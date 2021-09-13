Женщина-трансгендер дебютировала в ММА и выиграла бой, применив удушающий прием

А когда-то над этим смеялись и не заметили, как выдуманные истории стали реальностью.Правда, каждый такой бой вызывает нешуточные страсти в соцсетях, пользователи которых закономерно возмущаются и в который раз спрашивают: может, было бы более уместно проводить соревнования между трансгендерами? Ведь в любом случае, мужчина, пусть и изменивший себя с помощью операции, будет выносливее, сильнее женщины. А значит, шансы на победу у него априори выше. Где же справедливость?