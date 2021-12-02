Хакер украл "клубничку" из умных домов

Ранее в этом году Совет по финансовой стабильности предупредил, что работа на дому спровоцировала беспрецедентный всплеск кибератак. Совет - международный финансовый наблюдатель, который координирует финансовые правила для группы стран G20, - заявил, что удаленная работа в ходе прошлогодних локдаунов открыла новые возможности для кибератак.

ФСБ сообщило, что киберактивность, такая как фишинг, вредоносное ПО и программы-вымогатели, выросла с менее 5000 в неделю в феврале 2020 года до более 200000 в неделю в конце апреля 2021 года.