Сравнение размеров Вселенной

«Все познается в сравнении», — говорил философ Рене Декарт еще в XVII веке, а потом эту фразу перенял Фридрих Ницше. Выражение имеет широкий смысл и может быт применимо к любой жизненной ситуации.
Автор видео, которое прикреплено внизу, делает ролики, где сравнивает размеры различных вещей. Это могут быть статуи, небоскребы, волны и даже звездолеты из фантастических фильмов. Но этот ролик особенный, ведь он демонстрирует размеры всего, что есть во Вселенной: от самого маленького до самого большого. По словам самого автора, это была одна из самых сложных работ, которые он делал, но она же и самая захватывающая.
С каждым годом наука заходит все дальше благодаря развитию новых технологий. До XVII века врачи не знали, что есть микробы, до XIX, что есть вирусы, и кто знает, что на очереди. С развитием квантовой физики и созданием большого адронного коллайдера стало возможным находить самые крошечные частицы — квантовую пену, планковскую длину, планковскую частицу. Они настолько маленькие, что их длина измеряется в миллиардных долях йоктометров. Нейтрино, фундаментальная частица из квантовой физики, выглядит настоящим гигантом на их фоне, хотя его диаметр всего 1 йоктометр, но и он всего лишь песчинка по сравнению с разными кварками и протонами.
Далее мы видим атомы и молекулы воды, водорода, различные волны излучений цепи ДНК. Шкала измерения меняется на нанометры — и появляются вирусы, бактериофаги и микробы, а также «гигантские» клетки крови или кожи. На этом этапе автор вводит те вещи, которые мы можем видеть невооруженным взглядом: волос, пыль, срез листа бумаги или тихоходку, самое крошечное живое существо на планете. Также отлично демонстрируются разные виды волн, от инфракрасных до радиоволн.
Плавно автор переходит на людей, животных, предметы, здания и достопримечательности, постепенно увеличивая объекты. Тут можно заметить, что показано самое высокое дерево, статуя и небоскреб. Это секвойя, Статуя Единства в Индии и Бурдж-Халифа в ОАЭ. Но и они — маленькие крошки на фоне Эвереста или кометы Галлеи.
Нейтронные звезды и спутники планет сравниваются с размерами стран, а затем автор переходит к планетам и звездам. Наше огромное Солнце оказывается вовсе не таким гигантом на фоне Поллукса из созвездия Близнецов или Ригеля в поясе Ориона. Но дальше еще интереснее, когда смотришь на туманности, красных гигантов, галактики и их скопления на фоне бескрайней Вселенной.
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А если серьёзно, то это вообще все увлекающиеся астрономией и астрофизикой давно знают.
Всё верно. Мы лишь песчинка на пляже Вселенной...