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23 самые необычные карты

23 самые необычные карты (24 фото)

Автор:
18 июля 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: география   история   картография   карты   наш мир   необычно   удивительно   факты   
1164
24
Эти карты помогут вам взглянуть на мир с другой стороны!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: география   история   картография   карты   наш мир   необычно   удивительно   факты   
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Ф Ив Час назад
"Страны,в которых бить детей противозаконно" - с каких это пор Курильские острова стали частью Японии?
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50k
stabskapitan 44 минуты назад
Ух ты, кто-то открыл для себя раздел высшей математики под названием "Теория графов"

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50k
stabskapitan 47 минут назад
Вот меня в школе учили, что сие изображение есть ФИЗИЧЕСКАЯ карта. Сколько можно одну и ту же ошибку, на одной и той же карте делать.
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50k
stabskapitan 50 минут назад
Странно, в четырехязычной Швейцарии жители говорят на одном языке? Наверно автор что-то знает о швейцарском языке...
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