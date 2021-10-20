"Даже если я сел за руль без прав...": боец ММА возмутился жестким задержанием

Азиз Камалов, рассказывая об этой ситуации, недоумевает: "стояли, никому не мешали". В чем же дело? На странице своего Инстаграм боец подробно вспоминает о том самом дне. По его словам, сотрудники ДПС на автовокзале попросили перепарковать авто, и когда он сел за руль, попросили права. Никаких документов при себе у возвращавшегося с турнира из Сочи бойца не было. В результате Камалова задержали, применив силу и отвезли в отдел.