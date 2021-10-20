"Даже если я сел за руль без прав...": боец ММА возмутился жестким задержанием

Азиз Камалов попытался отогнать авто, но на просьбу предъявить права показать документы не смог. Парня задержали, надев наручники. Он считает, что это явно было лишним, а поклонники бойца и вовсе уверены, что правоохранители в данном конкретном случае просто беспредельничали, нарушив все возможные нормы и законы.
Азиз Камалов, рассказывая об этой ситуации, недоумевает: "стояли, никому не мешали". В чем же дело? На странице своего Инстаграм боец подробно вспоминает о том самом дне. По его словам, сотрудники ДПС на автовокзале попросили перепарковать авто, и когда он сел за руль, попросили права. Никаких документов при себе у возвращавшегося с турнира из Сочи бойца не было. В результате Камалова задержали, применив силу и отвезли в отдел.
За что?
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Между тем, в ГУ МВД по Краснодарском краю сообщают, что задержание и последующий арест на сутки Камалова были абсолютно обоснованными: "Водитель транспортного средства отказался предоставить сотрудникам полиции водительское удостоверение для составления административного материала, а также изначально представился сотрудникам полиции недостоверными сведениями о себе, чем пытался ввести полицейских в заблуждение с целью ухода от административной ответственности". В отношении молодого человека были составлены административные протоколы за неповиновение сотруднику полиции, тонировку и езду без прав.
А полиции, видимо, предстоить проверить, кто был за рулем авто, когда Камалов с приятелями ехали из Сочи. Боец уверяет, что был в тот момент пассажиром. Тогда зачем сидел за рулем, когда к нему обратились с просьбой отогнать авто стражи порядка? Столько вопросов и так мало ответов.
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"Я хотел только познакомиться с девушкой"
"Я опаздывал, мне нужно быстрее"
"Он сам первый в одиночку на нашу дружную отару кидаться начал, мы просто защищались"
заипали стадоходящие.
А он вообще старушку через дорогу ппереводил
- Однако, предположим,стояла машина с "братьями" у автовокзала и мешала.
Подъехали менты и попросили перепарковать авто.
Ты садишься за руль,исполняешь требование и тебя просят предъявит документы.
А документов-то и нет.... Выйди из машины..наручники.....
- В общем,цепь действия на полноценную подставу очень сложная.
Менты прямо обладают даром предвидения, знают что за руль сядет именно "бесправный водитель".
Вообще,все как-то не логично.
- Менты с самого начала требуют документ прежде чем чего-то там проверять.
- А чья машина-то была? Если твоя, то где твои права?
- Если она не твоя и ты без прав,то какого хрена ты сел за баранку?
- Очень странны эти наручники. К чему они если водитель не оказывает сопротивление?
То есть, борцуха в принципе считает нормой, рулить самоходной повозкой, основываясь принципом: "Брат-сват, атвичаю, права есть жЫ, у меня, завтра приходи сюда, мамой клянусь, всё принесу покажу, от души, огонь, пушка брат, до завтра!"
один просил предьявить документы, после того как я передавал первому сотруднику, второй как бы невзначай просил переставить на пару метров вперед машину под предлогом что она якобы мешает.
я отказывался а именно, отвечая на их удивленный детский вопрос "почему", - "не могу, у меня нет прав на руках"
ребята категорически не покупайтесь на это разводилово