Удивительные старинные снимки гонки 1000-мильной гонки 1900 года

В 1900 году автомобили казались ненамного лучше конных повозок, которые они должны были заменить. Двигатели обладали мощностью около 12 лошадиных сил, но сами автомобили считались громкими, грязными и ненадежными. Пытаясь улучшить этот имидж – как минимум, развеять миф о ненадежности – Автомобильный клуб Великобритании и Ирландии организовал 1000-мильную гонку 1900 года.
Участники должны были доехать из Лондона в Эдинбург и обратно, 1000 миль всего за 20 дней, чтобы показать, на что способен автомобиль. Гонка имела оглушительный успех. Более половины участников финишировали, и, хотя некоторые водители не отказывали себе в выпивке во время перерывов на обед, единственными жертвами стали одна несчастная собака и «неуправляемая» лошадь.
С 23 апреля по 12 мая через Великобританию промчалось 65 автомобилей, прерываясь лишь на четыре подъема на холм и одно испытание скорости. Согласно современному описанию гонки в Brisbane Courrier, ее цель состояла в том, чтобы доказать, что автомобиль является «серьезным и надежным средством передвижения, а не игрушкой, опасной и неприятной как для публики, так и для ее владельца».
Маршрут был амбициозным. Участники стартовали в Лондоне и проехали через Бристоль, Бирмингем и Манчестер по пути на север в Эдинбург. По данным Grace’s Guide, некоммерческого проекта, документирующего историю британской промышленности, водители пересекли Ньюкасл, Шеффилд и Ноттингем, возвращаясь в Лондон, преодолевая примерно 100 миль (около 160 километров) в день.
По общему мнению, гонка удалась. Courrier сообщает, что 46 автомобилей, стартовавших в гонке, вернулись в Лондон. Руководство Grace’s Guide называет число 35, но даже это весьма впечатляет, особенно если учесть, что единственными жертвами стали одна собака и «одна неуправляемая лошадь», которая сломала ногу при столкновении с автомобилем, после чего ее пришлось пристрелить. Гонку выиграл Чарльз Стюарт Роллс (один из основателей Rolls-Royce), который управлял автомобилем Panhard с мощностью 12 лошадиных сил, разгонявшимся до 60 километров в час.
Источник:
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