Час назад
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Ваня Час назад
киркоров в акуе...

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Оль́гъ, Ѡль́гъ 2 часа назад
Особой разницы не вижу...
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Котэ 2 часа назад
3,14дорасы!
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Majul 2 часа назад
Гардероб Киркорова?
Как по мне почти костюмы в каком-то одном ключе выполнены, явно в угоду современной "толлерастии"
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