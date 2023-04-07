Страсть, талант и красота: что мы знаем о восхитительной Сальме Хайек

Сальма Хайек, бесспорно, одна из самых успешных и узнаваемых латиноамериканских актрис в мире, и она уже давно доказала, что ее таланты не ограничиваются большим экраном. За пределами киноиндустрии Хайек также известна своей благотворительной деятельностью, хваткой настоящей бизнес-леди и активизмом. Что же еще известно об этой даме, неоднократно признанной «самой сексуальной знаменитостью»?
За более чем 34 года актерской карьеры Сальма Хайек успела сняться как в кассовых хитах, так и в скромных, но ставших культовыми картинах. Любители мексиканских теленовелл конца 80-х и начала 90-х наверняка помнят Хайек в роли Терезы в одноименной теленовелле (1989–1991). Пожалуй, наиболее известна Хайек по роли Фриды Кало в биографической драме 2002 года «Фрида», Каролины в «Мексиканской трилогии» Роберта Родригеса и Риты Эскобар в «Диком, диком Весте» (1999) с Уиллом Смитом. Но разве возможно забыть ее короткую, но невероятно эффектную роль вампирши в культовом «От заката до рассвета» (1996)? А музы Серендипити в не менее культовой «Догме» (1999)? Последние пару десятилетий Хайек тоже не скучала и снялась в ряде крупных проектов, таких как «Бандитки» (2006), «Одноклассники» (2010), «Телохранитель киллера» (2017), «Дом Gucci» (2019) и «Вечные» (2021).
Сальма Хайек начала свою актерскую карьеру в Мексике в возрасте 22 лет. Она дебютировала на телевидении в 1988 году, сыграв Фабиолу в испаноязычной теленовелле «Un Nuevo Amanecer» («Новый рассвет»). Уже в следующем году она получила главную роль в теленовелле «Тереза», что принесло ей невероятную популярность на мексиканском телевидении. За выдающуюся игру в сериале Хайек получила премию TVyNovelas в 1990 году.
Хайек всегда мечтала попасть в Голливуд. Добившись успеха в Мексике, в 1991 году Хайек решила переехать в Лос-Анджелес. Увы, сразу чуда не случилось, и молодая актриса никак не могла получить даже самую маленькую роль — в основном потому, что из-за дислексии изучение английского давалось ей плохо.
Чтобы «прокачать» язык, а заодно и актерское мастерство, Хайек отправилась в студию Стеллы Адлер. Адлер была одним из известных голливудских преподавателей актерского мастерства — через ее школу прошло множество знаменитых учеников. Самые яркие примеры — это, конечно же, Марлон Брандо и Роберт де Ниро.
Хотя Сальма Хайек относительно быстро добилась славы и успеха в Мексике, ей потребовались годы, чтобы добиться того же в Голливуде. Но спустя четыре года после переезда в Лос-Анджелес Хайек наконец получила роль, о которой мечтает каждая новая актриса на голливудских холмах: роль Каролины в нео-вестерне Роберта Родригеса «Отчаянный». Сыграв главную роль в компании Антонио Бандераса, Хайек моментально прорвалась на самые вершины Голливуда. При бюджете всего в 7 миллионов долларов, «Отчаянный» заработал 58 миллионов долларов в прокате.
Ваши ставки? «Фрида», «Отчаянный», «Вечные»? А вот и нет: как ни странно, самым кассовым фильмом в богатой карьере Хайек является мультфильм «Кот в сапогах» 2011 года. Хайек озвучила смекалистую уличную кошку с кокетливым именем «Киса Мягколапка». Фильм заработал 555 миллионов долларов в прокате при бюджете в 130 миллионов долларов.
С таким успехом неудивительно, что его продолжение 2022 года теперь занимает второе место в рейтинге самых кассовых фильмов Хайек, заработав 475,4 миллиона долларов. И да, замыкают этот список действительно «Вечные»: дебют Хайек в киновселенной Marvel заработал не так много, как прочие проекты студии, но все же принёс 402,1 миллиона долларов в прокате.
Сальма Хайек удостоилась заветной звезды 19 ноября 2021 года. Её звезда является 2709-й по счету на Голливудской аллее славы и находится в категории «Кинофильмы» по адресу Голливудский бульвар, 6901, прямо перед кассой знаменитого Китайского театра TLC.
Сальма Хайек не раз была номинирована на престижные премии. Свою первую крупную награду актриса получила в 1996 году на церемонии Saturn Awards за лучшую женскую роль второго плана. Она также была номинирована на такие награды, как MTV Movie Awards, ALMA Awards, Critics’ Choice Awards, BAFTA Awards, SAG Awards и, конечно же, большую тройку: «Оскар», «Золотой Глобус» и «Эмми». Увы, дальше номинаций дело не зашло.
Зачастую в кинематографе складываются актерские дуэты, которые снова и снова возвращаются на экраны вместе: например, чтобы сосчитать все общие проекты Джонни Деппа и Хелены Бонем-Картер, едва хватит пальцев обеих рук. Один из таких союзов в Голливуде — Сальма Хайек и Антонио Бандерас. Впервые Хайек снялась вместе с Бандерасом в культовой картине «Отчаянный» (1995). Потом, хотя она и не указана в титрах, Хайек появилась в роли танцующей по телевизору девушки в «Четырех комнатах» (1995), еще одном фильме с участием Бандераса.
В 2003 году они вновь воссоединились в фильме «Дети шпионов 3-D: Игра окончена». В том же году актерский дуэт сыграл главные роли в заключительной части «Мексиканской трилогии» Родригеса — «Однажды в Мексике». В их общую фильмографию также входят «Фрида» (2002), «Кот в сапогах» (2011) и его сиквел 2022 года, а также «Телохранитель жены киллера» (2021).
Компания Сальмы Хайек по производству фильмов и сериалов называется Ventanarosa, что в переводе с испанского означает «Розовое окно». Компания была основана в 1999 году, тогда же вышел и первый ее проект — фильм «El Coronel No Tiene Quien Le Escriba» («Полковнику никто не пишет») на испанском языке. Компания Сальмы Хайек также продюсировала фильмы «Фрида», «Чудо Мальдонадо», в котором она сама выступила режиссером, и сериалы «Дурнушка Бетти» (в партнерстве с Reveille Productions) и «Монархиня».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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По моему сердце замирает не только у мужчин , но и у женщин - такая красота, богиня!
Спасибо ото всех моих друзей...