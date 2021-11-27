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Итальянский гинеколог лечил пациенток сексом

Итальянский гинеколог лечил пациенток сексом (6 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2021 12:53
Сообщество : Криминал
Метки: Джовани Минелло   врач-мошенник   гинеколог   криминал   мошенничество   обман   обманутые пациентки   скандал   
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60-летний итальянский гинеколог Джованни Минелло был обвинен в мошенничестве после того, как одна из пациенток пожаловалась, что врач предложил ей секс с ним в качестве лечебного средства. Как оказалось, она была не одна.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джовани Минелло   врач-мошенник   гинеколог   криминал   мошенничество   обман   обманутые пациентки   скандал   
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9  комментариев
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184
Andrey Час назад
Предложил и заставил разные вещи ! А так дед молодец ! ))))
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3k
ezhik Полчаса назад
не пойму в чем проблема, вроде как всё по согласию
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844
Falco Peregrinus Полчаса назад
Как к нему записаться? Через госуслуги?

Подруга спрашивает
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18k
KOSTELLO 36 минут назад
Ну а че?
Главный принцип медицины - Лечить подобное подобным
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Сергей 49 минут назад
в принципе он прав, многие болезни и плохое настроение у женщин от недостатка секса
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doker 53 минуты назад
Завидую. 60 лет и сотни клиенток. Что он жрёт?
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Viejo Borracho Dikobraz Час назад
В полном смысле этого слова *Положил болт на ковид * И в то время ,когда всё прогрессивное человечество ведёт смертельную битву - он решил свою пипиську побаловать :-)
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