Археологи нашли в Египте золотой город

Сейчас археологи изучают следующий городской квартал. По мнению ученых, здесь располагались жилые и административные здания - они больше по размерам и комфортнее, чем в квартале ремесленников. Весь этот район окружен зигзагообразной стеной с единственным входом, который ведет сначала в коридор, а потом в жилые помещения. Такое устройство, полагают археологи, позволяло обеспечивать безопасность находившихся внутри.