Панарин бросил перчаткой в канадца в ответ на оскорбление своей страны

Какой же хоккей без нормальной драки. Силовой вид спорта, в котором, как известно, нет места трусости. Драки уже стали обычным делом, а вот политические провокации - что-то новенькое.
Артемий Панарин кинул каргу в канадца на слова о России.
Panarin said "it's not honest" for the NHL to only fine him and not Marchand.— Vince Z. Mercogliano (@vzmercogliano) November 27, 2021
"It’s important to think that I didn’t start it. I didn’t say good things about him, too, but I think when you touch country, it’s different. Probably all Russians would want to defend their country."
Впрочем, сам канадский хоккеист Брэд Маршанд убеждает всех в том, что сказал хоккеисту "Нью-Йорк Рейнджерс" лишь то, что в России его никто не любит.
Brad Marchand on what he said to Artemi Panarin: "I said that no one in Russia likes him. So if that is now what is setting guys over the edge, then this is the softest league in the world." 1/2— Fluto Shinzawa (@FlutoShinzawa) November 30, 2021
Однако журналисты пишут о том, что канадец говорил что-то иное, а именно что-то связанное с президентом Владимиром Путиным.
"Я не все понял, что он сказал в тот момент. Я услышал кое-что о России. После таких слов ничего хорошего произойти не могло. Вот почему я потерял контроль над собой, просто вышел из себя. Надо ли наказывать штрафом не только меня, но и Маршанда? Конечно, иначе это нечестно. Важно понимать, что не я это начал, я просто реагировал. Я тоже не сказал ему хороших слов, но когда дело касается твоей страны, то все воспринимается иначе.
Думаю, все русские хотят защищать свою страну. В НХЛ многие говорят плохие слова. Но мы же хотим быть людьми, верно? Мы должны быть примером, особенно для детей. Многие люди на нас смотрят, как на спортсменов. Последние 5-10 лет такое пустословие было популярно. Но у нас есть дети, которые растут, так что это важный момент. Я думаю, что баланс очень важен. Никто не может говорить о России кроме русских", — прокомментировал свою реакцию сам Артемий Панарин.
На Родине поступок нашего хоккеиста также не оставили в стороне, Дмитрий Губерниев призвал сограждан поддержать оказавшегося "под санкциями" Панарина флешмобом #fromRussiawithGlove
Идею Губрениева поддержали многие пользователи, которые считают, что канадец поступил не по-мужски, а Панарин защищал честь страны.
Губерниев запустил флэшмоб в поддержку Панарина— Матч ТВ (@MatchTV) December 1, 2021
Артемий кинул перчатку в форварда «Бостона» Маршанда, который оскорбил его на почве национальности
«За подобные грязные слова надо отвечать! Я запускаю хештег – из России с перчаткой, #fromRussiawithGlove»
📹 инстаграм Губерниева pic.twitter.com/Lzz1mrzMna
#fromRussiawithGlove— Дубинина Ксения (@ksuhadub) November 30, 2021
Я поддерживаю нашего хоккеиста, как по мне это правильный поступок, потому что человек защищал честь России! pic.twitter.com/MfANqpWELb
Что за свинство, почему игрок Канады себе позволяет делать такие высказывания про Россию?— Михаил Филатов (@WVe7gc) November 30, 2021
Конечно настоящий патриот не будет сидеть и слушать все это,Панарин красавчик!
Он получил штраф, а канадец вышел сухим из воды, давайте дадим огласку этому случаю!#fromRussiawithGlove pic.twitter.com/NpA2ze8i11
Панарин, просто от души, душевно и в душу. Доставил мне радости одним простым броском перчатки.— Пердимонокль. (@Marishkakaaza) November 30, 2021
За Россию! За Путина! #fromRussiawithGlove pic.twitter.com/bejkX9gA0I
Панарин швырнул перчатку в канадца, это означает только одно - дуэль, дуэли не состоялось, следовательно канадец слился ибо не мужик. Как его в хоккей допустили?! #fromRussiawithGlove pic.twitter.com/frVvCErnwO— Russian Max (@the_russian_max) November 30, 2021
Известный треш-токер Брэд Маршан публично получил перчатку в лицо.— Пивной Джонни (@MariaFi48658492) November 30, 2021
Не большой фанат Артемия, но точно могу сказать, что ни разу не видел таких действий от него. Значит сказал он что-то дерзкое и наглое. #fromRussiawithGlove pic.twitter.com/tS6pBAQ1M8
Я вообще за спорт и любой спорт уважаю и люблю— Легион Астартес (@t8yhl) December 1, 2021
С праздником наших спортсменов хоккеистов!
Пользуясь случаем в связи с последними событиями хочу поддержать нашего Панарина, давайте будем честными, что на его месте бы поступил так любой, любой патриот страны!
#fromRussiawithGlove https://t.co/YlODz8Cz4h
В след за футболом, в хоккее стали все чаще появляться скандалы с политическим подтекстом. Как вы считаете, правильно ли поступил Панарин? И есть ли место политики в спорте?
Источник:
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Сходил по ссылке, ничего подобного не нашел. Аффтар, можно более надежную ссылку? И чет как-то не верится, что в пылу хоккейной схватки хоккеисты будут вспоминать Путина, а не чью-то мать
Какую такую каргу он кинул и откуда там вообще взялась старуха
«Я сказал ему, что в России его никто не любит. Если это выводит человека из себя, значит, у нас самая изнеженная лига в мире.
Порой во время матчей высказываются и гораздо жестче. Если из-за этого он ноет, то так тому и быть», – цитирует Маршана журналист Флуто Шинзава в «Твиттере».//
Всё правильно он сказал про этого навальнёнка Панарина, любителя слушать эхо-мацы и бить девушек. А если он так отреагировал значит чувствует правоту Маршан что его в Росии терпеть не могут.
В горячке и не такое можно ляпнуть
И ответ Панарина вполне адекватный.
Вот только не стоит тут устраивать политические брожения, на пустом месте