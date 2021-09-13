Женщина-трансгендер дебютировала в ММА и выиграла бой, применив удушающий прием

2795
6
1
Раньше 38-летняя Алана имела бороду, была мускулистым мужиком и, вообще, служила в Афганистане. Сейчас почти тоже самое - минус борода и военная служба.
В американском Майами трансгендер одержал победу в дебютном поединке в рамках турнира Combate Global.
Применив удушающий прием в стиле Хабиба Нурмагомедова Алана Маклафлин быстро разобралась с Селин Провост и выиграла бой.
38-летняя боец смешанных единоборств еще 10 лет назад была мускулистым мужиком по имени Райан. В свое время парень служил в отряде спецназа шесть лет. За примерную службу Райан был награжден восемью медалями.
В 2009 году он переехал в Эшвилл (Северная Каролина, США), где закончил местный университет, получил в 2015-м ученую степень в области изобразительных искусств. А после отправился в Таиланд, где осуществил, как он говорит, свою давнюю мечту: сделал операцию по смене пола, превратившись из Райана в Алану.
Это второй случай в истории, когда в поединках ММА участвует трансгендер. Первой была Фэллон Фокс, которая с 2012 по 2014 год одержала пять побед и потерпела одно поражение. Маклафлин говорит, что нынешняя победа абсолютно чистая. Он сдавал анализы перед соревнованиями, в том числе и на уровень гормонов, потому имеет право драться с женщинами.
А когда-то над этим смеялись и не заметили, как выдуманные истории стали реальностью.Правда, каждый такой бой вызывает нешуточные страсти в соцсетях, пользователи которых закономерно возмущаются и в который раз спрашивают: может, было бы более уместно проводить соревнования между трансгендерами? Ведь в любом случае, мужчина, пусть и изменивший себя с помощью операции, будет выносливее, сильнее женщины. А значит, шансы на победу у него априори выше. Где же справедливость?
Источник:
Ссылки по теме:
- Джиган против Емельяненко: определены место и дата поединка
- Моргенштерн обозначил сумму, за которую согласен дать бой Шлеменко
- 13-летняя британка стала самой молодой олимпийской медалисткой в истории страны
- Девушка-боец ММА снова показала свое лицо после поединка
- Певица P!INK взяла на себя штраф гандболисток, которые отказались играть в трусах
Метки: Combate Global ynews бой мма спорт трансгендеры
48
Понравилось48
Новости партнёров
И так, я предлагаю США создать на базе SEAL (United States Navy SEALs) или "Морские Котики" женский корпус, так как женщины таких нагрузок не выдержат и добора не будет, то сделать всем котикам операцию по смене пола, из мужчин в женщину. Как только будут выращены сиськи, отрезаны члены с яйцами и построены вагины, то они превратятся в воинов женщин.
В исламе, особенно в толковании Корана у ИГ, умереть от руки женщины, это не просто позор, это катастрофа, ведь мусульманин убитый женщиной не попадёт в рай, у него не будет гурий, он сдохнет как собака.
К примеру, у Курдов есть батальон из женщин, в гражданскую войну в Сирии они атаковали город захваченный ИГ, и как только те узнали, что их убивают женщины, тут же отступили и сдали город.
Так что "котики", будьте воинами, станьте бабами и победы будут за вами!
--------
вдобавок ещё и спецназёр с Афганом за плечами )
Пойти в армию в виде спец.наза,повоевать(?).
Вернувшись получить высшее образование.
Сделать операцию по смене пола.
Пойти на ринг пиз.тся с женщинами.
Знатный образец для психиаторов. Вы там это,понаблюдайте за ним, чего ему в голову зайдет?
Так тётки на Западе продвигают идею равенства полов. Вот оно, равенство, хлебайте.
ПыСы: а вообще такая хрень конечно же убьёт женский ММА. Нет у женщин шансов - при примерно равном уровне подготовки мужик, даже бывший, женщину уделает легко.
Стреляют сослуживцев,стреляются сами, теракты на территории своей страны, смена пола.....
Конечно,может я предвзят и такое много где происходит?
Если бы участницы соревнований все вместе отказались выходить на бой с трансгендером, все бы закончилось не начавшись. Трансгендер=допинг.Все.
Теперь Америка свою транс-гендерную повестку в спорте будут продвигать во весь мир.
БЛМ в мировом масштабе прокатили? Вставали на колени? Теперь и трансгендеры прокатят.
Европа поддержит.
Теперь вопрос с нами.
Мы,наши господа от спорта готовы играть в такие игры?
Будем посылатьсвоих(?) спортсменов на разные соревнования где будут такие соперники?
А ведь придет время и Запад поставит условия,участвуете или дисквалификация.
Играть так играть, по жесткому.)))
О новый, дивный мир!