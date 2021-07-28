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Удивительные старинные снимки гонки 1000-мильной гонки 1900 года

Удивительные старинные снимки гонки 1000-мильной гонки 1900 года (12 фото)

Автор:
28 июля 2021 08:01
Сообщество : Автомир
Метки: автомобили   гонка   история   история авто   начало 20-го века   старые фотографии   
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В 1900 году автомобили казались ненамного лучше конных повозок, которые они должны были заменить. Двигатели обладали мощностью около 12 лошадиных сил, но сами автомобили считались громкими, грязными и ненадежными. Пытаясь улучшить этот имидж – как минимум, развеять миф о ненадежности – Автомобильный клуб Великобритании и Ирландии организовал 1000-мильную гонку 1900 года.

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Метки: автомобили   гонка   история   история авто   начало 20-го века   старые фотографии   
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Alexander Woyz 12 минут назад
Это был прорыв сознания и технологий
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