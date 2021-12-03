Смертельная гонка: история освоения Южного полюса

Когда мы говорим о великих географических открытиях, воображение рисует нам загадочные новые земли и богатства, как бы намекая на романтизм и приключения той эпохи. Но часто получается так, что мы забываем и о жертвах и страданиях, которые многие из первооткрывателей терпят. Так было и с Южным полюсом.
Бум полюсов
Дело в том, что путешественникам тогда казалось, что места с наиболее привлекательным климатом уже открыты. Поэтому среди путешественников началась настоящая гонка за полюса. Так, 6 апреля 1909 года американец Роберт Пири достиг Северного полюса. Но его соотечественник Фредерик Кук заявляет, что был там еще раньше – 21 апреля 1908 года.
Правда, тот факт, что у Кука фактически не было никаких доказательств как бы определил историю для Пири. Но и в дальнейшем, когда географы начали изучать документы из экспедиции второго, его слова подвергли сомнению. А все потому, что приборы того времени не позволяли определять местоположение с нынешней точностью. Поэтому и могло быть серьезное отклонение.
Норвежская экспедиция
Конечно, после покорения Северного полюса взор всех путешественников устремился на юг. Среди претендентов были и норвежцы, закаленные суровыми условиями климата, в котором они живут постоянно. Так, например, среди них был исследователь Фритьоф Нансен, который отправился на штурм Северного полюса еще в конце XIX века. Там он, правда, потерпел неудачу, и его инициативу перехватил Руаль Амундсен.
Амундсен был человеком необычным. Еще с юности его манили не экваториальные острова, а именно полюса. И он начал готовиться к осуществлению своей мечты.
К делу Амундсен подошел основательно: он понимал, что в суровых условиях будет недостаточно одних лишь знаний, а понадобятся еще выносливость и прекрасная физическая форма.
Также он не просто так поехал на Южный полюс, но и прежде бывал на самом южном континенте на всей планете. Так, в 1897-1899 годах Амундсен принял участие в бельгийской антарктической экспедиции. Там он, к слову, находился вместе с Фредериком Куком, который затем, по его собственным словам, покорил Северный полюс.
Уже в 1907 году путешественник занялся сбором средств и подготовкой к экспедиции к Северному полюсу. Сборы завершились спустя два года – в 1909 году, когда Пири и Кук начали оспаривать права за первенство открытия. Перспектива быть лишь вторым, а то и третьим, на полюсе его не прельщала, и он поменял направление.
Поддерживало амбициозного мужчину и правительство Норвегии. Даже когда он заявил, что его планы меняются на 180 градусов, его не оставили ни с чем. Более того, в Амундсена верили: у него был и опыт, и желание. Но был у Амундсена и знаменитый соперник.
Титулованный британец
Британская империя была первой во многих вещах. В покорении Южного полюса тоже хотелось быть первыми, поэтому еще в конце XIX – начале XX века корона организовала вторую свою экспедицию в Антарктиду.
Ей руководил офицер британского флота Роберт Ф. Скотт. Не сказать, что это был человек, заряженный на успех, но он был умен, опытен и по-британски прагматичен.
К слову сказать, британцы мало что понимали в том, что может понадобиться в арктической и антарктической пустынях. Так, например, им приходилось обращаться за консультациям к норвежцам. И выяснилось, что ни править собачьими упряжками, ни стоять на лыжах англичане не умеют. А это – навык необходимый в суровых условиях.
После своей первой экспедиции Роберт Скотт писал, что участники экспедиции были ужасно невежественны. Они не знали, сколько брать с собой еды, как готовить на печах, как разбивать палатки и даже как одеваться.
При этом их снаряжение даже не испытывали, не было системы вообще ни в чем, что признавал и сам Скотт.
В 1907 году один из участников этой провальной экспедиции, Эрнест Шеклтон, возглавил экспедицию непосредственно к полюсу. Своей цели он так и не достиг, но смог продвинуться вглубь континента. Так, он добрался до 88 градусов 23 минут южной широты, где до полюса остается всего 180 км.
Подготовка к Югу
Такое, конечно, не могло остаться без внимания Скотта. Хоть он и не стремился на юг, его самолюбие все же было уязвлено. В итоге в июне 1910 он начал собирать новую экспедицию с основной целью: достичь Южного полюса и обеспечить для Британской империи честь этого достижения.
При этом Скотт был в курсе планов Амундсена, но всерьез их не рассматривал. Ему казалось, что норвежец потерпит крах из-за небольшого опыта. Так думали и все остальные, кто прогнозировал что-либо касательно будущего Южного полюса.
После первой экспедиции Скотт сделал выводы: без собачьих упряжек не обойтись. Но во втором его штурме юга они все равно остались лишь частью транспорта. Упор же сделан был на новинку того времени – мотосани. Ну и лошадей, конечно. Про лыжи все вновь как-то забыли.
При этом о лыжах и собаках помнил Амундсен. Он набрал большое количество ездовых собак, а все члены его команды хорошо стояли на лыжах. Кроме того, что собаки - выносливые животные, их мясо можно есть.
И вот наступил январь 1911 года. 4 числа на берега Антарктики высаживается Скотт – в 1381 км от точки полюса. Они собирались идти по тому же маршруту, что и Шеклтон: ведь по его пути оставалось всего 180 км.
Амундсен высадился в другом месте: его лагерь располагался в Китовой бухте, и впереди было 1285 км до полюса, которые прежде не проходил никто.
Гонка
Конечно, и Амундсен, и Скотт знали друг о друге. Когда они начали подготовку к своему длинному маршруту, они лишь в общих чертах были ознакомлены с планом конкурента.
Во время подготовки к выдвижению, 4 февраля, корабль экспедиции Скотта зашел в Китовую бухту, и там обнаружила норвежцев. У них все было, в целом, хорошо.
Скотта информация о том, что конкуренты уже здесь, шокировала. Большинство из них – тоже. Все дело в том, что в отличие от экспедиции норвежцев, у британцев были трудности. Лошади плохо переносили низкие температуры, одни мотосани сломались, а подготовка была на низком уровне.
Некоторые из членов британской экспедиции предлагали ворваться в лагерь норвежцев и всех их перебить. Сам Скотт при этом смог взять себя в руки. В его дневнике сказано, что лучшим вариантом будет вести себя так, как будто ничего этого и вовсе не произошло.
В этот момент уже стало очевидно, что собаки – это то, что нужно. Но Скотт все еще не сдавался и верил, что его преимущество в исследованном маршруте куда более важно.
А в этот момент в мире уже узнали, что две команды стартуют практически одновременно. Более того, воспринималась эта гонка скорее как спортивное состязание, и многие не задумывались, что здесь могут пострадать люди.
В ледяное пекло
Зимовку обе команды провели в своих лагерях, готовясь к экспедиции. Норвежцы начали путь 19 октября 1911 года, а британцы – лишь 1 ноября из-за непогоды и проблем с лошадьми.
При этом экспедиция Амундсена особо не задумывалась о том, где сейчас британцы, тогда как среди экспедиции Скотта говорили исключительно о норвежцах.
Со временем, конечно, у обеих команд начались трудности. Проблема Амундсена была в том, что собаки начали умирать. Но их было настолько много, что это оказалось в принципе незначительным. К тому же, после 85 широты норвежцы оказались в зоне глубоких трещин на высоте свыше 3 тысяч метров над уровнем моря. Пройти ледник было тяжело, что отражено и в названиях, данным этой местности: Чертов ледник и Танцплощадка дьявола.
А вот у Скотта дела шли из рук вон плохо. Лошади умирали чуть ли не постоянно, еще одни мотосани разбились. В конечном итоге идти приходилось своими силами. Да так, что постепенно становилось ясно: вставать нужно на лыжи. Но вот только британцы не умели этого.
6 декабря 1911 года норвежская экспедиция достигла крайней точки экспедиции Шеклтона. До полюса оставалось 200 километров.
Покорители полюса
14 декабря 1911 года около трех часов дня первооткрыватели Южного полюса Руаль Амундсен, Хельмер Хансен, Сверре Хассель, Оскар Вистинг и Олаф Бьоланд достигли низшей точки Земли. Покорение полюса они отпраздновали выкуриванием сигар и установкой флага Норвегии.
При этом Амундсен учел все предыдущие неучтенности. Так как приборы все еще были неточными, три дня Амундсен кружил по окрестности и проводил множество измерений, проверяя, на том ли месте его команда поставила флаг.
Когда команда покидала полюс, на месте они оставили палатку с норвежским флагом с бумагами, адресованными королю Норвегии Хокону VII и письмом для Роберта Скотта.
«Дорогой капитан Скотт, поскольку Вы, вероятно, станете первым, кто достигнет этого места после нас, я любезно прошу направить это письмо королю Хокону VII. Если Вам пригодятся любые из вещей в этой палатке, не стесняйтесь их использовать. С уважением желаю Вам благополучного возвращения. Искренне Ваш, Руаль Амундсен».
Уже 25 января 1912 года норвежская экспедиция была в базовом лагере.
Разочарование
Роберт Скотт не знал о том, что его конкуренты преуспели раньше. 3 января 1912 года он расстался со вспомогательным отрядом и выдвинулся полюсом с Эдвардом Уилсоном, Генри Бауэрсом, Эдгаром Эвансом и Лоуренсом Отсом.
15 января они разбили «Последний склад», от которого до полюса оставалось 30 миль. А на следующий день нашли остатки лагеря и собачьи следы.
«Тут мы поняли всё. Норвежцы опередили нас и первыми достигли полюса», — написал Скотт в дневнике.
17 января они натыкаются на палатку Амундсена и нашли его письмо. Так они поняли, что проиграли. Конечно, измученные британцы были окончательно деморализованы.
«Великий Бог! Это страшное место, а нам и без того ужасно сознавать, что труды наши не увенчались завоеванием первенства. Конечно, прийти сюда тоже что-нибудь да значит, а ветер завтра может стать нашим другом! Теперь — рывок домой и отчаянная борьба за право доставить весть первыми. Не знаю, выдержим ли мы?», — написал Скотт в дневнике.
2 февраля один из членов отряда, Эдгар Эванс, получает тяжелую травму головы после падения в трещину. О том, что это действительно серьезная травма, его товарищи не догадывались. С каждым днем двигаться ему становилось все тяжелее, и 17 февраля он после потери сознания скончался.
15 февраля умирает Лоуренс Отс, который получил сильнейшее обморожение ног. Он попросил товарищей бросить его на леднике, чтобы остальные спаслись. Но этого не стали делать, тогда он просто выполз из палатки босым. Этому никто не помешал.
21 марта Скотт и оставшиеся в живых члены экспедиции остановились в 20 км от склада снаряжения и продовольствие. Двигаться дальше мешало и отсутствие сил, и сильнейший буран.
29 марта Роберт Скотт пишет в дневнике в последний раз:
Каждый день мы собирались отправиться к складу, до которого осталось 11 миль, но за палаткой не унимается метель. Не думаю, чтоб мы могли теперь надеяться на лучшее. Будем терпеть до конца, но мы слабеем, и смерть, конечно, близка. Жаль, но не думаю, что смогу писать ещё. Ради Бога, не оставьте наших близких!».
Обвинения
12 ноября 1912 года поисковая группа нашла палатку Скотта. Он, вероятнее всего, умер последним: все записи участников похода лежали рядом с ним. Погибших так и оставили в ледяной пустыне. Над ними возвели высокую пирамиду из снега.
В это время Амундсен путешествовал по миру с лекциями и получал различные награды. В феврале 1913 года весть об участи Скотта и его группы дойдет до всего мира.
«Я пожертвовал бы славой и всеми деньгами, сумей я таким путём уберечь Скотта от ужасной гибели», — говорил норвежец в интервью.
Раскаяние за открытие, правда, оказалось несколько наигранной. Так, в письме своему брату он высказывался, что судьба Скотта повысила интерес к его докладам, и популярность, казалось бы, ушедшая восвояси, вновь вернулась к нему.
В итоге некоторые даже начали обвинять Амундсена в гибели экспедиции Скотта. В обвинение ему ставили и то, что он написал то самое письмо, окончательно деморализовавшее британцев, и то, что он не оставил необходимых припасов.
Амундсен и его триумф
До конца своей жизни Амундсен исследовал полярные широты. Он в итоге все же достиг и Северного полюса, а в 20-е годы он стал одним из первых, кто применил дирижабли для исследования Арктики.
Не сказать, чтобы он был обычным человеком. Детей у него так и не было, да и жены – тоже. В 1928 году он отправился на поиски экспедиции Умберто Нобиле, дирижабль которого разбился в Арктике.
18 июня на гидроплане «Латам» всего с несколькими спутниками он вылетел на поиски. А осенью 1928 года нашли поплавок и бензобак этого гидроплана. В итоге последним пристанищем для него стало Баренцево море.
Источник:
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