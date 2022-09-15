9 физических опытов, которые позволяют лучше понять природу явлений

Можно 100 раз прочитать объяснение какого-либо закона или явления в учебнике физики, а можно один раз посмотреть на опыт и понять. В данном посте не будет чего-то таинственного или неизвестного, чего бы не проходили на уроках в школах. Но уверяю, что будет очень интересно.

1. 0

2. Эффект Корнелиуса Бозника Физическое явление, которое назвали "эффектом Корнелиуса Бозника", не подвергалось научному описанию, так как не представляет научной или практической ценности, хотя и выглядит весьма эффектно - шарики, подвешенные на нитях разной длины, в первые секунды раскачиваются синхронно, но затем амплитуда их движения изменяется в соответствии с длиной нити, что создаёт необычное зрелище. 2022-09-15T15:28:40+03:00 Физическое явление, которое назвали "эффектом Корнелиуса Бозника", не подвергалось научному описанию, так как не представляет научной или практической ценности, хотя и выглядит весьма эффектно - шарики, подвешенные на нитях разной длины, в первые секунды раскачиваются синхронно, но затем амплитуда их движения изменяется в соответствии с длиной нити, что создаёт необычное зрелище.

3. Ломание палки на бумажных кольцах Можно 100 раз прочитать объяснение какого-либо закона или явления в учебнике физики, а можно один раз посмотреть на опыт и понять. В данном посте не будет чего-то таинственного или неизвестного, чего бы не проходили на уроках в школах. Но уверяю, что будет очень интересно. 2022-09-15T15:28:40+03:00

4. Поющая Труба Можно 100 раз прочитать объяснение какого-либо закона или явления в учебнике физики, а можно один раз посмотреть на опыт и понять. В данном посте не будет чего-то таинственного или неизвестного, чего бы не проходили на уроках в школах. Но уверяю, что будет очень интересно. 2022-09-15T15:28:40+03:00

5. Скатывание цилиндров с наклонной плоскости Можно 100 раз прочитать объяснение какого-либо закона или явления в учебнике физики, а можно один раз посмотреть на опыт и понять. В данном посте не будет чего-то таинственного или неизвестного, чего бы не проходили на уроках в школах. Но уверяю, что будет очень интересно. 2022-09-15T15:28:40+03:00

6. Распределение Гаусса Можно 100 раз прочитать объяснение какого-либо закона или явления в учебнике физики, а можно один раз посмотреть на опыт и понять. В данном посте не будет чего-то таинственного или неизвестного, чего бы не проходили на уроках в школах. Но уверяю, что будет очень интересно. 2022-09-15T15:28:40+03:00

7. Правило Ленца Правило Ленца определяет направление индукционного тока и гласит: Индукционный ток всегда имеет такое направление, что он ослабляет действие причины, возбуждающей этот ток. 2022-09-15T15:28:40+03:00 Правило Ленца определяет направление индукционного тока и гласит:



Индукционный ток всегда имеет такое направление, что он ослабляет действие причины, возбуждающей этот ток.

8. Гнущееся стекло Можно 100 раз прочитать объяснение какого-либо закона или явления в учебнике физики, а можно один раз посмотреть на опыт и понять. В данном посте не будет чего-то таинственного или неизвестного, чего бы не проходили на уроках в школах. Но уверяю, что будет очень интересно. 2022-09-15T15:28:40+03:00

9. Закон Бернулли Можно 100 раз прочитать объяснение какого-либо закона или явления в учебнике физики, а можно один раз посмотреть на опыт и понять. В данном посте не будет чего-то таинственного или неизвестного, чего бы не проходили на уроках в школах. Но уверяю, что будет очень интересно. 2022-09-15T15:28:40+03:00

10. Лазер в воде Можно 100 раз прочитать объяснение какого-либо закона или явления в учебнике физики, а можно один раз посмотреть на опыт и понять. В данном посте не будет чего-то таинственного или неизвестного, чего бы не проходили на уроках в школах. Но уверяю, что будет очень интересно. 2022-09-15T15:28:40+03:00