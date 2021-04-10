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Археологи нашли в Египте золотой город

Археологи нашли в Египте золотой город (22 фото)

Автор:
10 апреля 2021 13:47
Сообщество : Исторические факты
Метки: артефакты   археология   древний египет   золотой город   история   луксор   находки   открытие   
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Археологи объявили об обнаружении в Луксоре легендарного Золотого города. Поселение возрастом 3500 лет было построено фараоном Аменхотепом III, дедом Тутанхамона. Поселение с жилыми зданиями, хозяйственными постройками и лавками, окруженное крепостной стеной, уже называют самой значимой археологической находкой современ обнаружения гробницы Тутанхамона 100 лет назад.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: артефакты   археология   древний египет   золотой город   история   луксор   находки   открытие   
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Mellivora Полчаса назад
Из золота тут только название. Все остальное в Британию вывезли?
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