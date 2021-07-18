23 самые необычные карты

Автор:
18 июля 2021 08:30
Эти карты помогут вам взглянуть на мир с другой стороны!
"Я сделал карту из Лего на основе Гугл-карт и топологических карт планеты"
Такой была бы карта Африки, разграниченной по территориям проживания разных этносов, говорящих на разных языках
"Я вышивала эту карту три года!"
Если бы в Антарктике не было льда, ее карта выглядела бы вот так
Карта Китая и приграничных государств, нарисованная вручную и подписанная по-китайски
Среднее количество языков, на которых говорят жители стран Евросоюза
"Я рисую карту США, где каждый штат будет нарисован одной линией. Сегодня я звкончил седьмой по счету"
Топографическая карта Римской империи
Карта распространения мифических животных в США
Что означают метки на топографической карте?
"Мой друг открыл мастерскую по изготовлению изделий из дерева, а я сделал ему украшение для торгового зала"
Нарисованная вручную карта шести префектур Японии
Самая необычная карта Британии
Страны,в которых бить детей противозаконно
"Вот так мой 12-летний сын нарисовал карту Балкан"
Так выглядели бы Великие озера и река Сен-Лоран на карте Европы
Число людей в разных странах, согласившихся с формулировкой: "Никто не совершенен, но нашакультура превосходит другие культуры"
Карта Восточного полушария, выполненная из имбирного хлеба
Средний возраст первого брака в разных странах
Такой будет Африка через 10 миллионов лет
Савнительная карта Ганы и Империи Ганы
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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А по факту думаю речь не о количестве оф языков в стране, а по владения отдельвщятым человеком.
Например одновременно владение нем и анг или русским и немецким.
Французы очень ревностны к языку, многие кроме франц другие вобще не признают и игнорируют.