Смертельная гонка: история освоения Южного полюса

Правда, тот факт, что у Кука фактически не было никаких доказательств как бы определил историю для Пири. Но и в дальнейшем, когда географы начали изучать документы из экспедиции второго, его слова подвергли сомнению. А все потому, что приборы того времени не позволяли определять местоположение с нынешней точностью. Поэтому и могло быть серьезное отклонение.

Норвежская экспедиция

Конечно, после покорения Северного полюса взор всех путешественников устремился на юг. Среди претендентов были и норвежцы, закаленные суровыми условиями климата, в котором они живут постоянно. Так, например, среди них был исследователь Фритьоф Нансен, который отправился на штурм Северного полюса еще в конце XIX века. Там он, правда, потерпел неудачу, и его инициативу перехватил Руаль Амундсен.