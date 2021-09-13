FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2439 постов • 401 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Женщина-трансгендер дебютировала в ММА и выиграла бой, применив удушающий прием

Женщина-трансгендер дебютировала в ММА и выиграла бой, применив удушающий прием (6 фото + 1 видео)

Автор:
13 сентября 2021 09:25
Сообщество : Спорт
Метки: Combate Global   ynews   бой   мма   спорт   трансгендеры   
2795
6
1
Раньше 38-летняя Алана имела бороду, была мускулистым мужиком и, вообще, служила в Афганистане. Сейчас почти тоже самое - минус борода и военная служба.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Combate Global   ynews   бой   мма   спорт   трансгендеры   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
55
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
55  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
784
сеньор Леонсио 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
67k
Пётровыч 12 минут назад
У меня есть предложение для армии США, как воевать с мусульманами и одерживать регулярные победы. Я бы за идею попросил 1 миллион долларов, но так уж и быть, озвучу бесплатно.
И так, я предлагаю США создать на базе SEAL (United States Navy SEALs) или "Морские Котики" женский корпус, так как женщины таких нагрузок не выдержат и добора не будет, то сделать всем котикам операцию по смене пола, из мужчин в женщину. Как только будут выращены сиськи, отрезаны члены с яйцами и построены вагины, то они превратятся в воинов женщин.
В исламе, особенно в толковании Корана у ИГ, умереть от руки женщины, это не просто позор, это катастрофа, ведь мусульманин убитый женщиной не попадёт в рай, у него не будет гурий, он сдохнет как собака.
К примеру, у Курдов есть батальон из женщин, в гражданскую войну в Сирии они атаковали город захваченный ИГ, и как только те узнали, что их убивают женщины, тут же отступили и сдали город.
Так что "котики", будьте воинами, станьте бабами и победы будут за вами!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр Зотов 16 минут назад
Ведь в любом случае, мужчина, пусть и изменивший себя с помощью операции, будет выносливее, сильнее женщины. А значит, шансы на победу у него априори выше.
--------
вдобавок ещё и спецназёр с Афганом за плечами )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22
* 18 минут назад
КУДА МИР КАТИТСЯ????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Виктор Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb Полчаса назад
Хитрый план.
Пойти в армию в виде спец.наза,повоевать(?).
Вернувшись получить высшее образование.
Сделать операцию по смене пола.
Пойти на ринг пиз.тся с женщинами.
Знатный образец для психиаторов. Вы там это,понаблюдайте за ним, чего ему в голову зайдет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
sanchesS80 Полчаса назад
"будет выносливее, сильнее женщины. А значит, шансы на победу у него априори выше. Где же справедливость?"
Так тётки на Западе продвигают идею равенства полов. Вот оно, равенство, хлебайте.

ПыСы: а вообще такая хрень конечно же убьёт женский ММА. Нет у женщин шансов - при примерно равном уровне подготовки мужик, даже бывший, женщину уделает легко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
840
kirill15 Полчаса назад
Какое же это женщина?! Это же просто трансгендер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Теуш Алексей 36 минут назад
Т.е. по факту мужик бабу заборол? Ну, герой, х.у.л.е!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
ЦСКА 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ОТДЕЛ К 44 минуты назад
В Афганистане голову напекло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 45 минут назад
Что-то не то происходит с янки после армии, очень страшные психологические ломки.
Стреляют сослуживцев,стреляются сами, теракты на территории своей страны, смена пола.....
Конечно,может я предвзят и такое много где происходит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Слава Андреев 48 минут назад
Жаль соперницу. Столько лет в спорте. кровью и потом заработала место на ринге. А попала на мужика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Dabus 50 минут назад
Пи**ры и феменистски хотели равноправия, вот теперь пусть жрут своё равноправие совковой лопатой..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 53 минуты назад
Такое происходит потому как позволяют происходить.
Если бы участницы соревнований все вместе отказались выходить на бой с трансгендером, все бы закончилось не начавшись. Трансгендер=допинг.Все.
Теперь Америка свою транс-гендерную повестку в спорте будут продвигать во весь мир.
БЛМ в мировом масштабе прокатили? Вставали на колени? Теперь и трансгендеры прокатят.
Европа поддержит.
Теперь вопрос с нами.
Мы,наши господа от спорта готовы играть в такие игры?
Будем посылатьсвоих(?) спортсменов на разные соревнования где будут такие соперники?
А ведь придет время и Запад поставит условия,участвуете или дисквалификация.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
mr.Poher 57 минут назад
Ахахахаха... ска... саус парк прям в точку.
О новый, дивный мир!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−56
Lux Indique 58 минут назад
а теперь подумайте сколько таких людей в реальности идет такой весь брутальный, а на самом деле считает себя принцессой.... жесть конечно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Фельдъегерь Час назад
мужик без члена, а не женщина-трансгендер. Отрезав член женщиной не стать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Dmitry Час назад
Мальчик всю жизнь мечтавший бить девочек, нашел способ самореализации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Дворняга Час назад
Обратил внимание, что пол оно поменяло после обучения в университете. До получения образования было нормальным мужиком. Совпадение?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
103
Neitron Час назад
Это ж что он за дрищ был,что женщину не нокаутом выиграл, а только удушением?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 25 комментариев (из 30)
Показать ещё
Кто креативнее, тот и круче: инстаграм-марафон, который пробуждает самое сокровенное Кто креативнее, тот и круче: инстаграм-марафон, который пробуждает самое сокровенное Певица P!INK взяла на себя штраф гандболисток, которые отказались играть в трусах Певица P!INK взяла на себя штраф гандболисток, которые отказались играть в трусах Моргенштерн обозначил сумму, за которую согласен дать бой Шлеменко Моргенштерн обозначил сумму, за которую согласен дать бой Шлеменко "Во всем виноваты негры": британского болельщика приговорили к 14 неделям тюрьмы из-за расизма "Во всем виноваты негры": британского болельщика приговорили к 14 неделям тюрьмы из-за расизма Марафонец сбил бутылки воды, предназначенные для соперников Марафонец сбил бутылки воды, предназначенные для соперников 13-летняя британка стала самой молодой олимпийской медалисткой в истории страны 13-летняя британка стала самой молодой олимпийской медалисткой в истории страны
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

773990



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Надежда Румянцева: как страшное ограбление поставило крест на карьере любимой актрисы
5
79
Надежда Румянцева: как страшное ограбление поставило крест на карьере любимой актрисы
40 раскрашенных фото из прошлого, которые вас поразят
5
60
40 раскрашенных фото из прошлого, которые вас поразят
93-летняя женщина два дня выживала в поле благодаря верному псу (3 фото)
93-летняя женщина два дня выживала в поле благодаря верному псу (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Макдональдс отдыхает
0
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#история#ynews#животные#приколы#gif#интернет#жизнь
#интересно#факты#картинки#прикол#комментарии#прикольные#дети#прошлое#страна
#люди#фотографии#СССР#подборка#знаменитости#в мире#еда#сша

На что жалуетесь?

Вернуться