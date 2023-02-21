Красота по-мужски: 17 ярких национальных костюмов с конкурса Mister Global

В мире существуют самые разнообразные конкурсы красоты. Конечно, большинство из них посвящены женщинам, их великолепию и выдающимся талантам. А как же мужчины? Ведь они тоже могут продемонстрировать нам много всего интересного.
Торопимся исправить эту несправедливость и представить конкурсантов с крайне интересного и довольно молодого конкурса Mister Global. Готовы?
Mister Global — ежегодный мужской конкурс красоты, который проводится в Таиланде. Основали его в 2014 году. На первый взгляд кажется, что он ничем не отличается от мероприятий подобного плана. Всё, как говорится, по канону. Однако у него всё же есть крайне любопытная фишка — это представление участниками своих национальных костюмов. Конкурсанты стараются показать зрителям красочный образ, который будет характеризовать их страну и подчёркивать внешние достоинства.
Чили
Конкурс красоты Mister Global 2022 (8-й по счёту) прошёл 9 февраля 2023 года. Красавчикам пришлось знатно постараться, чтобы произвести впечатление на зрителей мероприятий и судей, которые оценивали их возможности.
Мексика
Колумбия
С момента первого проведения Mister Global более 60 стран отправили своих делегатов для участия. Уверены, что в скором будущем их количество будет расти, а конкурс становиться более глобальным.
Индонезия
Гаити
Бразилия
Куба
Национальные костюмы с конкурса Mister Global — отдельное событие. Участники стараются удивить зрителей и судей нестандартными образами, вдохновлёнными культурными особенностями своих стран. Некоторые костюмы получаются крайне эпичными и довольно-таки странными.
Шри-Ланка
Панама
Перу
Бельгия
Филиппины
Таиланд
Франция
Южная Африка
Индия
Нидерланды
А вот и победитель конкурса Mister Global 2022
Главной звездой конкурса (а именно победителем всего состязания) стал Хуан Карлос Ариоса — участник из Кубы. Первое место занял Оскар Герреро, представлявший Колумбию. Вторым местом пришлось довольствоваться Уильяму Гама из Бразилии. Такое распределение мест является нормой для многих конкурсов красоты.
Источник:
- Отражение Мексики: 32 ярких фото претенденток конкурса красоты
- Mister Global 2022: мужчины в национальных костюмах
- 25 фотографий, победивших на конкурсе BigPicture Natural World
- "Мисс Вселенная-2021": смотрим самые яркие национальные костюмы участниц
- 20 лучших национальных костюмов на Miss Grand International 2021
Как по мне почти костюмы в каком-то одном ключе выполнены, явно в угоду современной "толлерастии"