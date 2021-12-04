Дракой закончилась попытка вынести из магазина вещи в ТЦ "Европолис" в Ростокино

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В сеть попало видео драки покупателей с охранниками в одном из бутиков торгового центра.
Парни "забыли оплатить" вещи, а когда охранники их остановили, начался конфликт, который перешёл в драку. Очевидцы сняли все на видео.
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Сработала рамка контроля и ......
За это дают срок поболее.
Как хорошо, про всех вокруг пи..з..ди.ть.
Как хорошо, обезьян оберегать...
В случае чего ведь это Вовы рать...
Да сколько можно то?
Уберите уже их с наших городов@@@@!!!
У них что, крышняк у всех поехал, что они массово и бесстрашно беспределят на камеры???
Может какой генетический вирус бешенства обезьян???
Отрабатывают набрасывания на вентилятор по заказу разжигания межнациональной розни, коль детские протесты Сисяна не прошли? Как вы уже, работнички, надоели!
Как только Сисяна посадили, так сразу сменились методички и начали по всей стране набрасывать на национальные столкновения и межконфессиональные.
На южных сайтах такие дочери офицера пишут "эй, кавказцы, русские вас поработили и всё у вас отняли. Они алкаши и убийцы, беспутные, нечистивые, лживые."
В центре пишут, что кавказцы понаехали и насилуют и грабят...
)))
Самое интересное, что людей, способных читать первоисточники в виде сводок МВД, и понимать статистические данные в виде процентов не так много.
Зато очень много желающих не разбираться в сухих цифрах, а просто поверить, что Путин всех чипирует (начиная от олигархов, заканчивая дворниками) и что человек родившийся в другом регионе виноват, что ты плохо живёшь в родном городе. Так проще и быстрее.
Зачем читать скучный учебник? Ведь можно, например, посмотреть 3-минутный ролик от Елены Корниловой (не имеющей никакого образования) и понять, что стоит купить её таблеток за 6000 р. и всё пройдёт!!! ))))
Я вот склоняюсь к мысли о другом посыле:
- наша земля, приезжие должны жить по нашим правилам
- самоидентификация, как нация
- самоуважение
- развитие
Или все таки тупое - давайте дружить против них?
Чем дальше тем больше кажется что просто дело в том что буквально с каждым месяцем камер вокруг нас все больше и больше. И шила в мешке уже не утаишь.
Статистика хорошая наука. Очень интересная. И чтобы определить лицо российского криминалитета достаточно сопоставить между собой буквально 10 цифр. Цифр, которые надёжно спрятаны... Так надежно, что даже некоторые академики без национальности не могут их раскопать и опубликовать.
Вместо статьи за кражу сами напрашиваются на статью ограбление группой лиц...
В охрану лавочек вообще от хорошей жизни и большого ума и умений вряд-ли идут...
Но пока они неподсудны, и существуют волосатые руки, живущие на взятки от них, особо ничего не поменяется.
Но тенденции на прессинг этих национальностей ментами уже наблюдается, что не может не радовать.
В эшелоны и назад в горы... Дедушка Джугашвили знал что делать не по наслышке...