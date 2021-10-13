FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5491 пост • 1110 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Киностудия 20th Century Studios показала трейлер фильма "Один дома" без Маколея Калкина

Киностудия 20th Century Studios показала трейлер фильма "Один дома" без Маколея Калкина (6 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2021 09:27
Сообщество : Кино
Метки: кино   комедия   один дома   ремейк   рождество   
872
6
1
Культовый фильм, который любители кино смотрят под Рождество во всем мире, выйдет с другими актерами. Главную роль в нем исполнит 12-летний Арчи Йейтс, известный по фильму «Кролик Джоджо».

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: кино   комедия   один дома   ремейк   рождество   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Наталья 54 минуты назад
на фига? нам такого не надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Миха 13 минут назад
Какой-то имхо мискаст со злодеями - совершенно невзрачные морды, я даже не запомнил никого, - харизмы на лице - ноль, еще и сами ходят-сомневаются вслух, - злодеи ли они или нет
Странный выбор актеров, учитывая оригинальных, привычных, - по которым зрители будут мерять в итоге
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
nobody® 13 минут назад
Трейлер без Калкина, а фильм может и с ним. Брат Кевина вон есть в трейлере. Ну там эпизодически или камео, но может и Калкин будет в самом фильме
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lovels Travel 21 минуту назад
Толстый упитанный мальчик - воплощение лени и жизни в обнимку с диваном. Полный антипод харизматичного Маколея.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ScorpionDS 23 минуты назад
"Один дома" у меня ассоциируется с 1 января в детстве ..., вторая часть в течении следующих новогодних выходных ...

P.S.: Еще помню 31 декабря, по меньшей мере несколько раз, пока родители готовили кушать, показывали какой-то фильм, про девушку и там еще единорог был, не помню уже ни названия и ни сюжета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Hugo_RnD Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66
wulord Полчаса назад
Полное дерьмо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Никита Сергеевич Полчаса назад
По постеру уже видно, что можно не тратить время на эту хрень. Лучше в шестисотый раз пересмотреть оригинал)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
dima423 Полчаса назад
это отвратительно)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
pynh 44 минуты назад
можно не надо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Олег 46 минут назад
кажется будет провал в прокате... уровень Маски 2
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Кыся 53 минуты назад
Да почему бы и нет? Все равно эти фильмы на уровне Тома и Джерри, главная фишка не в актерской игре, а в том, как посмешнее огреть бандита по башке.
Придумают новые трюки - и пипл схавает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
manul74 57 минут назад
даже странно в трейлере нет ни одного BLM
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Василий Час назад
а геи и негры будут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Девушка хотела продать платье, а получилась «неприличная» иллюзия (2 фото) Девушка хотела продать платье, а получилась «неприличная» иллюзия (2 фото) Как сложились карьеры и судьбы актёров из "Полицейской академии" Как сложились карьеры и судьбы актёров из "Полицейской академии" "Крокодил Данди": 15 интересных фактов о популярной комедии 1986 года "Крокодил Данди": 15 интересных фактов о популярной комедии 1986 года "Не бойся, я с тобой". Один из любимейших в детстве советских фильмов "Не бойся, я с тобой". Один из любимейших в детстве советских фильмов "Я хочу быть женщиной": скетч на злобу дня из комедии 1979 года "Я хочу быть женщиной": скетч на злобу дня из комедии 1979 года 15 интересных фактов о знаменитой комедии "Добро пожаловать в Zомбилэнд" 15 интересных фактов о знаменитой комедии "Добро пожаловать в Zомбилэнд"
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

82974



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сколько стоил револьвер во времена Дикого Запада
3
96
Сколько стоил револьвер во времена Дикого Запада
Удивительные факты о Юпитере
2
69
Удивительные факты о Юпитере
Набирающие популярность в сообществах
5 книг о древних греках
6
8
5 книг о древних греках
Чем опасен авитаминоз?
1
7
Чем опасен авитаминоз?
Самая лучшая учительница, какая она?
Самая лучшая учительница, какая она?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#вкусно#рецепты#фото#суп#факты#аварии#Кулинарный рецепт#авто аварии#рис#кино
#еда#кулинарные рецепты#Россия#животные#прикол#Просто#Рецепт#фунчоза#автомобили#автомир
#кулинария#Юмор#дтп#интересно#кухня#рассольник#люди#Салат#картинки#ynews

На что жалуетесь?

Вернуться