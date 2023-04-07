Страсть, талант и красота: что мы знаем о восхитительной Сальме Хайек

Хайек всегда мечтала попасть в Голливуд. Добившись успеха в Мексике, в 1991 году Хайек решила переехать в Лос-Анджелес. Увы, сразу чуда не случилось, и молодая актриса никак не могла получить даже самую маленькую роль — в основном потому, что из-за дислексии изучение английского давалось ей плохо.

Чтобы «прокачать» язык, а заодно и актерское мастерство, Хайек отправилась в студию Стеллы Адлер. Адлер была одним из известных голливудских преподавателей актерского мастерства — через ее школу прошло множество знаменитых учеников. Самые яркие примеры — это, конечно же, Марлон Брандо и Роберт де Ниро.