Физики доказали теорию Стивена Хокинга

Исследователи подсчитали, что общая площадь горизонта обеих черных дыр составляла около 500 тысяч квадратных километров. Затем они использовали свою технику, чтобы зафиксировать площадь слившихся черных дыр. Это позволило команде вычислить массу и скорость вращения вновь образованной черной дыры, а также площадь ее горизонта. Они обнаружили, что она несколько больше общей площади горизонтов событий материнских дыр, хотя и сравнима с ними. "Данные показывают с огромной уверенностью, что площадь горизонта увеличилась после слияния, и что закон площади выполняется с очень высокой вероятностью, - сказал Иси. - Было облегчением узнать, что наш результат действительно соответствует парадигме, которую мы ожидаем увидеть, и действительно подтверждает наше понимание столь сложных материй, как слияния черных дыр».

Команда планирует продолжить проверку теоремы Хокинга о площадях. «Отрадно, что мы можем по-новому взглянуть на данные о гравитационных волнах и найти ответы на вопросы, которые раньше казались нам недоступными, - заявил Иси. - Мы можем продолжать извлекать информацию о том, что, как нам кажется, мы понимаем. Однажды эти данные могут выявить то, чего мы не ожидали».