Панарин бросил перчаткой в канадца в ответ на оскорбление своей страны

Думаю, все русские хотят защищать свою страну. В НХЛ многие говорят плохие слова. Но мы же хотим быть людьми, верно? Мы должны быть примером, особенно для детей. Многие люди на нас смотрят, как на спортсменов. Последние 5-10 лет такое пустословие было популярно. Но у нас есть дети, которые растут, так что это важный момент. Я думаю, что баланс очень важен. Никто не может говорить о России кроме русских", — прокомментировал свою реакцию сам Артемий Панарин.

На Родине поступок нашего хоккеиста также не оставили в стороне, Дмитрий Губерниев призвал сограждан поддержать оказавшегося "под санкциями" Панарина флешмобом #fromRussiawithGlove