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Их карьера пострадала из-за одной роли

Их карьера пострадала из-за одной роли (5 фото)

Автор:
24 сентября 2021 16:36
Сообщество : Кино
Метки: актеры   актрисы   голливуд   интересное   кино   провал   фильмы   
2303
5
Творческая профессия - это практически всегда взлеты и падения. Мало кому удается сразу встать на успешные рельсы и не сойти с них ни разу.
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Метки: актеры   актрисы   голливуд   интересное   кино   провал   фильмы   
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2k
Лео Рудакопски 2 часа назад
Вот за "Водный мир" сейчас обидно было!))
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2k
Алексей 22 минуты назад
---- кино получилось не очень понятное,---
_____________________
А что там непонятного?
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3k
Юрий Злой Полчаса назад
Водный мир отличный фильм
а вот секс-гуру припоминаю, я его даже до половины недосмотрел и бросил, при том, что бюджет у фильма больше чем в тот год у Смертельной гонки и Ип Ман вместе
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2k
Lefterov Полчаса назад
Водный мир очень даже хорошее кино!!
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2k
Буратино 48 минут назад
"водный мир" шикарный кинчик, "я знаю кто убил меня" ничо так, карьера Лохан загубила не плохая роль, а наркота и испортившая очаровательную мордаху пластика.
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51k
alertol Час назад
Карьера Лохан пострадала от бухла и кокаина, и роль она не выбирала, куда взяли там и сыграла. Даже лучшим актёрам очень редко удаётся получить два предложения одновременно. И уж точно не её вина что фильм оказался говном, не она сценарий писала и на роль она себя также не утверждала.
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13k
jungar Час назад
Водный мир как и Почтальон очень нравится
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39k
dima423 Час назад
Водный мир по моему классный фильм, особенно для тех лет)
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29k
Snork Snorkoff Час назад
хз чего они к Водному миру прикопались. Зело весьма приличное кинцо для своего жанру.
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ЦСКА Час назад
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