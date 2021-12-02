Толерантные Гринчи: Еврокомиссия попыталась запретить «Рождество»

В октябре Еврокомиссия опубликовала документ «Справочник для инклюзивной коммуникации».
В котором на тридцати двух страницах расписаны рекомендации в рамках борьбы с дискриминацией.
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Чиновникам предложили отказаться от терминов «Рождество», «геи», «лесбиянки» и других слов, заменив их на гендерно-нейтральные.
Но уже 30 ноября рекомендации отозвали из-за резкой критики со стороны Ватикана, консерваторов и ультраправых. Справочник не только высмеяли, но и обвинили Еврокомиссию в попытке отменить Рождество.
Давайте посмотрим на сами рекомендации. Так, например, предложили отказаться от слова «Рождество», заменив его на «праздничный период». Предложение было связано с тем, что не все отмечают христианские праздники.
Словосочетание «две лесбиянки» было предложено упразднить. Вместо него рекомендовалось говорить «однополая пара».
Слов «слепые» и «глухие» следует избегать, а говорить нужно «незрячие» или «люди с потерей слуха».
Помимо различных видов социальной дискриминации в справочнике затронули тему колониализма. «Колонизацию Марса» предложено заменить фразой «отправка людей на Марс».
После шквала критики Еврокомиссия отозвала документ, пообещав доработать его.
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