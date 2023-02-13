20 раз, когда в культовых фильмах и сериалах меняли актеров

Даже хороших актеров и актрис порой снимают с проекта; от этого не застрахованы и звезды первой величины. Иногда эти изменения к лучшему, иногда — к худшему, да и причины бывают разные — от действительно серьезных, до настолько мелких и незначительных, что хоть смейся. В любом случае, вот подборка самых известных подобных случев, а вам уже решать, насколько эти замены были удачными.