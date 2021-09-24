Их карьера пострадала из-за одной роли

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Творческая профессия - это практически всегда взлеты и падения. Мало кому удается сразу встать на успешные рельсы и не сойти с них ни разу.
Сегодня актер может просто купаться в зрительской любви, перебирать предложения, а уже завтра один-единственный неудачный проект может разрушить карьеру.
Алисия Сильверстоун и Крис О’Доннел ("Бэтмен и Робин")
Алисия была настоящей звездой 90-х, а Крис подавал большие надежды. Но благодаря печально известному фильму Джоэла Шумахера они попрощались со своим успешным будущем. Джорджу Клуни удалось выправить свою репутацию, а молодые актеры больше никогда не попадали в качественные проекты. И если Сильверстоун еще можно было увидеть в каких-то проходных картинах, но О’Доннела на экране практически не видно.
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Майк Майерс ("Секс-гуру")
Майерс в 90-е был просто на пике популярности. Но в начале двухтысячных он стал выбирать не самые удачные проекты и в итоге снялся в "Секс-гуру". Это было настолько отвратительно, что его разгромили и зрители, и критики. Картина выиграла "Золотую малину" за худший фильм года. После чего у Майерса был еще один проект, в котором он должен был отработать, а после этого его не видели в кино 10 лет, участвуя максимум в озвучке.
Линдси Лохан ("Я знаю кто убил меня")
Линдси - это пример звезды-подростка, не справившегося с вниманием и популярностью. Он редко появляется в кино именно поэтому. В нулевых она попыталась отойти от привычного амплуа и ввязалась в съемки драмы "Я знаю кто убил меня". Но наверное стоило бы почитать сценарий, потому что кино было очень плохим: сюжет был проходным и предсказуемым со странными поворотами, игра актеров, которые не совсем понимали, что делать и ужасный монтаж.
Кино заслуженно получило "Золотую малину" за худший фильм года, а Лохан стала дважды лауреатом "Худшей женской роли" за обеих близняшек и "Худшей экранной пары" за дуэт с самой собой. Ну и репутация Лохан тоже не подарила фильму очков.
Кино заслуженно получило "Золотую малину" за худший фильм года, а Лохан стала дважды лауреатом "Худшей женской роли" за обеих близняшек и "Худшей экранной пары" за дуэт с самой собой. Ну и репутация Лохан тоже не подарила фильму очков.
Кевин Костнер ("Водный мир")
Этот фильм рождался в муках. Он задумывался как приключенческая история на воде и съемки были очень утомительными - жара, сложные декорации, трудности с местоположением и вообще напряженной обстановкой, Режиссер в какой-то момент просто ушел из проекта и доделывать фильм пришлось Костнеру, а он, в свою очередь, торопился закончить его поскорее.
Ну и в результате всех событий кино получилось не очень понятное, по крайней мере, для Запада. Картина была в четырех номинациях на "Золотую малину", а Костнер очень долго не мог получить приличного проекта.
Ну и в результате всех событий кино получилось не очень понятное, по крайней мере, для Запада. Картина была в четырех номинациях на "Золотую малину", а Костнер очень долго не мог получить приличного проекта.
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А что там непонятного?
а вот секс-гуру припоминаю, я его даже до половины недосмотрел и бросил, при том, что бюджет у фильма больше чем в тот год у Смертельной гонки и Ип Ман вместе