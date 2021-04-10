Археологи нашли в Египте золотой город

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Археологи объявили об обнаружении в Луксоре легендарного Золотого города. Поселение возрастом 3500 лет было построено фараоном Аменхотепом III, дедом Тутанхамона. Поселение с жилыми зданиями, хозяйственными постройками и лавками, окруженное крепостной стеной, уже называют самой значимой археологической находкой современ обнаружения гробницы Тутанхамона 100 лет назад.
Археологи обнаружили в окрестностях Луксора Золотой город - легендарное поселение Древнего Египта возрастом 3500 лет. Золотой город основал Аменхотеп III, дед фараона Тутанхамона. Его уже называют археологической находкой столетия.
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Луксор считается местом, где располагались наиболее древние египетские поселения. Именно здесь находится знаменитая Долина Царей - место захоронений древних фараонов. Золотой город также считается одним из древнейших поселений Египта. Этим статуэткам, найденным на его территории, больше 3000 лет.
Золотой город великолепно сохранился: археологи обнаружили практически нетронутые стены жилищ и внутренние помещения, где во множестве находятся повседневные предметы, инструменты, кольца, амулеты в виде скарабеев и другие украшения, посуда, а также глиняные кирпичи с печатью Аменхотепа.
В городе обнаружены не только жилые дома, но и пекарни, мастерские ремесленников, а также захоронения людей и животных.
Бетси Брайан, профессор египтологии Университета Балтимора, назвала Золотой город "самой значительной находкой египтологов со времен гробницы Тутанхамона".
Раскопки Золотого города начались в сентябре 2020 года. Всего через несколько недель ученые обнаружили стены городских построек, некоторые из которых достигали трех метров высоты.
Город был обнаружен в окрестностях Луксора, между храмом Рамзеса III в Мединет Абу и храмом Аменхотепа III в Мемноне.
Стены некоторых городских строений покрыты иероглифами, которые после расшифровки могут раскрыть ученым подробности жизни обитателей Золотого города.
Датировке города помогли иероглифические надписи на глиняных сосудах, которые смогли расшифровать ученые.
По мнению историков, Золотой город был административным и промышленным центром Египта во времена Аменхотепа III. В городе были построены целых три дворца фараона.
Городрасположен недалеко от Долины Царей, где в скальных гробницах похоронены фараоны 18-20 династий, правившие с 1550 по 1069г.г. до н.э.
Там же, в Долине Царей, в 1922 году была найдена гробница Тутанхамона, которая считалась самой ценной находкой современных египтологов. Теперь ученые утверждают, что Золотой город станет еще более ценным приобретением для науки.
В юной части города была обнаружена большая пекарня с печами и большим количеством кухонной посуды. "Судя по размеру, этобыла большая пекарня с большим числом работников", - говорят участники раскопок.
Сейчас археологи изучают следующий городской квартал. По мнению ученых, здесь располагались жилые и административные здания - они больше по размерам и комфортнее, чем в квартале ремесленников. Весь этот район окружен зигзагообразной стеной с единственным входом, который ведет сначала в коридор, а потом в жилые помещения. Такое устройство, полагают археологи, позволяло обеспечивать безопасность находившихся внутри.
Золотой город таит в себе важную загадку. Через год после того, как была изготовлена часть найденных при раскопках горшков, Золотой город был заброшен, а столица перенесена в Амарну. Ученые не знают, почему это произошло, и надеются, что новые находки помогут им разгадать секрет.
В городе найдено множество промышленных орудий для работы с металлом и глиной, в частности, формы для изготовления амулетов и украшений для дома.
По мнению ученых, множество ремесленников в Золотом городе занимались изготовлением украшений для гробниц и храмов. Вероятно, это было основной специализацией горжан.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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