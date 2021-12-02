9 отчаянных исследователей, которых ничто не могло остановить

Одним из современных отчаянных путешественников является Федор Конюхов. Но сегодня мы хотим вас познакомить с другими людьми, оставившими след в истории.

Уэнделл Филлипс

Он получил ученую степень в области палеонтологии и в возрасте 27 лет отправился в свою первую экспедицию в Африку. Потом Филлипс не раз туда возвращался, чтобы исследовать Аравийскую пустыню.