Удивительные старинные снимки гонки 1000-мильной гонки 1900 года

С 23 апреля по 12 мая через Великобританию промчалось 65 автомобилей, прерываясь лишь на четыре подъема на холм и одно испытание скорости. Согласно современному описанию гонки в Brisbane Courrier, ее цель состояла в том, чтобы доказать, что автомобиль является «серьезным и надежным средством передвижения, а не игрушкой, опасной и неприятной как для публики, так и для ее владельца».