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Толерантные Гринчи: Еврокомиссия попыталась запретить «Рождество»

Толерантные Гринчи: Еврокомиссия попыталась запретить «Рождество» (7 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2021 17:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ватикан   глухие   европа   колонизация марса   рождество   слепые   толераст   
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В октябре Еврокомиссия опубликовала документ «Справочник для инклюзивной коммуникации».

В котором на тридцати двух страницах расписаны рекомендации в рамках борьбы с дискриминацией.

Чиновникам предложили отказаться от терминов «Рождество», «геи», «лесбиянки» и других слов, заменив их на гендерно-нейтральные.

Но уже 30 ноября рекомендации отозвали из-за резкой критики со стороны Ватикана, консерваторов и ультраправых. Справочник не только высмеяли, но и обвинили Еврокомиссию в попытке отменить Рождество.

Давайте посмотрим на сами рекомендации. Так, например, предложили отказаться от слова «Рождество», заменив его на «праздничный период». Предложение было связано с тем, что не все отмечают христианские праздники.

Словосочетание «две лесбиянки» было предложено упразднить. Вместо него рекомендовалось говорить «однополая пара».

Слов «слепые» и «глухие» следует избегать, а говорить нужно «незрячие» или «люди с потерей слуха».

Помимо различных видов социальной дискриминации в справочнике затронули тему колониализма. «Колонизацию Марса» предложено заменить фразой «отправка людей на Марс».

После шквала критики Еврокомиссия отозвала документ, пообещав доработать его.

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Метки: ватикан   глухие   европа   колонизация марса   рождество   слепые   толераст   
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a_komolow 23 минуты назад
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Нанук Паналык 21 минуту назад
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кира 22 минуты назад
А может стоит запретить Еврокомиссию? В Европе ведь живут не только европейцы. Можно назвать ее как-нибудь "Трансконтинетальная комиссия транскультуральной толерантности".
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