Их карьера пострадала из-за одной роли

Линдси - это пример звезды-подростка, не справившегося с вниманием и популярностью. Он редко появляется в кино именно поэтому. В нулевых она попыталась отойти от привычного амплуа и ввязалась в съемки драмы "Я знаю кто убил меня". Но наверное стоило бы почитать сценарий, потому что кино было очень плохим: сюжет был проходным и предсказуемым со странными поворотами, игра актеров, которые не совсем понимали, что делать и ужасный монтаж.

Кино заслуженно получило "Золотую малину" за худший фильм года, а Лохан стала дважды лауреатом "Худшей женской роли" за обеих близняшек и "Худшей экранной пары" за дуэт с самой собой. Ну и репутация Лохан тоже не подарила фильму очков.