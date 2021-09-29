5 любопытных фактов о всяком разном

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Кем выгоднее всего работать в Южной Корее, от кого клоуны унаследовали красные носы, как в Европе развлекались с лисами и кое-что ещё.
Вазелин и Мейбелин
Изобретатель вазелина английский химик Роберт Чезбро в середине XIX века назвал своё изобретение Petroleum Jelly (нефтяное желе), то есть назвал вещи своими именами, так как вазелин получают из нефти. Но покупателей такое название отпугнуло, никто не хотел обмазываться нефтью. Тогда Чезбро придумал слово “вазелин”, составив его из немецкого wasser - вода и греческого elaion - оливковое масло. Непонятный вазелин уже никого не смущал, и название товарного знака Vaseline из-за большой популярности продукта быстро стало нарицательным.
В вазелин уходит корнями и название известного косметического бренда Maybelline. Нью-йоркский фармацевт Томас Уильямс в 1915 году обратил внимание, что его сестра красит ресницы смесью вазелина и угольной пыли. Он сделал такую же смесь и стал продавать её в своей аптеке. Тушь для ресниц он назвал в честь сестры Мейбл и основного ингредиента смеси вазелина, так и получился Maybelline.
В вазелин уходит корнями и название известного косметического бренда Maybelline. Нью-йоркский фармацевт Томас Уильямс в 1915 году обратил внимание, что его сестра красит ресницы смесью вазелина и угольной пыли. Он сделал такую же смесь и стал продавать её в своей аптеке. Тушь для ресниц он назвал в честь сестры Мейбл и основного ингредиента смеси вазелина, так и получился Maybelline.
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Откуда у клоуна клоунский нос
Отцом цирка называют англичанина Филипа Астлея. У него была своя школа верховой езды в Лондоне, а при школе был амфитеатр, как его назвал Астлей, где демонстрировались достижения учеников школы. За небольшую плату лондонцы могли посмотреть на ловких ездоков, скачущих по круглой арене, и тут же записаться в школу. Представления пользовались большой популярностью, и Астлей расширял и усложнял программу. К ездокам добавились клоуны. После профессиональных ездоков на ринг выходили нанятые за выпивку и закуску местные алкаши и смешили зрителей тем, что не могли даже оседлать лошадь. У пьяниц, как водится, носы красные, поэтому и у современных клоунов, которые ведут свою историю от лондонских пропойц, тоже красные носы. Кстати, сам Астлей свой цирк не называл цирком, а только амфитеатром.
Корейские синекуры
Северная Корея не признаёт Южную Корею, а Южная Корея считает, что вся Корея только Южная. Если страна формально не признаёт другую страну и считает её частью своей страны, то значит должно быть правительство непризнанных территорий, которое эта страна признаёт. Так, в Южной Корее существует Управление пяти северных провинций. Причём в КНДР девять провинций, но в Южной Корее не признают ничего, что было после Корейской войны, поэтому у них всё ещё пять провинций. В этом управлении работают пять губернаторов и 97 начальников уездов. Все они получают за свою работу приличный оклад, но ничего не делают. Даже мирным объединением Корей занимаются в другом ведомстве. А если вдруг КНДР перестанет существовать, то все действующие южнокорейские губернаторы из Управления пяти северных провинций будут уволены и управлять пятью северными провинциями будут назначены другие люди.
Дикий спорт
В Европе в XVII-XVIII веках была популярна игра по подбрасыванию зверей. В закрытый двор запускались звери, по противоположным сторонам двора стояли пары, держащие за концы длинное и узкое полотно или верёвку, звери разбегались по двору, а пары дёргали за края, когда животное оказывалось на полоске ткани. У какой пары “снаряд” подлетит выше всех, та и победила. Чаще всего играли с лисами, поэтому иногда игру называли “Бросание лисицы”. Вроде как официальный рекорд по подбрасыванию лисицы - 7,5 м. На самом крупном соревновании по подбрасыванию зверей в Дрездене участвовало 647 лис! На нём же “спортсмены” подбросили 533 зайца, 34 барсука и 21 дикую кошку. Как вы понимаете, ничем хорошим для этих зверей падение с высоты в 5-7 м закончится не могло. Ещё в Европе и в США несколько сотен лет развлекались растягиванием гуся. Живого гуся подвешивали за лапы к перекладине на такой высоте, чтобы всадник мог с трудом до него дотянуться. Голова гуся смазывалась жиром. Всадник должен был оторвать гусю голову. Победитель получал тушку птицы.
Эффект Дидро
Широко известно, что Екатерина II вела переписку с европейскими философами и просветителями, среди которых были французы Вольтер, Дидро, Жан Лерон Д’Аламбер, немец Фридрих Мельхиор Гримм. Как-то Екатерине доложили, что дочь Дидро выходит замуж, а денег ей на приданое у философа нет. Императрица не стала предлагать финансовую помощь, а предложила выкупить у Дидро его библиотеку за приличную сумму. Француз с радостью согласился на сделку и получил из России тысячу фунтов. Решение финансового вопроса учёный-энциклопедист решил отметить покупкой шикарного алого халата, на который уже давно заглядывался. С покупкой халата у Дидро появилась новая проблема - красоте халата не соответствовали брюки, туфли и вообще вся обстановка дома. Так, Дидро обновил гардероб, купил кожаное кресло, мягкий ковёр, большой письменный стол и пр. На обновки вся екатерининская тысяча и ушла. Покупки не принесли счастья Дидро, и он решил, что бедным быть проще. Свою теорию он описал в эссе “Сожаления моему старому халату”, а потребительское поведение, когда хочется покупать всё больше и больше (в основном ненужного), назвали “эффектом Дидро”.
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