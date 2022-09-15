9 физических опытов, которые позволяют лучше понять природу явлений

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Можно 100 раз прочитать объяснение какого-либо закона или явления в учебнике физики, а можно один раз посмотреть на опыт и понять. В данном посте не будет чего-то таинственного или неизвестного, чего бы не проходили на уроках в школах. Но уверяю, что будет очень интересно.
2.
Эффект Корнелиуса Бозника
Физическое явление, которое назвали "эффектом Корнелиуса Бозника", не подвергалось научному описанию, так как не представляет научной или практической ценности, хотя и выглядит весьма эффектно - шарики, подвешенные на нитях разной длины, в первые секунды раскачиваются синхронно, но затем амплитуда их движения изменяется в соответствии с длиной нити, что создаёт необычное зрелище.
3.
Ломание палки на бумажных кольцах
4.
Поющая Труба
5.
Скатывание цилиндров с наклонной плоскости
6.
Распределение Гаусса
7.
Правило Ленца
Правило Ленца определяет направление индукционного тока и гласит:
Индукционный ток всегда имеет такое направление, что он ослабляет действие причины, возбуждающей этот ток.
Индукционный ток всегда имеет такое направление, что он ослабляет действие причины, возбуждающей этот ток.
8.
Гнущееся стекло
9.
Закон Бернулли
10.
Лазер в воде
Нужно ли больше подобных постов?
Источник:
АНТИФИШКИ
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ребята, что сейчас произойдет, когда я соединю эти два проводка...
Евгений Александрович, а не е.б.н.е.т? Да нет, не должно.... КТО СКАЗАЛ??!!