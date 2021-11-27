Итальянский гинеколог лечил пациенток сексом

Минелло рассказывал подставной пациентке, что секс с ним даст ей иммунитет от ВПЧ, поскольку он был вакцинирован. По его словам, он сможет "сделать ей прививку", занимаясь с ней сексом.

Актриса под прикрытием согласилась встретиться с ним в отеле, где он снова заверил ее, когда он разделся, что после этого она будет свободна от вируса. Когда она спросила о защите, он сказал ей, что это бессмысленно, поскольку она не получит преимущества от антител, если на нем будет презерватив.

Но прежде чем действие перешло в решающую фазу, в комнату вошел журналист, сильно удивив полуобнаженного врача. Впрочем, тот быстро нашелся, заявив: "Я делаю это для своих исследований - и для других людей, которых я спасаю".