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"Даже если я сел за руль без прав...": боец ММА возмутился жестким задержанием

"Даже если я сел за руль без прав...": боец ММА возмутился жестким задержанием (4 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2021 12:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   задержание. Азиз Камалов   мма   полиция   спорт   
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Азиз Камалов попытался отогнать авто, но на просьбу предъявить права показать документы не смог. Парня задержали, надев наручники. Он считает, что это явно было лишним, а поклонники бойца и вовсе уверены, что правоохранители в данном конкретном случае просто беспредельничали, нарушив все возможные нормы и законы.


Азиз Камалов, рассказывая об этой ситуации, недоумевает: "стояли, никому не мешали". В чем же дело? На странице своего Инстаграм боец подробно вспоминает о том самом дне. По его словам, сотрудники ДПС на автовокзале попросили перепарковать авто, и когда он сел за руль, попросили права. Никаких документов при себе у возвращавшегося с турнира из Сочи бойца не было. В результате Камалова задержали, применив силу и отвезли в отдел.


Между тем, в ГУ МВД по Краснодарском краю сообщают, что задержание и последующий арест на сутки Камалова были абсолютно обоснованными: "Водитель транспортного средства отказался предоставить сотрудникам полиции водительское удостоверение для составления административного материала, а также изначально представился сотрудникам полиции недостоверными сведениями о себе, чем пытался ввести полицейских в заблуждение с целью ухода от административной ответственности". В отношении молодого человека были составлены административные протоколы за неповиновение сотруднику полиции, тонировку и езду без прав.



А полиции, видимо, предстоить проверить, кто был за рулем авто, когда Камалов с приятелями ехали из Сочи. Боец уверяет, что был в тот момент пассажиром. Тогда зачем сидел за рулем, когда к нему обратились с просьбой отогнать авто стражи порядка? Столько вопросов и так мало ответов.



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Метки: Ynews   задержание. Азиз Камалов   мма   полиция   спорт   
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56  комментариев
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9k
Бендер Родригес 2 часа назад
Обезьяна. А почему обезьяна? А потому, что, если бы был нормальным человеком - такой ситуации не возникло бы.
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4k
Sabay 13 минут назад
Рафик неувиноват.(с) как впрочем и заведено у гамадрил.
"Я хотел только познакомиться с девушкой"
"Я опаздывал, мне нужно быстрее"
"Он сам первый в одиночку на нашу дружную отару кидаться начал, мы просто защищались"
заипали стадоходящие.
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137
ton 20 минут назад
Рафик был вообще невиновный: его сотрудники насильно за руль посадили, и давай документы требовать
А он вообще старушку через дорогу ппереводил
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3k
Дмитрий 22 минуты назад
Очередной яркий пример(да простите за прямоту) дол...зма. Человек на ровном месте сам себе создал проблемы. Что мешало просто назвать свою фамилию? Что мешало не имея водительского удостоверения не садиться за руль автомобиля? Но! Ведь он же был 1000% уверен, что он прав, а ещё, что наиболее вероятно(!), что ему так можно!!!! И это даже не самоуверенность, а простые дешёвые понты! 100% уверен, что если бы он без понтов, просто объяснил сотрудникам ГИБДД что и как, 100 % этой истории не случилось бы ни когда!!!!
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350
Елена Букреева Полчаса назад
Может и разводилово. Но раз ты без прав сел за руль, значит, виноват и веди себя скромнее.
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3k
mtonaka Полчаса назад
Рафики ни когда не виноваты...
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6k
dikijjim Полчаса назад
800500+всех их в родной исламабад.
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6k
dikijjim Полчаса назад
наконец то начали бородатых щемить как они наших в Чечне, всех их к ногтю увидел бороду наручники сразу,и депортация по прописке.
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34k
Антон Полчаса назад
Не виноватая я! Они сами ко мне пришли!
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−2
apqurhf Полчаса назад
с братьями ехал? прям все братья? или, хер знает, с кем мамки пихались, может, отец один у всех?
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6k
corell 43 минуты назад
Любой борцуха всегда неуиноват жи. Он просто рядом стоял, а его попросили. А машину менты подбросили.
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5k
Ruk 44 минуты назад
я бы на месте полицаев прострелил ему колено как только начал бычить, а то что начал даже сомнения нет
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1k
Moon24 45 минут назад
Полицейские правильно все сделали
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2k
Sergius SPb 47 минут назад
Че-та не понятно, типа ментовской развод?
- Однако, предположим,стояла машина с "братьями" у автовокзала и мешала.
Подъехали менты и попросили перепарковать авто.
Ты садишься за руль,исполняешь требование и тебя просят предъявит документы.
А документов-то и нет.... Выйди из машины..наручники.....
- В общем,цепь действия на полноценную подставу очень сложная.
Менты прямо обладают даром предвидения, знают что за руль сядет именно "бесправный водитель".
Вообще,все как-то не логично.
- Менты с самого начала требуют документ прежде чем чего-то там проверять.
- А чья машина-то была? Если твоя, то где твои права?
- Если она не твоя и ты без прав,то какого хрена ты сел за баранку?
- Очень странны эти наручники. К чему они если водитель не оказывает сопротивление?
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17k
Vital Idol 54 минуты назад
я так понял, что он стоял с нарушением, к нему подошли сотрудники попросили перепарковать и естественно спросили доки, тк есть основание для проверки - нарушение, доков не оказалось...ну, а далее все эти сопли
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28k
LEPA 59 минут назад
Борцун видать давно решил,что он круче варёных яиц,и можно на раз-два быковать с простым инспектором. Но всё почему то пошло не по сценарию.)))
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3k
OLDer Час назад
несколько раз меня пытались развети ГАЙцы
один просил предьявить документы, после того как я передавал первому сотруднику, второй как бы невзначай просил переставить на пару метров вперед машину под предлогом что она якобы мешает.
я отказывался а именно, отвечая на их удивленный детский вопрос "почему", - "не могу, у меня нет прав на руках"
ребята категорически не покупайтесь на это разводилово
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−7
. Час назад
БЕЙ ЧУРОК !

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3k
Севастьян Час назад
Сдаётся мне ,что не все причесано было как поет акыном в своей инсте.Косячить и потом быковать надо меньше было,а то напялил нимб сам на себя и солнца не видит.
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24k
Dobry vojak Svejk Час назад
Он её на стоянку без прав поставил и обратно без прав ехать хотел... Ну а чего, ему так хочется...
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21k
Inter Час назад
чет тут не сходится.. наручники и в каталажку за то, что прав не было?? не верю.
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