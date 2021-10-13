Киностудия 20th Century Studios показала трейлер фильма "Один дома" без Маколея Калкина

Напомним, что "Один дома" с Маколеем Калкиным в главной роли побил рекорд по сборам и стал самым кассовым рождественским фильмом в истории США. Кинокартину номинировали на несколько премий, и, несмотря на то, что ни один из призов фильм не получил, он до сих пор остается одним из самых любимых у взрослых и детей в разных странах мира.



Вторая часть этого фильма также пользуется успехом, а вот третья, в которой Калкин уже не снимался, популярности у зрителей так и не обрела. Про последние два фильма — «Один дома 4» и «Один дома 5: Праздничное ограбление» — си говорить не приходится. Они считаются провальными в киноиндустрии. Какая судьба уготована новой версии популярной рождественской комедии, пока неизвестно. Впрочем, до премьеры осталось совсем чуть-чуть. Поживем - увидим.