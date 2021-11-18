Сравнение размеров Вселенной

С каждым годом наука заходит все дальше благодаря развитию новых технологий. До XVII века врачи не знали, что есть микробы, до XIX, что есть вирусы, и кто знает, что на очереди. С развитием квантовой физики и созданием большого адронного коллайдера стало возможным находить самые крошечные частицы — квантовую пену, планковскую длину, планковскую частицу. Они настолько маленькие, что их длина измеряется в миллиардных долях йоктометров. Нейтрино, фундаментальная частица из квантовой физики, выглядит настоящим гигантом на их фоне, хотя его диаметр всего 1 йоктометр, но и он всего лишь песчинка по сравнению с разными кварками и протонами.