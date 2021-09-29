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5 любопытных фактов о всяком разном

5 любопытных фактов о всяком разном (6 фото)

Автор:
29 сентября 2021 15:30
Сообщество : Факты
Метки: Екатерина Великая   вазелин   дидро   европа   клоуны   корея   лисы   факты   
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Кем выгоднее всего работать в Южной Корее, от кого клоуны унаследовали красные носы, как в Европе развлекались с лисами и кое-что ещё.
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Метки: Екатерина Великая   вазелин   дидро   европа   клоуны   корея   лисы   факты   
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