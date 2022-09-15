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9 физических опытов, которые позволяют лучше понять природу явлений

9 физических опытов, которые позволяют лучше понять природу явлений

Автор:
15 сентября 2022 15:28
Сообщество : Наука
Метки: интересно   наглядно   научпоп   опыты   физика   физические опыты   
654
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Можно 100 раз прочитать объяснение какого-либо закона или явления в учебнике физики, а можно один раз посмотреть на опыт и понять. В данном посте не будет чего-то таинственного или неизвестного, чего бы не проходили на уроках в школах. Но уверяю, что будет очень интересно.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   наглядно   научпоп   опыты   физика   физические опыты   
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1  комментарий
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871
ChePaev 13 минут назад
В школе идет урок физики: Учитель говорит: смотрительно внимательно
ребята, что сейчас произойдет, когда я соединю эти два проводка...
Евгений Александрович, а не е.б.н.е.т? Да нет, не должно.... КТО СКАЗАЛ??!!
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