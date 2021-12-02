Хакер украл "клубничку" из умных домов

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Неизвестный хакер до смерти напугал жителей Южной Кореи, сначала украв их интимные фотографии, а потом продав коллекцию в даркнете за десятую часть биткоина. Самым страшным оказалось то, что снимки киберпреступник украл не из компьютерных архивов, а с видеокамер домашней техники, работающей по технологиям "умного дома". А это значит, что ни один владелец "умного" жилья теперь не может чувствовать себя в безопасности.
Хакер, атакующий дома с помощью умных технологий и камер видеонаблюдения в Южной Корее, продавал в Интернете обнаженные фотографии и секс-видео, которые собрал с гаджетов, взломанных в умных домах граждан.
Многие новостройки в Южной Корее оснащены интеллектуальными технологиями, которыми можно управлять через Интернет. В их числе - замки безопасности, фонари, холодильники, обогреватели стиральных машин, кондиционеры и многое другое. Анонимный хакер получил доступ к камерам видеонаблюдения и другим интеллектуальным устройствам и украл фотографии и видео, на которых были изображения обнаженных или занимающихся сексом людей.
Многие новостройки в Южной Корее оснащены интеллектуальными технологиями, которыми можно управлять через Интернет. В их числе - замки безопасности, фонари, холодильники, обогреватели стиральных машин, кондиционеры и многое другое. Анонимный хакер получил доступ к камерам видеонаблюдения и другим интеллектуальным устройствам и украл фотографии и видео, на которых были изображения обнаженных или занимающихся сексом людей.
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Журналист издания IT Chosun разоблачил кибератаку, представившись потенциальным покупателем в даркнете. После контакта с хакером репортеру был предложен доступ к изображениям из жилых объектов по цене одной десятой биткойна, или около полумиллиона рублей.
Выступая в газете South China Morning Post, представитель Министерства науки и технологий Ким Нам Сын заявил: "Этот инцидент привлек внимание общественности, поскольку были взломаны настенные устройства, а не домашние компьютеры или мобильные телефоны, а домашняя конфиденциальность была возмутительно нарушена".
Выступая в газете South China Morning Post, представитель Министерства науки и технологий Ким Нам Сын заявил: "Этот инцидент привлек внимание общественности, поскольку были взломаны настенные устройства, а не домашние компьютеры или мобильные телефоны, а домашняя конфиденциальность была возмутительно нарушена".
Чиновник подчеркнул, что инцидент показал людям, как важно не использовать пароли, которые легко угадать.
В 2020 году в полицию Южной Кореи поступило сообщение о 234 098 случаях киберпреступлений, что почти на 54 000 случаев больше, чем годом ранее. Из этих инцидентов наиболее распространенными видами киберпреступлений были интернет-мошенничество и киберфинансовое мошенничество.
В 2020 году в полицию Южной Кореи поступило сообщение о 234 098 случаях киберпреступлений, что почти на 54 000 случаев больше, чем годом ранее. Из этих инцидентов наиболее распространенными видами киберпреступлений были интернет-мошенничество и киберфинансовое мошенничество.
Ранее в этом году Совет по финансовой стабильности предупредил, что работа на дому спровоцировала беспрецедентный всплеск кибератак. Совет - международный финансовый наблюдатель, который координирует финансовые правила для группы стран G20, - заявил, что удаленная работа в ходе прошлогодних локдаунов открыла новые возможности для кибератак.
ФСБ сообщило, что киберактивность, такая как фишинг, вредоносное ПО и программы-вымогатели, выросла с менее 5000 в неделю в феврале 2020 года до более 200000 в неделю в конце апреля 2021 года.
ФСБ сообщило, что киберактивность, такая как фишинг, вредоносное ПО и программы-вымогатели, выросла с менее 5000 в неделю в феврале 2020 года до более 200000 в неделю в конце апреля 2021 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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