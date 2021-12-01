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Панарин бросил перчаткой в канадца в ответ на оскорбление своей страны

Панарин бросил перчаткой в канадца в ответ на оскорбление своей страны (15 фото)

Автор:
01 декабря 2021 11:14
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   артемий панарин   дмитрий губерниев   новости   политика   скандал   спорт   хоккей   
1999
15

Какой же хоккей без нормальной драки. Силовой вид спорта, в котором, как известно, нет места трусости. Драки уже стали обычным делом, а вот политические провокации - что-то новенькое.

Артемий Панарин кинул каргу в канадца на слова о России.

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Впрочем, сам канадский хоккеист Брэд Маршанд убеждает всех в том, что сказал хоккеисту "Нью-Йорк Рейнджерс" лишь то, что в России его никто не любит.

Однако журналисты пишут о том, что канадец говорил что-то иное, а именно что-то связанное с президентом Владимиром Путиным.

"Я не все понял, что он сказал в тот момент. Я услышал кое-что о России. После таких слов ничего хорошего произойти не могло. Вот почему я потерял контроль над собой, просто вышел из себя. Надо ли наказывать штрафом не только меня, но и Маршанда? Конечно, иначе это нечестно. Важно понимать, что не я это начал, я просто реагировал. Я тоже не сказал ему хороших слов, но когда дело касается твоей страны, то все воспринимается иначе.

Думаю, все русские хотят защищать свою страну. В НХЛ многие говорят плохие слова. Но мы же хотим быть людьми, верно? Мы должны быть примером, особенно для детей. Многие люди на нас смотрят, как на спортсменов. Последние 5-10 лет такое пустословие было популярно. Но у нас есть дети, которые растут, так что это важный момент. Я думаю, что баланс очень важен. Никто не может говорить о России кроме русских", — прокомментировал свою реакцию сам Артемий Панарин.


На Родине поступок нашего хоккеиста также не оставили в стороне, Дмитрий Губерниев призвал сограждан поддержать оказавшегося "под санкциями" Панарина флешмобом #fromRussiawithGlove

Идею Губрениева поддержали многие пользователи, которые считают, что канадец поступил не по-мужски, а Панарин защищал честь страны.


В след за футболом, в хоккее стали все чаще появляться скандалы с политическим подтекстом. Как вы считаете, правильно ли поступил Панарин? И есть ли место политики в спорте?


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Метки: Ynews   артемий панарин   дмитрий губерниев   новости   политика   скандал   спорт   хоккей   
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15  комментариев
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1k
investas Час назад
Губернеев из хорошего диктора превратился в клоуна....
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224
Вадим 13 минут назад
Кто такой Маршан, и за что я его не люблю?
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351
Максим Максимов 16 минут назад
Панарину надо было просто-напросто обломать о канадца свою клюшку
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19k
Will2006 24 минуты назад
"Однако журналисты пишут о том, что канадец говорил что-то иное, а именно что-то связанное с президентом Владимиром Путиным."
Сходил по ссылке, ничего подобного не нашел. Аффтар, можно более надежную ссылку? И чет как-то не верится, что в пылу хоккейной схватки хоккеисты будут вспоминать Путина, а не чью-то мать
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1k
Бендер Сгибатель Родригес Полчаса назад
Канадца так сильно ипёт, кто кого любит в чьей стране? Ну и иди в адвокаты тогда, мудень.
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240
Almax 40 минут назад
Маршан сказал, что Панарина не любят в России. Какая тут политика? Где оскорбление России? Тем более Панарин сам признался, что "услышал кое что о России". Раздули из мухи слона.
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25k
Батончик с маком Час назад
Одно не пойму. "Артемий Панарин кинул каргу в канадца на слова о России."
Какую такую каргу он кинул и откуда там вообще взялась старуха
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6k
klop Час назад
// Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал инцидент с российским форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

«Я сказал ему, что в России его никто не любит. Если это выводит человека из себя, значит, у нас самая изнеженная лига в мире.

Порой во время матчей высказываются и гораздо жестче. Если из-за этого он ноет, то так тому и быть», – цитирует Маршана журналист Флуто Шинзава в «Твиттере».//

Всё правильно он сказал про этого навальнёнка Панарина, любителя слушать эхо-мацы и бить девушек. А если он так отреагировал значит чувствует правоту Маршан что его в Росии терпеть не могут.
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7k
Позитив Час назад
ПО любому за нашего... но вот узнать бы что он говорил, а то может и не стоило оно того...
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14k
Объект реальности Час назад
По старым понятиям это был вызов на дуэль. Ну что, канадец решил где когда и каким оружием его будут пт.дить.
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19k
KOSTELLO Час назад
Норм, стандартный конфликт на поле.
В горячке и не такое можно ляпнуть
И ответ Панарина вполне адекватный.
Вот только не стоит тут устраивать политические брожения, на пустом месте
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2k
Rodaslav Час назад
Все правильно сделал. Молодец! #fromRussiawithGlove
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