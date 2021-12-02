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Хакер украл "клубничку" из умных домов

Хакер украл "клубничку" из умных домов (5 фото)

Автор:
02 декабря 2021 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: безопасность   криминал   личные данные   преступление   умный дом   хакеры   частная жизнь   южная корея   
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Неизвестный хакер до смерти напугал жителей Южной Кореи, сначала украв их интимные фотографии, а потом продав коллекцию в даркнете за десятую часть биткоина. Самым страшным оказалось то, что снимки киберпреступник украл не из компьютерных архивов, а с видеокамер домашней техники, работающей по технологиям "умного дома". А это значит, что ни один владелец "умного" жилья теперь не может чувствовать себя в безопасности.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: безопасность   криминал   личные данные   преступление   умный дом   хакеры   частная жизнь   южная корея   
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pynh 2 часа назад
где посмотреть? друг спрашивает
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6k
Николай 4 минуты назад
Это только начало, для цифровизации глобальной, нужно что бы пользователи ни только упрощали себе жизнь за счет технологий, но и понимали их минусы и плюсы, и соответственно обучались и понимали что делают... а иначе это не будет работать, или будет вот на столько не безопасно...
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3k
V2.Smirnov 49 минут назад
И эти люди боятся QR-кодов
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8k
krivsan Час назад
дожили,дома хозяев сдают по просьбе хакера
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2k
Frank Borman Час назад
Умный хакер использовал умные технологии чтобы взломать умные дома. Дома оказались совсем-совсем тупые.
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