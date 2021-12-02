9 отчаянных исследователей, которых ничто не могло остановить

Есть те, кто улучшает и совершенствует жизнь вокруг себя, проживая ее на одном месте. Но всегда находятся те, кого манят неизведанные дали и кто готов рисковать, но жить все равно на полную катушку.
Одним из современных отчаянных путешественников является Федор Конюхов. Но сегодня мы хотим вас познакомить с другими людьми, оставившими след в истории.
Уэнделл Филлипс
Он получил ученую степень в области палеонтологии и в возрасте 27 лет отправился в свою первую экспедицию в Африку. Потом Филлипс не раз туда возвращался, чтобы исследовать Аравийскую пустыню.
Вместе с командой они раскопали две древних столицы — Тинну и Мариб. Местные не оценили важности ученых изысканий и напали на группу: одного избили, второго почти месяц держали в плену. Если бы не открытия Филлипса, мир бы многого не узнал из прошлого Ближнего Востока.
Кадир Темори
События, произошедшие с главой археологического департамента в Кабуле, послужили основой фильма «Спасти Мес Айнак». В 2007 году Афганистан продал право на добычу меди Китаю.
Темори понимал, что времени на раскопки древнего буддийского города, чей возраст более 2000 лет, у него мало. Поэтому он копал практически круглые сутки, уклоняясь от давления китайской компании и разбираясь с недружелюбно настроенным правительством Афганистана.
Фариш Дженкинс
Этот увлеченный наукой человек поначалу служил в морской пехоте, а после окончания университета стал доктором философии, но также хорошо разбирался в палеонтологии, зоологии и анатомии.
В одной из африканских экспедиций чуть не пострадал от носорога, в Канаде и Гренландии мог стать жертвой белого медведя. Несмотря на риск и экстремальные условия, исследователь не оставлял свои поиски. Главным призом стала находка рыбы с зачатками ног, рыла и ушей.
Это была сенсация: окаменелый тиктаалик жил 375 миллионов лет назад, что является доказательством того, что жизнь зародилась в воде и вышла на сушу.
Джим Паттон
Сотрудник зоологического музея Калифорнии несколько раз отправлялся в дальние поездки с единственной целью — изучать млекопитающих. Он мог не раз погибнуть.
У берегов Мексики его лодка разбилась о скалы во время шторма, вместе с мексиканским рыбаком он боролся за жизнь 10 дней. У берегов Коста-Рики его лодка загорелась. В Бразилии же лодка, в которой он был, затонула менее чем за минуту, но он успел спастись.
Иван Спрайц
Антрополог из Словении неоднократно отправлялся на поиски останков цивилизации майя. Сквозь джунгли Амазонки трудно пробраться, порой почти невозможно, поэтому большинство экспедиций проводится на суше, где людей подстерегают ягуары, пумы, ядовитые змеи и совсем не безобидные насекомые.
Свою работу Спрайц считает романтичной, хотя риск заразиться смертельной болезнью в этом регионе велик.
Хайрам Бингем III
Гавайский парень получил образование в Гарварде и бросился на поиски древних городов в Южную Америку.
Ведутся споры, кто первым обнаружил Мачу-Пикчу, но в любом случае Бингем оказался первым, кто обнародовал свое открытие.
Уильям Монтгомери Макговерн
К 22 годам юноша, имевший 2 докторских степени (в богословии и философии), знал 17 языков. 10 лет ученый исследовал отдаленные уголки света, часто рискуя расстаться с жизнью молодым.
В поисках оставшихся от цивилизации инков руин Уильям потерял коллегу, а сам побывал в «объятиях» анаконды (ее длина бывает более 5 метров). Чтобы выжить, его команде какое-то время пришлось питаться только обезьяньим мясом, а на одной из церемоний местного племени ему пришлось выпить напиток, вызывающий галлюцинации.
Перси Фосетт
Этот британский авантюрист семь раз отправлялся в Южную Америку в поисках погибшей цивилизации.
Записки этого путешественника помогли Конан Дойлу написать книгу «Затерянный мир», но нашел ли сам Фосетт этот мир, нам неизвестно. Он мог попасться туземцам, анаконде или заразиться болезнью от гигантских насекомых в Амазонии.
Рой Чепмен Эндрюс
Сотрудник Музея естественной истории в США, ставший после мировых открытий его директором, изучал жизнь морских животных в Индонезии, Китае, Японии, Корее, на Аляске.
В пустыне Гоби исследователь наткнулся на кости динозавров, а потом и на их окаменелые яйца, что подтверждало идею, которой ранее не было доказательств. В своих поездках ученый мог погибнуть минимум 10 раз: он встречался с питоном, чуть не был убит бандитами, его могли загрызть собаки.
Источник:
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Аффтар, где майя и где Амазонка??? Школу прогуливаешь? А джунгли не на суше? В воде или даже под водой, да?