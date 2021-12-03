Загадка Вселенной: 10 фактов о темной материи

Если бы темная материя была похожа на привычную нам, она бы могла концентрироваться в одном месте. Но это не так, иначе ее было бы проще найти и она составляла бы сама из себя что-то вроде комков (а может, и планет).

Например, скопление Bullet Claster, появившееся после столкновения двух галактик, можно обнаружить распределение обычной и темной материи. Первой – с помощью рентгеновского излучения, а второй – с помощью гравитационного линзирования, о котором вы читали выше.

Данные, полученные благодаря наблюдениям за скоплением, демонстрируют, что темная материя практически не смешалась между собой, а видимая материя исказилась и замедлилась.

Такое свойство объясняет и многие вопросы, связанные с космическим микроволновым фоном и формированием галактической структуры.

Благодаря ей формируются новые структуры

Темная материя, как мы писали выше, мало взаимодействует между собой. В конечном счете это приводит и к тому, что при расширении нашей Вселенной первой на месте оказывается она. И она же гравитационно притягивает структуры: этакие волокна, по которым позже прокладывает дорожку видимая материя и образует галактики.

Это видно и на компьютерных моделях формирования материи: прежде всего мы видим, что распределяется темная материя. А позднее на месте темной материи формируется видимая.