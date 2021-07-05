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Физики доказали теорию Стивена Хокинга

Физики доказали теорию Стивена Хокинга (5 фото)

Автор:
05 июля 2021 08:30
Сообщество : Наука
Метки: Астрофизика   Стивен Хокинг   астрономия   горизонт событий   наука   теория относительности   физика   черная дыра   
1609
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Давняя теория Стивена Хокинга, глависшая, что горизонт событий - внешняя площадь черной дыры, из-за которой ничто не чспособно проникнуть назад в пространство, - не может сокращаться, была доказана физиками. 50 лет спустя после выводов Хокинга они нашли доказательства его выводов, пронаблюдав за черной дырой в реальности.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Астрофизика   Стивен Хокинг   астрономия   горизонт событий   наука   теория относительности   физика   черная дыра   
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5  комментариев
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341
Kabalist 40 минут назад
По отдельности все слова понимаю, а вот целиком многие предложения не понял. Автору плюс, а мне нужно было слушать маму. Говорила же, "учись сынок".
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Александр Полчаса назад
Хоть я и не прогуливал физику, но...
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2k
Андрей 48 минут назад
Эти и другие наблюдения за черной дырой вы можете проводить и дальше на порнхабе.
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−25
Шурик Час назад
Как за черной дырой можно наблюдать, если только недавно сделали сложное фото черной дыры???
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