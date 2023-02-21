Красота по-мужски: 17 ярких национальных костюмов с конкурса Mister Global

Торопимся исправить эту несправедливость и представить конкурсантов с крайне интересного и довольно молодого конкурса Mister Global. Готовы?

Mister Global — ежегодный мужской конкурс красоты, который проводится в Таиланде. Основали его в 2014 году. На первый взгляд кажется, что он ничем не отличается от мероприятий подобного плана. Всё, как говорится, по канону. Однако у него всё же есть крайне любопытная фишка — это представление участниками своих национальных костюмов. Конкурсанты стараются показать зрителям красочный образ, который будет характеризовать их страну и подчёркивать внешние достоинства.

Чили