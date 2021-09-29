5 любопытных фактов о всяком разном

В Европе в XVII-XVIII веках была популярна игра по подбрасыванию зверей. В закрытый двор запускались звери, по противоположным сторонам двора стояли пары, держащие за концы длинное и узкое полотно или верёвку, звери разбегались по двору, а пары дёргали за края, когда животное оказывалось на полоске ткани. У какой пары “снаряд” подлетит выше всех, та и победила. Чаще всего играли с лисами, поэтому иногда игру называли “Бросание лисицы”. Вроде как официальный рекорд по подбрасыванию лисицы - 7,5 м. На самом крупном соревновании по подбрасыванию зверей в Дрездене участвовало 647 лис! На нём же “спортсмены” подбросили 533 зайца, 34 барсука и 21 дикую кошку. Как вы понимаете, ничем хорошим для этих зверей падение с высоты в 5-7 м закончится не могло. Ещё в Европе и в США несколько сотен лет развлекались растягиванием гуся. Живого гуся подвешивали за лапы к перекладине на такой высоте, чтобы всадник мог с трудом до него дотянуться. Голова гуся смазывалась жиром. Всадник должен был оторвать гусю голову. Победитель получал тушку птицы.