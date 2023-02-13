20 раз, когда в культовых фильмах и сериалах меняли актеров

Даже хороших актеров и актрис порой снимают с проекта; от этого не застрахованы и звезды первой величины. Иногда эти изменения к лучшему, иногда — к худшему, да и причины бывают разные — от действительно серьезных, до настолько мелких и незначительных, что хоть смейся. В любом случае, вот подборка самых известных подобных случев, а вам уже решать, насколько эти замены были удачными.
Стюарт Таунсенд, тогда относительно неизвестный актер, продержался всего пару дней в роли Арагорна. Режиссер Питер Джексон понял, что Таунсенд слишком молод для этой роли, и быстро заменил его Вигго Мортенсоном, который продемонстрировал поистине легендарную актерскую игру.
2. Джонни Депп, Колин Фаррелл и Джуд Лоу заменили Хита Леджера в «Воображариуме доктора Парнаса»
Когда Хит Леджер скончался, не досняв большую часть фильма, создатели фильма решили не заменять его, а переписать историю так, чтобы одного персонажа воплотили сразу несколько актеров. В итоге этот фильм получился настоящей данью уважения Хиту Леджеру.
3. Эдди Мерфи заменил Сильвестра Сталлоне в роли Акселя Фоули в «Полицейском из Беверли-Хиллз»
Сильвестр Сталлоне попытался изменить сценарий сразу же, как его выбрали на роль Акселя Фоули. В версии Сталлоне персонаж становился классическим героем боевика, что не понравилось создателям фильма, и место Сталлоне занял Эдди Мерфи, придавший фильму свой фирменный шарм.
Марти Макфлай не был бы тем культовым персонажем, которого мы знаем и любим, без Майкла Дж. Фокса. И ведь это действительно едва не произошло — изначально Фокс был занят на другом проекте, и на роль Марти взяли Эрика Штольца. С ним даже отсняли часть материала, но режиссеру Роберту Земекису не понравился получившийся образ, и Штольца заменили Фоксом, которому все же удалось найти время для проекта.
5. Мадс Миккельсен заменил Джонни Деппа в роли Геллерта Гриндевальда в «Фантастических тварях»
Джонни Депп кажется абсолютно «своим» в волшебном мире Гарри Поттера, поэтому неудивительно, что фанаты были довольны кастингом. К сожалению, когда разразился скандал с участием Деппа и Эмбер Херд, его уволили из проекта, а на замену взяли Мадса Миккельсена.
Росомаху, которого мы все знаем и любим, сыграл Хью Джекман, но изначально этого героя должен был сыграть Дугрей Скотт, уже довольно известный актер к 1999 году. Съемки другого фильма Скотта затянулись, и так роль досталась Хью Джекману.
Криса Фарли, ветерана передачи «Субботним вечером в прямом эфире», позвали озвучивать главного героя в мультфильме «Шрек» 1995 года. К сожалению, Фарли скончался в 1997 году, не успев закончить работу над проектом. Роль передали коллеге Фарли по передаче Майку Майерсу, а тот настоял на том, чтобы наделить Шрека своим характерным шотландским акцентом.
Точно неизвестно, почему Ховарда уволили из кинематографической вселенной Марвел, но произошло это со скандалом, а сама ситуация окутана слухами. В любом случае, актера заменил Дон Чидл, подарив Воителю новое лицо.
Хьюго Уивинг блестяще сыграл Красного Черепа, так что неудивительно, что «Марвел» попытался затащить его еще в несколько фильмов. Однако из-за финансовых проблем Уивинг не смог сыграть персонажа в «Войне бесконечности», и его заменил Росс Маркуанд. Будучи профессиональным имитатором, Маркуанд идеально копировал игру Уивинга.
Иногда даже звезды первой величины не защищены от увольнения. И хотя для многих Марк Руффало является лицом современного Халка, Эдвард Нортон тоже сыграл этого персонажа в 21 веке. Однако Нортона заменили, поскольку «Марвел» решил подыскать актера, который будет лучше смотреться в компании остальных Мстителей.
В первом фильме Дженнифер, девушка Марти, появляется только в начале и в конце картины, и ее играет Клаудия Уэллс. Однако из-за семейных обстоятельств Уэллс не смогла вернуть к роли в сиквеле, и после успешного прослушивания ее заменила актриса Элизабет Шу.
Кристофер Нолан хотел, чтобы Кэти Холмс сыграла Рэйчел Доус в обоих фильмах о Бэтмене, но из-за графика и личных обстоятельств ей пришлось отказаться от участия в проекте. Мэгги Джилленхол заменила Холмс и в итоге сыграла в одном из лучших фильмов о Бэтмене в истории кинематографа.
13. Иан Уайт заменил Конана Стивенса в роли Горы в «Игре престолов», а его затем заменил Хафтор Юлиус Бьёрнссон
Могучего Григора «Гору» Клигана в «Игре престолов» успели сыграть несколько актеров. В первом сезоне это был Конан Стивенс, во втором — Иэн Уайт, а потом уже роль досталась исландскому спортсмену Хафтору Юлиусу Бьёрнссону, который, кажется, идеально соответствует описанию персонажа в книгах.
Изначально озвучивать очаровательного медвежонка должен был Колин Ферт. Однако актер добровольно покинул проект, когда всем участникам стало ясно, что его голос не подходит для этой роли. Без уникального шарма Бена Уишоу, который он придает двум безупречным фильмам, трудно представить себе этого мастера мармелада.
«Игра престолов» нередко заменяла актеров во второстепенных ролях. Один из самых заметных примеров — Даарио Нахарис. Эд Скрейн первым сыграл наемника, но по политическим причинам и (что более вероятно) из-за желания сняться в фильме «Перевозчик» ему пришлось покинуть сериал. Михил Хёйсман заменил его и играл Нахариса до самого конца сериала.
В оригинальной трилогии «Мумии» Рэйчел Вайс сыграла Иви в первых двух фильмах, а в третьем роль исполняла уже Мария Белло. Вайс не понравился сценарий третьего фильма, и она решила отказаться от роли.
Фредди Строма не думал, что Дикон Тарли еще появится в сериале, и подписался на другой проект. В итоге Том Хоппер заменил его и позже признал, что роль Дикона Тарли помогла ему получить роль в сериале «Академия Амбрелла».
Анита Бароне сыграла Кэрол в сериале «Друзья» всего в одном эпизоде — «Эпизод с сонограммой в конце». Бароне была недовольна столь маленькой ролью и покинула проект, а на ее место пришла Джейн Сиббетт. Учитывая популярность «Друзей», даже небольшого экранного времени было достаточно, чтобы Джейн Сиббетт стала важной частью сериала.
Мама Пэм в «Офисе» — второстепенный персонаж, которую сыграли две разные актрисы. Изначально ее играла Шеннон Кокран, но поскольку она гастролировала с театром, ее заменила Линда Пёрл.
Иногда замена происходит потому, что у актера или актрисы появляется возможность получше, и приходится оставлять хорошую, но маленькую роль ради большей. В 2011 году Джейн Леви ушла из «Бесстыжих», чтобы сыграть главную роль в сериале «Пригород». На ее место пришла Эмма Гринвелл.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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зачастую даже затрудняющие в полной мере понимать это новый персонаж или старый
и за Роудса. Новый старикан просто уё... ИМХО
P.S. Странно видеть в этом списке роли, что стали культовыми уже в исполнении заменивших артистов, окончательных, так сказать. Равно с этим, странно видеть в этом списке и вполне проходных персонажей, о культовости которых говорить вообще не приходится.
хуже, когда в фильме сюжет и смысл заменяют деньги, толерантность и спецэффекты