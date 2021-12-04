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Дракой закончилась попытка вынести из магазина вещи в ТЦ "Европолис" в Ростокино

Дракой закончилась попытка вынести из магазина вещи в ТЦ "Европолис" в Ростокино (2 фото + 2 видео)

Автор:
04 декабря 2021 00:44
Сообщество : Криминал
Метки: драка   драка с охранником   европолис   криминал   ростокино   торговый центр   
1947
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В сеть попало видео драки покупателей с охранниками в одном из бутиков торгового центра.
Парни "забыли оплатить" вещи, а когда охранники их остановили, начался конфликт, который перешёл в драку. Очевидцы сняли все на видео. 

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Метки: драка   драка с охранником   европолис   криминал   ростокино   торговый центр   
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46  комментариев
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4k
Димка Смола/67 7 часов назад
И опять скажут причем тут национальность ??? Как же они заеепали !!! Работать не хотят а жить хотят как короли !!!
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1k
Павел Астахов 18 минут назад
И снова те, чью национальность не называем?! Бородоносители с аулов?
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4k
alex 22 минуты назад
опять козлы бородатые?
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236
super.kkk-2016 2 часа назад
Почему охранники старики? платите нормально. Военных пенсионеров наберут, а они всю жизнь на складе просидели., где шокеры хотя бы?
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Дурики нахватили вещей и на выход. Типа вход-выход как при коммунизме,свободный.
Сработала рамка контроля и ......
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1k
RaiJu 2 часа назад
Факт кражи есть, 158 и на нары.
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1k
Жэка 4 часа назад
А вообще мне кажется в таком ТЦ как европолис должен быть опорный пункт полиции. Там же магазинов море и людей море. Постоянно же кражи, драки, карманники.
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−73
The Sinner 4 часа назад
Как хорошо, в стране у Вовки жить.
Как хорошо, про всех вокруг пи..з..ди.ть.
Как хорошо, обезьян оберегать...
В случае чего ведь это Вовы рать...
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1k
Руслан 4 часа назад
Лидеры диаспор, депутаты без национальности и главы регионов уже высказались с осуждением своих соотечественников и обещаниями строго их наказать по суровым горским законам?
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527
Сигизмунд Лазаревич 4 часа назад
ну а как ещё черножопым одеваться?
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3k
Алексей 5 часов назад
дайте угадаю - национальность не называем?!)))
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162
ManA108 Алексей 2 часа назад
Титульная национальность.
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162
ManA108 Час назад
Черножопая титульная нация заминусила.Любят чернявки исподтишка действовать.
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12k
Великий Кормчий 5 часов назад
Так это же мракобесы бородатые снова!!!!!
Да сколько можно то?
Уберите уже их с наших городов@@@@!!!
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42k
Крайт 6 часов назад
говно навальновское уже тут? либерасня всеми презираемая тут? сейчас набегут бандерлоги-бандерасня нищие из 404 колонии. Ха-ха-ха...
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162
ManA108 Крайт 2 часа назад
Любитель Путяти нарисовался.
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162
ManA108 Час назад
Пулерюгенд минусит.
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4k
Rubiroid_47 6 часов назад
Работа шикарная! Пиджак, галстук, рация. Но как кража, так хоть увольняйся.
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834
Alex 7 часов назад
ну это уже расизм какой то-и на улицах русских бьют, в метро ,магазинах ,в торговых центрах-просто прохожих ,покупателей ,продавцов ,охранников...когда уже сможем постоять за себя? или уже особо то и некому...
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15k
Toxictofa 7 часов назад
Я даже под маской вижу ибала неопределенной национальности.
У них что, крышняк у всех поехал, что они массово и бесстрашно беспределят на камеры???
Может какой генетический вирус бешенства обезьян???
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7k
Сидор Сидоров 7 часов назад
Нахрена это тут?
Отрабатывают набрасывания на вентилятор по заказу разжигания межнациональной розни, коль детские протесты Сисяна не прошли? Как вы уже, работнички, надоели!
Как только Сисяна посадили, так сразу сменились методички и начали по всей стране набрасывать на национальные столкновения и межконфессиональные.

На южных сайтах такие дочери офицера пишут "эй, кавказцы, русские вас поработили и всё у вас отняли. Они алкаши и убийцы, беспутные, нечистивые, лживые."

В центре пишут, что кавказцы понаехали и насилуют и грабят...

)))

Самое интересное, что людей, способных читать первоисточники в виде сводок МВД, и понимать статистические данные в виде процентов не так много.

Зато очень много желающих не разбираться в сухих цифрах, а просто поверить, что Путин всех чипирует (начиная от олигархов, заканчивая дворниками) и что человек родившийся в другом регионе виноват, что ты плохо живёшь в родном городе. Так проще и быстрее.
Зачем читать скучный учебник? Ведь можно, например, посмотреть 3-минутный ролик от Елены Корниловой (не имеющей никакого образования) и понять, что стоит купить её таблеток за 6000 р. и всё пройдёт!!! ))))
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162
ManA108 Жэка 2 часа назад
У них то и сайтов нет
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5k
Tim_G 7 часов назад
Дети гор...
Вместо статьи за кражу сами напрашиваются на статью ограбление группой лиц...
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828
BHU1004 7 часов назад
Опять черножопые овцейобы!
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2k
АБЕЗЬЯН 7 часов назад
Национальность- сами знаете кто.
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202
Шурман АБЕЗЬЯН 7 часов назад
Национальность пофиг , выстегнуть можно было раз 20 и причем так чисто для понимания , законы тупые , было нападение ? было ? была кража ? была , 2 удара в область уха и присели на .......
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202
Шурман 7 часов назад
И стоят и снимают на видео ? и долго вы терпилы это терпеть будите ?
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