Киностудия 20th Century Studios показала трейлер фильма "Один дома" без Маколея Калкина

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Культовый фильм, который любители кино смотрят под Рождество во всем мире, выйдет с другими актерами. Главную роль в нем исполнит 12-летний Арчи Йейтс, известный по фильму «Кролик Джоджо».
Сюжет фильма расскажет о 12-летнем Максе Мёрсере, семья которого улетает отдыхать в Японию и, как это иногда случается, забывает мальчика дома.
Главный герой в нем кардинально (по крайней мере, внешне) отличается от шилопопого и худенького Калкина. Сможет ли упитанный мальчик в очках стать таким же знаменитым, как его предшественник?
Кроме Айчи Йейтса в фильме сыграли Элли Кемпер («Офис», «Мачо и ботан»), Роб Делани («Гнев человеческий», «Дедпул 2») и Тимоти С. Саймонс («Вице-президент», «Отпетые мошенницы»). Режиссёром картины стал Дэн Мазер, который известен по сценариям к «Борату», «Бруно», а также постановке «Дедушки лёгкого поведения».
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Премьера нового фильма намечена на 12 ноября 2021 года.
Напомним, что "Один дома" с Маколеем Калкиным в главной роли побил рекорд по сборам и стал самым кассовым рождественским фильмом в истории США. Кинокартину номинировали на несколько премий, и, несмотря на то, что ни один из призов фильм не получил, он до сих пор остается одним из самых любимых у взрослых и детей в разных странах мира.
Вторая часть этого фильма также пользуется успехом, а вот третья, в которой Калкин уже не снимался, популярности у зрителей так и не обрела. Про последние два фильма — «Один дома 4» и «Один дома 5: Праздничное ограбление» — си говорить не приходится. Они считаются провальными в киноиндустрии. Какая судьба уготована новой версии популярной рождественской комедии, пока неизвестно. Впрочем, до премьеры осталось совсем чуть-чуть. Поживем - увидим.
Вторая часть этого фильма также пользуется успехом, а вот третья, в которой Калкин уже не снимался, популярности у зрителей так и не обрела. Про последние два фильма — «Один дома 4» и «Один дома 5: Праздничное ограбление» — си говорить не приходится. Они считаются провальными в киноиндустрии. Какая судьба уготована новой версии популярной рождественской комедии, пока неизвестно. Впрочем, до премьеры осталось совсем чуть-чуть. Поживем - увидим.
Кстати, Крис Коламбус, автор первой и второй части «Один дома», назвал перезапуск «пустой тратой времени». А вы с ним согласны, уважаемые фишкяне?
Как "Один дома" будет выглядеть на самом деле
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This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 7, 2019
Авторский пост
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Странный выбор актеров, учитывая оригинальных, привычных, - по которым зрители будут мерять в итоге
P.S.: Еще помню 31 декабря, по меньшей мере несколько раз, пока родители готовили кушать, показывали какой-то фильм, про девушку и там еще единорог был, не помню уже ни названия и ни сюжета.
Придумают новые трюки - и пипл схавает.