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Оцифрованная память: Европа 50-70 годов прошлого века глазами фотографа любителя

Оцифрованная память: Европа 50-70 годов прошлого века глазами фотографа любителя (34 фото)

Автор:
16 ноября 2021 22:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: Джек Шарп   Дилан Скалет   европа   интересно   наследство   фото   
766
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Пандемия - это безусловно плохо, но в нашем быстротекущем мире практически нет времени на то, чтобы заняться некоторыми делами.

История о том, как парень во время пандемии по новому взглянул на наследие своего деда. Дилан Скалет еще в 2014 году получил в наследство от своего деда Джека Шарпа большой фотоальбом его любительских работ.

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Дедушка фотографировал на протяжении всей своей жизни и в его коллекции набралось более 5 000 фотографий. Во время пандемии Дилан решил разобрать все эти снимки и каково было его удивление, когда он наткнулся на поистину талантливые работы его родного дедушки. Парень создал сайт, куда выложил оцифрованные фотографии. На снимках Джека Шарпа можно увидеть быт Европы 50-70-ых годов прошлого века.

Разве можно сказать, что это работы не профессионального фотографа? Дедушка Дилана Скалета был обычным инженером, который отдался с головой своему хобби, самостоятельно изучив принцип работы фотоаппарата и то как грамотно выстроить освещение.

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Метки: Джек Шарп   Дилан Скалет   европа   интересно   наследство   фото   
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2  комментария
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9k
Nero Час назад
Фотографии классные.
Но, ТС, понятие "грамотно выстроить освещение" подразумевает постановочное, искусственное освещение.
А автор фотографий грамотно использовал естественное освещание.
Это совершенно разные понятия, и разные методы съёмки.
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6k
mH 12 минут назад
Ужас. На каждом углу проституция, наркомания, безработица, криминал.
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