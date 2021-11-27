Итальянский гинеколог лечил пациенток сексом

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60-летний итальянский гинеколог Джованни Минелло был обвинен в мошенничестве после того, как одна из пациенток пожаловалась, что врач предложил ей секс с ним в качестве лечебного средства. Как оказалось, она была не одна.
Итальянский врач, после скандальных событий получивший прозвище « Доктор Волшебная флейта», ушел в отставку после того, как его застали полуобнаженным в номере отеля, где он предлагал подставной пациентке вылечить ее от опасного вируса, занимаясь с ней сексом.
60-летний доктор Джованни Минелло, гинеколог из Бари, стал целью тайного телевизионного расследования после того, как его 33-летняя пациентка пожаловались, что врач склоняет ее к сексуальной связи. Расследование доказало, что женщина не солгала.
60-летний доктор Джованни Минелло, гинеколог из Бари, стал целью тайного телевизионного расследования после того, как его 33-летняя пациентка пожаловались, что врач склоняет ее к сексуальной связи. Расследование доказало, что женщина не солгала.
Телевизионщики подослали к врачу актрису под видом пациентки. На приеме Минелло сказал девушке, что у нее вирус папилломы человека (ВПЧ), передающийся половым путем, который может вызывать рак, несмотря на отрицательный мазок. При этом гинеколог заявил, что он может дать ей иммунитет к вирусу, занимаясь с ней сексом, потому что он был вакцинирован.
Женщина по имени Анна Мария, бывшая пациентка скандального гинеколога, рассказала журналистам, что консультировалась с Минелло по поводу того, что не может забеременеть. По ее словам, он заявил, что у нее есть признаки ВПЧ, несмотря на отрицательный результат мазка. «Я спас многих женщин от рака. Все, с кем я контактировал, впоследствии были отрицательными», - сказал он ей, как сообщается. Анна Мария не согласилась на предложенное "лечение", решив вместо этого связаться с итальянской газетой La Repubblica. Помимо прочего, по ее словам, Минелло прикасался к ее груди и сказал ей, что ему нравятся женщины с маленькой грудью.
Как заявила Анна Мария, она была шокирована, когда врач предложил ей заняться сексом, чтобы вылечить ее. Она обратилась к новостной программе-расследованию Le lene, которая для проверки обвинений наняла актрису, чтобы она изобразила пациентку. Приманка сработала: привлекательной актрисе Минелло сообщил что у нее на шейке матки «белые пятна», что указывает на наличие ВПЧ. Затем он предложил заняться с ним сексом.
Минелло рассказывал подставной пациентке, что секс с ним даст ей иммунитет от ВПЧ, поскольку он был вакцинирован. По его словам, он сможет "сделать ей прививку", занимаясь с ней сексом.
Актриса под прикрытием согласилась встретиться с ним в отеле, где он снова заверил ее, когда он разделся, что после этого она будет свободна от вируса. Когда она спросила о защите, он сказал ей, что это бессмысленно, поскольку она не получит преимущества от антител, если на нем будет презерватив.
Но прежде чем действие перешло в решающую фазу, в комнату вошел журналист, сильно удивив полуобнаженного врача. Впрочем, тот быстро нашелся, заявив: "Я делаю это для своих исследований - и для других людей, которых я спасаю".
Актриса под прикрытием согласилась встретиться с ним в отеле, где он снова заверил ее, когда он разделся, что после этого она будет свободна от вируса. Когда она спросила о защите, он сказал ей, что это бессмысленно, поскольку она не получит преимущества от антител, если на нем будет презерватив.
Но прежде чем действие перешло в решающую фазу, в комнату вошел журналист, сильно удивив полуобнаженного врача. Впрочем, тот быстро нашелся, заявив: "Я делаю это для своих исследований - и для других людей, которых я спасаю".
Через своего адвоката Миньелло сказал: «Я, который успешно лечил сотни женщин на протяжении более 40 лет... только предложил альтернативное лечение, которое дало результаты», добавив, что он никогда не заставлял женщин заниматься с ним сексом.
В результате телевизионного расследования 15 других женщин заявили, что они также стали жертвами доктора и его сексуального «лечения».
Марика Массара, координатор Центра по борьбе с насилием в Бари, сказала: «Мы получили несколько отчетов за последние несколько дней, десятки. Женщины, которые пережили похожую ситуацию, объединились. Некоторые думают о том, чтобы сообщить об этом, другие боятся, в том числе потому, что уровень вторичной виктимизации, свидетелями которой мы являемся, очень высок».
Тем временем прокурор Бари начал расследование, которое в настоящее время находится на предварительной стадии.
В результате телевизионного расследования 15 других женщин заявили, что они также стали жертвами доктора и его сексуального «лечения».
Марика Массара, координатор Центра по борьбе с насилием в Бари, сказала: «Мы получили несколько отчетов за последние несколько дней, десятки. Женщины, которые пережили похожую ситуацию, объединились. Некоторые думают о том, чтобы сообщить об этом, другие боятся, в том числе потому, что уровень вторичной виктимизации, свидетелями которой мы являемся, очень высок».
Тем временем прокурор Бари начал расследование, которое в настоящее время находится на предварительной стадии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Джовани Минелло врач-мошенник гинеколог криминал мошенничество обман обманутые пациентки скандал
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